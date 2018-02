La reconstrucción de UruguayUn carnaval único¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatos¡47 años de Unidad!El animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Competitividad y gasto público: mucho para hacer¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaUn nuevo 5 de febrero. (Abordando eso gris, que parece la teoría)La Gran Presa del Renacimiento EtíopeAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoUruguay ante la emergencia productivaLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

¿DÓNDE VAN?

Paciente de hospital de Artigas denunció haber sido violado por otros dos ingresados

07.02.2018

ARTIGAS (Uypress) - Los agresores acusados serían dos adictos derivados por el Poder Judicial, situación que el sindicato de ASSE considera inapropiada.

Un paciente del Hospital de Artigas denunció haber sido violado dentro de la institución, abuso que habría sido cometido por otros dos hombres hospitalizados. El denunciante es un enfermo psiquiátrico, mientras que sus agresores serían adictos a las drogas derivados al lugar por el Poder Judicial.

"En el hospital se está usando una sala improvisada de Salud Mental, ya que el hospital no tiene una, ni cuenta con psiquiatras para contener a ese tipo de pacientes. Es una situación que preocupa a todos los trabajadores", dijo a Montevideo Portal Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

En esa sala improvisada se atiende a menudo a "pacientes que no son psiquiátricos, sino adictos", y para los que el sanatorio no cuenta con posibilidades de contención o rehabilitación

"El Poder Judicial debería entender de una vez por todas que los hospitales de ASSE no son depósitos para que estén mandando (pacientes) continuamente en todo el país. Tendría que haber otra contención por parte del Estado, y no hospitales que están para tratar problemas de salud, no adicciones o internaciones sociales", consideró el funcionario.

En cuanto al caso de violación, Pereira explicó que se presentó la denuncia correspondiente y se está a la espera de los resultados forenses.

"Es algo que no debería pasar. El poder judicial manda y manda sin una contención". Pese a que la situación ya fue notificada al mencionado Poder, la situación no ha variado.

Por su parte, los funcionarios de Medicina General del hospital redactaron una carta dirigida al equipo directivo del establecimiento, a la encargada de Enfermería y a la Comisión Interna de la FFSP.

En la misiva refieren que deben lidiar con una "situación insostenible", y destacan que el episodio de violación es el extremo más grave de una larga lista de situaciones violentas que les ha tocado presenciar o padecer, como agresiones verbales, amenazas con objetos cortantes o golpes. "En varias oportunidades fuimos testigo de robos de objetos del servicio y de otros usuarios", añade el texto.

Así las cosas, los funcionarios solicitan "acciones emergentes que garanticen la seguridad de los trabajadores y el derecho a la salud de los usuarios internados".