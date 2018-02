¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliEl bloque social y político de los cambios y el campo uruguayoLucha electoral de aparatos¡47 años de Unidad!El animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Competitividad y gasto público: mucho para hacer¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaUn nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La Gran Presa del Renacimiento EtíopeAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoUruguay ante la emergencia productivaLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

Inicio | Política Te encuentras en:

Foto: Gobierno de Flores

Otro más para atender

Denuncia penal contra exintendente y diputado blanco Castaingdebat: aparecen nuevos elementos

06.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — En un juicio que se le sigue por presuntas irregularidades cometidas en una licitación se solicitó se investigue por qué el exintendente blanco usó una cuenta puente para pagar materiales de una obra.

Armando Castaingdebat, exintendente de Flores, actual diputado y segundo suplente en el Senado de Luis Lacalle Pou se encuentra envuelto en una denuncia penal desde fines de 2014 por presuntas conductas delictivas en una licitación para la construcción de una cancha de fútbol de césped sintético en una plaza de deportes. De acuerdo a la denuncia, que fue presentada por un periodista, en la licitación de la construcción de una cancha con césped sintético (por la que se abonaron 133.500 dólares) se produjeron varias irregularidades que revelaronn un acuerdo para que una de las empresas resultara ganadora de la licitación. La empresa en cuestión es Forbec Ltda., de la que el exfutbolista Pablo Forlán era uno de los socios, según informó oportunamente Montevideo Portal.

Según los documentos judiciales, un "intermediario" (que no recibió su prometida comisión) entre el ex intendente Castaingdebat y Forbec hizo de nexo para que la licitación fuera adjudicada a Forbec con la promesa de una comisión si la ganaba. Como prueba de ello figuran varios mails enviados por uno de los socios -Ricardo Beckmann- al intermediario, en el que se le detalla cómo debía presentarse el texto de la licitación realizado por la comuna, cuyo llamado fue efectivamente idéntico al sugerido por la empresa.

Forbec resultó ganadora a pesar de haber dado el precio más caro y no incluir el transporte de los materiales ni el acondicionamiento del contrapiso, lo que de acuerdo a la denuncia fue realizado "en connivencia con el Sr. Intendente Departamental de Flores Dr. Armando Castaingdebat".

Castaingdebat negó en su momento que hubiera algún tipo de acuerdo con la empresa y apuntó a una maniobra política en la que involucraba a integrantes de su propio partido.

Según vuelve a informar Montevideo Portal, en los últimos días se agregaron nuevos elementos a la denuncia. Fuentes del caso explicaron que la Fiscalía ya tiene el expediente en su poder para formalizar la acusación.

Además, se investiga un depósito realizado en el BROU por una "cuenta puente" donde figura Castaingdebat como titular del depósito, lo que implica que la salida de dinero no quedó registrada en sus cuentas personales. Este depósito fue realizado a un despachante de aduana por un monto de USD 21.000 el 28 de noviembre del 2012, para que ingresara al Uruguay el césped sintético de la obra de la licitación en cuestión.

Los denunciantes intentan establecer por qué este depósito no fue realizado desde una cuenta de la Intendencia de Flores y por qué no figura este despachante en los registros de la IDF. Es decir, por qué figura Castaingdebat girando dinero para una obra pública como persona física y no la propia Intendencia.

La obra fue pagada por la Intendencia de Flores en su totalidad antes de que fuera terminada, aunque el pliego decía que se abonaría todo al final de obra. En este proceso la licitación, pasó de los 30.000 dólares iniciales a 133.500 dólares debido a modificaciones y ampliaciones de la mencionada cancha de la Plaza de Deportes.

Castaingdebat dijo a Montevideo Portal que es la séptima denuncia que le hace Carlos Mazzulo (exintendente de Flores, también del Partido Nacional), en represalia por las irregularidades que él denunciara a su vez sobre su gestión.

La denuncia contra Castaingdebat se agrega a las situaciones complicadas que ya pesan sobre otros intendentes blancos: Agustín Bascou, de Soriano, por la compra de combustibles por parte de la Intendencia en estaciones de servicio de su propiedad; Pablo Caram, de Artigas, acusado de nepotismo por designar en puestos de confianza de la Intendencia a parientes; Sergio Botana, de Cerro Largo, por el nombramiento a dedo de más de 200 funcionarios; Adriana Peña, de Lavalleja, por el aumento del sueldo a su pareja.