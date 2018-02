El bloque social y político de los cambios y el campo uruguayoLucha electoral de aparatos¡47 años de Unidad!El animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Competitividad y gasto público: mucho para hacer¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaUn nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La Gran Presa del Renacimiento EtíopeAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

¡47 años de Unidad!

William Marino

05.02.2018

"Seamos sinceros, mirémonos a los ojos, a la conciencia de cada uno, y reconozcamos que no estamos haciendo lo suficiente por el frenteamplismo". Liber Seregni

A la salida de la dictadura, 1984, la izquierda crecía como leche hervida pero aun andábamos de pantalón corto, trece años no son nada en la vida de un país, menos de una fuerza política, que había pasado más de diez años proscripta, por "una dictadura que nos trato de aniquilar física y políticamente". Los votos del Frente serán casi los mismos que en 1971, a pesar de los proscritos y exiliados. Pero la vida jamás se detiene, sigue su curso. Había ganado el mismo partido político que dio el golpe de estado: el partido colorado. Los blancos fueron con Ferreira Aldunate preso y algunos proscritos, podemos decir que había ganado el "caballo del comisario". De esa elección recuerdo el gran trabajo de las bases, de la efervescencia que se veía en el diario vivir. Por otra parte la comunicación, propaganda y la agitación era "única y audaz", con dos pequeños -pero que grandes- medios de comunicación. Una Radio, CX 30 La Radio y el diario La Hora, aunque también había otros medios, como revistas, semanarios, mensuarios, periódicos barriales, ect. Pasadas esas elecciones finales del 85 o principios del 86, el General Liber Seregni preguntaba en una asamblea de un Comité ¿qué Frente Amplio queremos? Seregni decía que quería que la gente lo orientara a él y a la diligencia, "con ideas frescas y propuestas originales". Pero cuando el pide esto, los Comités y la Militancia eran palabras mayores. Se creía en la militancia, se creía en las bases. Ocho años después renunciara el General (1996) en 1999 seremos la primera fuerza política del país, por primera vez en la historia la suma de los votos de blancos y colorados no serán suficientes para muchas cosas, necesitaran de los votos del Frente en el Parlamento. A la elección siguiente, 2004 ganara el Frente Amplio, ganara la izquierda, con mayoría absoluta. Gano la izquierda, el tema era como gobernar. Otro tema era como se desarrollaría la militancia de ahí en adelante. Con el correr del tiempo, el pasar de los años, la militancia se irá aplacando, irá "desapareciendo", muchos dirán que se ira transformando. Los Comité han ido cerrando, se han ido deteriorando, de los más de 550 existentes en el 2004, a los 200 y pocos del 2017 trayendo como consecuencia una participación de la militancia, cada vez menor en aportes de ideas y/o participación en las movilizaciones que el Frente realiza, en fechas como el 5 de febrero; el 26 de marzo o el 25 de agosto. Esta vez apostamos mucho a eso de que el "susto despierta al mamado", porque gracias a estos "auto convocados", "apolíticos", que luchan porque el estado se achique, tengan cada vez menos policías, militares, médicos, enfermeros, maestros o profesores, los que buscan un dólar cada vez más caro y un combustible más barato. Ellos son los que dicen ayuden a los que viven del campo, no a los que viven en la pobreza en las ciudades. Al parecer ellos, los "auto convocados", son el ombligo del mundo.

Tal vez esto nos sirva para que más de un compañero, dirigente o de los de a pie lo veamos nuevamente aportando ideas. Unos opinando, otros escuchando, pues como dijo nuestro General Seregni: "nacimos con una gran vocación de amplitud y mirando hacia el futuro". Por eso debemos de decir que no puede existir un Frente Amplio sin Militancia, NO puede existir un Frente Amplio en donde el dirigente no escuche a los de abajo. Donde el dirigente, junto a los militantes de bases, esté en el corazón de los lugares más carenciados. Donde nuestra bandera, esa bandera Roja - Azul y Blanca, esté presente en las calles, en las casas, en nuestros Comité. Nuestro Frente Amplio, es y será la fuerza del cambio, de esta sociedad, pero trabajando unidos, nuestros dirigentes junto a las bases. Somos coalición y movimiento y eso no se debe de olvidar ni pasar por alto. Hay que hablar fuerte y claro, en momentos de confusión, decía un compañero.