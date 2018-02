La reconstrucción de UruguayUn carnaval único¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatos¡47 años de Unidad!El animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Competitividad y gasto público: mucho para hacer¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaUn nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La Gran Presa del Renacimiento EtíopeAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoUruguay ante la emergencia productivaLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

Inicio | Política Te encuentras en:

FUTURO POLÍTICO

Bascou no será candidato a la reelección: "Estoy cansado de la politiquería"

07.02.2018

SORIANO (Uypress) - El intendente dijo que hay que separar la "politiquería" de la "gestión", y entrevistado añadió que tampoco buscará ser legislador.

El intendente de Soriano, Agustín Bascou (Partido Nacional), entrevistado por el programa Informe nacional de Radio Uruguay, anunció que no buscará la reelección en 2020 ni ser electo legislador.

Bascou expresó sentirse "cansado de la politiquería" y se quejó de que "hace siete u ocho meses que estamos en campaña política, es una vergüenza".

"Cuando hablamos de gestión, tenemos que sacarnos la politiquería, mientras los que estamos en la política no comprendamos que tenemos que sacar la politiquería de la gestión, Uruguay no va a poder salir", cuestionó el intendente y añadió que "vivimos haciendo política y no hacemos las cosas".

"Yo voy a ser intendente (hasta el final del período) y tengo la firme intención de que me voy, no me interesa la política, ni (ser) diputado ni intendente. Hoy quiero hacer las cosas bien, punto", sentenció.