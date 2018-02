Inicio | Columnas Te encuentras en:

El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971

Carlos Wuhl

06.02.2018

Estimado amigo y compañero Molinari, he leido su artículo sobre « un nuevo aniversario del Frente Amplio », del 5 de febrero de 1971, en el cual Ud. señala « su interpretación » de la creación del mismo.

Yo no entro en discusión sobre esta original narrativa histórica sobre la creación de la fuerza unitaria de la izquierda uruguaya que llegó a formarse ese 5 de febrero 1971, pero si, es necesario hacer una historia, sobre las bases fundamentales para que se lograra esa UNIDAD.

En lo personal, y en el deseo que la verdad histórica surja junto a su manera de presentar dicho evento, es necesario recordar que la creación del Comité Universitario del Uruguay, fue la pieza angular de que esa unidad de izquierda, y que llegara a plasmarse en la creación del Frente Amplio.

Confieso que antes de comenzar éste escrito, hice una búsqueda para fundamentar mi memoria, en diversos buscadores de Internet, y no encontré salvo menciones cortas, de que significó ese Comité Universitario en el camino de la izquierda uruguaya.

Mi memoria puede recordar algunos de aquellos compañeros universitarios que lograron unirse, si en el marco del triunfo de la Revolución Cubana, del 1° de enero de 1959, pero sobre todo en la lucha unitaria de los universitarios cubanos, y entre ellos la figura señera de José Antonio Echevarría (« manzanita ») Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, asesinado por la dictatura de Batista, mientras emitía una poclama en la toma de Radio Reloj de La Habana, mientras que otros compañeros atacaban al Palacio Presidencia, el 13 de marzo de 1957.

Me recuerdo también al poeta soviético Eugeni Yevtushenko que en un recital en el SODRE, proclamó su poema: "3 minutos para la eternidad", justamente a la gloria de Echevarría.



A mi entender, esta lucha de los universitarios cubanos, y de la Revolución cubana, llevaron a la constituir el Comité Universitario del Uruguay, entre los que recuerdo a Luis Echave, José Jorge Martinez, Igor Martinez, Abulafia, al "pulga" Alvarez, "Pepe" Massera, Daniel Waksman, Horacio Bazzano, el "Chino" Díaz, Ennio Martinez, Cristina Bianchi y tantos otros y otras compañeras.



La lucha unitaria de la izquierda comenzó en esos años 60, en la creación del FIdeL, así la negativa del Partido Socialista, liderado por Vivian Trías de unirse y al mismo tiempo creando junto a Enrique Erro, la Unidad Popular.



Es también en esos años 60, el pasaje del "Che" Guevara por la Conferencia de la OEA en Punta del Este y su magistral discurso en el Paraninfo de la Universidad, la creación de la Central Nacional de Trabajadores, las discusiones con Carlos Quijano en su Semanario "Marcha", la Mesa por la Unidad del Pueblo, las reuniones con aquellos primeros dirigentes, que venían del Partido Colorado o del Partido Nacional, de la Federación Anarquista del Uruguay, y de otras organizaciones políticas, que también habían surgido ante el triunfo de la Revolución Cubana.



Llegar al 5 de febrero del 71, fue una larga marcha, por la unidad de la izquierda, y por una respuesta a la situación del Uruguay antes, durante y después del "pachecato".



Y también, comete Ud. compañero Molinari, un "olvido" enorme, a mi entender: el triunfo en Chile de la Unidad Popular, con Salvador Allende a la cabeza, y esa unidad política, en que fundamentalmente los Partidos Socialistas y Comunista, se mancomunaron con otras fuerzas para llevar a Allende a su tercer intento de ganar electoralmente el gobierno de Chile, a pesar de todas las "casandras" que afirmaban, la derrota de la UP. Como olvidarme de la tapa y doble página del Semanario "Marcha", dos días antes del 4 de septiembre de 1970, en que con letras tipo "catástrofe", el periodista Carlos Nuñez, afirmaba: "Allende NO puede ganar".



Antes de llegar al 5 de febrero de 1971, pasaron las elecciones de 1962 y 1966, en que siempre el llamado a la unidad de la izquierda uruguaya estuvo presente, pero en esas oportunidades, el PS, prefirió seguir su línea política, mismo al riesgo de perder sus representantes en diputados y en senadores, solo la voluntad y el deseo de terminar con Pacheco Areco, pudo acercar a todas las fuerzas políticas a unirse en el Frente Amplio y sin exclusiones.

En su escrito, hace mención a la Conferencia de la OLAS, en 1967 en La Habana, que presidía Fidel Castro, y el Vice-Presidente era Rodney Arismendi, el Secretario General del Partido Comunista del Uruguay. Permítame recordar algunas cosas, previas a la Conferencia, y fue la creación del Comité Nacional para cada país que asistiría, y es al Fide L, de Uruguay, que le correspondió serlo, el cual en manera plenamente unitaria llamó al Partido Socialista a compartir dicho comité, pero solo aceptaron, la posibilidad de viajar a la Conferencia con el Senador José Pedro Cardoso. Hay que recordar también que ese 1967, y en el momento de la Conferencia de la OLAS, llegó el mensaje del "Che" Guevara, titulado, « Crear dos, tres...muchos Vietnam », y en el discurso de clausura por parte de Fidel Castro, reprocha la actitud de la Unión Soviética que no lo acompaña en llevar la lucha revolucionaria a todo el resto de la América Latina, y es en ese momento que toda la sala del Teatro Chaplin (donde se desarrollaba el evento) se levanta unanimamente entre cerrados aplausos, salvo que Rodney Arismendi, se cruza de brazos y no se levanta. El hoy Presidente Cuba, Raúl Castro se le acerca y aplaude fuertemente, y las imágenes de ese encuentro, muestran que Fidel Castro, se da vuelta y queda suspendido como dicieiendo : « donde me equivoqué ».



Esa actitud de Arismendi, hizo correr ríos de tinta en los medios de la izquierda uruguaya, en los cuales querían demostrar que la « línea electoralista » del FIdeL, estaba a la espalda de la verdadera « salida revolucionaria », salvo que la tenacidad de una solución a la situación política en Uruguay, aún no encontraban la acumulación de fuerzas para crear un verdadero frente politico, unitario, con bases de acciones sociales y un enfrentamiento a la política de la oligarquía blanqui-colorada por un lado y la salida guerrillera que presentaba el entonces MLN-T de Raúl Sendic.



Sin duda alguna ese lapso de tiempo entre 1967 a 1971 fue el de continuar en el llamado a la unidad política, y allí si podemos estar de acuerdo en su relato de los caminos para la creación del Frente Amplio. Y lo que vengo de adjuntar a su escrito, no creo que Ud. pueda llamarle « la historia oficial » de la creación del FA, ya que hace mucho tiempo, mismo después de la dictadura, hay nombres de compañeros inolvidables que quedaron en el camino para esa conquista política del 2004, cuando Tabaré Vázquez asume la primera Presidencia del Uruguay con el lema del Frente Amplio.

Quiero recordar a hombres del temple, de Don Luis Pedro Bonavita, de Víctor Roballo, de César Reyes Daglio, de Ariel Collazo y de quienes adhirieron al FIdeL : Comité Universitario, Comité de Intelectuales y Artistas, Movimiento Izquierda de Maldonado, Comité de las izquierdas de Paysandú, Agrupación Batllista "Avanzar" de Paysandú, Movimiento por la Unidad de la Izquierda de Salto, Agrupación Batllista "Avanzar" de Montevideo, Movimiento Batllista "26 de Octubre" y Movimiento Popular Unitario (MPU).



Carlos Wuhl