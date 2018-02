El bloque social y político de los cambios y el campo uruguayoLucha electoral de aparatos¡47 años de Unidad!El animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Competitividad y gasto público: mucho para hacer¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaUn nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La Gran Presa del Renacimiento EtíopeAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoToma de decisiones en los ancianos con deterioro cognitivo: prever con tiempoUruguay ante la emergencia productivaLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

Inicio | Política Te encuentras en:

2019

Ahora Mujica apoya a Yamandú Orsi como precandidato del Frente Amplio

MONTEVIDEO (Uypress) - En el MPP se comenzó a manejar la posible precandidatura Yamandú Orsi, Intendente de Canelones, para la elecciones de 2019. Ahora el senador José Mujica expresó que "Orsi es un gran compañero y sobre todo es un hombre abierto, de diálogo y este país necesita de ese tipo de gente".

En octubre de 2017 Mujica había expresado otra opinión sobre posibles candidatos a la Presidencia por el Frente Amplio en 2019 "Si la cosa sigue así y es entre Daniel Martínez y vos, te apoyo a vos" le dijo el ex presidente José Mujica, a Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay.

En declaraciones a la salida de la comisión de Ganadería del Senado, Mujica expresó que le tiene mucha confianza a Orsi.

Orsi, profesor de historia, de 51 años, es una de las figuras de la renovación del Frente Amplio. La semana pasada, por primera vez, Yamandú Orsi, miembro de la dirección del MPP, habilitó a que sus compañeros del del sector manejaran su nombre como posible presidenciable en la interna del Frente Amplio.

En declaraciones a Telemundo Orsi dijo que "He hablado con gente de mi sector donde me han planteado concretamente poder manejar dentro de otros nombres, el mío también. No me niego a que se maneje mi nombre como otros tantos, pero hay que analizarlo. Vamos a ver cómo transcurre este 2018".