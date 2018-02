Salió bienLa condición humana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La reconstrucción de UruguayUn carnaval único¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Competitividad y gasto público: mucho para hacer¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoUruguay ante la emergencia productivaLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

NO HUBO ERRORES, NO HUBO EXCESOS

La Fiscalía en Crimen Organizado desestimó la denuncia realizada por los negocios del Gobierno con Venezuela

09.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El fiscal en Crimen Organizado es Luis Pacheco. Tiene a su cargo la causa, inciada por una denuncia de tres diputados, Rodrigo Goñi y Jaime Trobo y Gonzalo Mujica que renunció a su banca en setiembre de 2017.

En su dictamen Pacheco dice que no se advierte la "existencia de hechos con apariencia delictiva" en los contratos celebrados por empresas privadas uruguayas con empresas estatales venezolanas.

Agrega además en un párrafo, consignado por La Diaria, que "la denuncia no ha sido presentada por parte de ninguna empresa eventualmente interesada en negociar con las empresas estatales venezolanas, por lo que no surge prima facie un presunto favorecimiento estatal a alguna empresa en particular, sino en todo caso la instrumentación entre Estados de un marco general o plan estratégico -que incluyó la creación de una Comisión Binacional de Planeamiento y Seguimiento- a los efectos de favorecer la concreción de negocios de comercio exterior".

En este dictamenten no está incluída la empresa Aire Fresco SA, que es parte de otro expediente en otra fiscalía.