CONFIANZA

Adriana Peña nombra a su hermano como director interino de prensa de la Intendencia

06.02.2018

LAVALLEJA (Uypress) — Cambios en el gabinete. “Por el momento, vamos a pedirle a Gerardo Peña que ocupe el cargo, porque ya estuvo en ese lugar y porque tiene conocimiento de la dirección”, explicó la jefa comunal.

Informa Arequita Digital de un cambio en el gabinete departamental de Lavalleja. Nelson Hernández renunció a su cargo como Director de Prensa y de acuerdo a lo resuelto, Gerardo Peña (que según consigna El País es hermano de la jerarca), quien ya desempeñó la tarea, estará al frente de la misma.

Tras la conferencia de prensa realizada ayer en su despacho, se consultó a la Intendente Adriana Peña sobre la decisión de los Directores de la IDL de renunciar a los aumentos, más allá de que el Tribunal de Cuentas aún no se haya expedido al respecto. “Las razones que me dieron fue que estaban pasando por un mal momento, porque la gente no había entendido cuánto era lo que se había marcado como nuevo salario en el nuevo presupuesto”, comentó Peña, quien adjudicó “al mal manejo que se le había dado por parte de algunos políticos al tema” el hecho de que los directores “sentían que me ponían en aprietos y que por esa razón entendían que no tenía que estar pasando por todas las complicaciones”.

“Me pareció un gesto muy loable, en la misma línea que lo había hecho Gastón Elola”, prosiguió la Jefe Comunal.

En torno a la renuncia presentada por Nelson Hernández a la Dirección de Prensa, Peña respondió con argumentos similares. “Fue una decisión pura y exclusivamente de él. Los directores han pasado muy mal durante este tiempo, se han sentido mal, en su ética, moral y sus familias también se han sentido mal”.

Hernández “llegó al límite y decidió cambiarse de lugar de domicilio”, acotó. La Dra. Peña anunció que “por el momento, vamos a pedirle a Gerardo Peña que ocupe el cargo, porque ya estuvo en ese lugar y porque tiene conocimiento de la dirección”. De todas maneras, Nelson Hernández “estará dando una mano en lo que refiere a turismo y prensa en Punta del Este, Maldonado, donde vivirá en los próximos meses. Tiene las puertas abiertas de la IDL para que vuelva si quiere hacerlo, pero además, sabemos que hará algo que tanto ama, como es la tarea de periodismo desde ese lugar”, manifestó la Intendente de Lavalleja, Dra. Adriana Peña.

