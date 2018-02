Un carnaval único¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatos¡47 años de Unidad!El animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Competitividad y gasto público: mucho para hacer¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaUn nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La Gran Presa del Renacimiento EtíopeAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoUruguay ante la emergencia productivaLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

Intendente Caram/Foto: Alianza Nacional

La familia es la familia: Lacalle Pou respalda a intendente de Artigas

06.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — Así lo indicó el intendente de Artigas, Pablo Caram, quien dijo que el líder del sector Todos lo llamó para brindarle su apoyo.

"Luis me llamó para ver cómo estaba. Estuvimos hablando (...) Me llamó para apoyarme, no entramos en detalle pero creo que también piensa lo mismo que yo", destacó el jefe comunal de Artigas, que fuera electo por el sector Alianza Nacional, del senador Jorge Larrañaga, pero que luego se pasara al sector de Lacalle Pou.

Caram está en el ojo de la tormenta en estos días luego que aparecieran acusaciones de nepotismo, por haber designado en cargos de confianza de la Intendencia a varios familiares, incluida su pareja, Karolina Gómez, que ocupa la Dirección de Cultura.

El Intendente sostuvo que hay solo tres familiares en el gabinete, "porque son de confianza". De su pareja afirmó que es funcionaria municipal desde hace 19 años.

Afirmó que "si tiene que actuar la Jutep que actúe la Jutep". Por su parte, el titular del organismo Ricardo Gil Iribarne dijo al diario El Observador que el miércoles se analizará el caso.

Según se dio a conocer en un informe de Telemundo, Caram designó a su pareja, como directora de Cultura; a su sobrina, Valentina Dos Santos Caram, como directora general de la Intendencia. Además, dos primos del intendente, Manuel Caram y Rodolfo Caram, ocupan los cargos de asesor de Desarrollo Social y director de Desarrollo Productivo, respectivamente.

Desde el sector Todos, de Luis Lacalle Pou, se indicó a El Observador que eñ dirigente blanco desde que está en política nunca tuvo un pariente cercano trabajando con él porque "no corresponde". Sin embargo, en lo que refiere al caso de las contrataciones del intendente de Artigas, en el sector Todos se hicieron este martes algunas consideraciones que llevan a respaldarlo.

Agregaron que son militantes políticos de hace tiempo "concurren a trabajar a la Intendencia y todos tienen tareas asignadas por las que deben rendir cuentas".

