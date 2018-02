Salió bienLa condición humana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La reconstrucción de UruguayUn carnaval único¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Competitividad y gasto público: mucho para hacer¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeAlto en el campoEl pasado que vuelve...Elecciones en BrasilAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoUruguay ante la emergencia productivaLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl resumen: agradecimiento a UruguayEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigoFeliz 2018 para todas y todos

Salió bien

William Marino

09.02.2018

"Hemos quedado atrapados en la trampa mortal del denominado consenso. Con la más pura de las intenciones, sin duda pero con resultados paralizantes, se demanda que para actuar haya acuerdo de todos los grupos, y a la hora de decidir pesan por igual sectores de muy distinta significación". L. Seregni.

Mi mente no tiene registrado, el haber visitado en alguna ocasión el balneario de Piriapolis, en Maldonado. Lindo balneario. Cuando allá por diciembre la mesa política resolvió realizar el cumpleaños del Frente en dicha ciudad, muchos en las base no estaban de acuerdo. Poco importaba, pues la decisión ya estaba tomada, por consenso. Playa, sol, muchos compañeros de licencia y veraneo andaban por la zona, así que unas 2.000 personas íbamos a juntar. Pero, siempre hay un pero, la derecha, bastante retrograda del campo, tomo como bandera reivindicaciones reales de campo y del interior, que tuvo como punto culminante la reunión del 23 de enero en Durazno. Allí los "auto convocados", como se dieron en llamar, juntaron unas seis mil personas, muchas o pocas, pueden ser según con el cristal con que se miren, dieron a conocer una lista de reivindicaciones. Algunas disparatadas, otras no tanto. Algunos querían que corriera sangre, otros que vuelvan "los milicos", pues con ellos, el campo estaba mejor. La cuestión es que al perecer "el susto despertó nuevamente al mamado", al decir de la vice Presidenta, Lucia Topolansky. El militante, de a pie ese que se había ido para su casa, sintió el cimbronazo y como las Coordinadoras pusieron ómnibus comenzaron a llamar que querían ir. Ciento cuarenta ómnibus se llenaron a lo largo y ancho del país, casi cien corresponden a Montevideo. Los autos deben de haber superado los tres mil. Según los cálculos, de los que saben, unas 14 o 15 mil personas estaban en el mismo a la hora de comenzar, que estaba fijado para las 19 y 30. Qué bueno, uno de los actos más grandes realizado por el Frente en su aniversario.

La militancia, la poca militancia que aun tiene el F.A. trabajo y mucho. En propaganda y organización, trabajo mucho al viejo estilo, eso que muchos no quieren que se realice más. Pegatinas, pintadas, pasacalles, carteleras y la visita al compañero. Dio buenos resultados. Los sectores realizaron un gran aporte. Ahora falta ver qué resultados dejara en la actividad de los comités, sin olvidarnos que ya hay que comenzar a trabajar, para el acto del 26 de Marzo, decidido por la mesa política se realizar en Paso de los Toros, Tacuarembó. Las bases de Montevideo, piden que este se realice en Montevideo. El tema está planteado.

Como periodista, realizamos nuestro trabajo. Desde días antes, cubrimos actividades, para la radio, la prensa escrita, no faltando la creación de algún video donde se ven grandes banderas, una de más de 30 metros, pintadas invitando al acto en muros de Montevideo, pero también los murales y carteleras confeccionadas al viejo estilo. La Militancia sintió que debía salir a contestar a los que pedían que "corriera sangre si era necesario", o "que volvieran los milicos". En el día del acto junto a Roberto Saban, de Argentina, programa de Fogón en Fogón y quien les escribe que cubre y analiza hechos en notas para La República, Tiempo de Cambio, UyPress, radio comunitarias de uruguayos en Tenerife y Buenos Aires, realizamos unas treinta entrevistas, que quedaron registradas en diferentes videos. Con tres preguntas que se le realizo a todos los entrevistados. ¿Ganamos el próximo gobierno? Si ganamos que tres cosas querrían que nuestro gobierno realizara como prioritaria. Antes de decir cuál fue la respuesta en general, diré que entrevistamos a militantes y votantes de a pie, del Cerro, La teja, Capurro, Piedras Blancas, Cerrito de la Victoria, La Paz, Las Piedras, Salto, Rivera. Compañeros de primera línea como el Ministro Astori de Economía y Finanzas; Eduardo Bonomi Ministro del Interior, al ex vicepresidente Raúl Sendic, al diputado Carlos Varela que también es el presidente de la Departamental del Frente Amplio Montevideo; la secretaria general del P. Socialista Mónica Xavier, al diputado Alejandro "Pacha" Sánchez y otros que en este momento no recordamos. Independiente de las entrevistas y volvemos a decir, se preguntaba, ganamos en el 2019? En los militantes de a pie todos decían que SI. ¿Qué tres cosas le pediría al gobierno que realizara? La educación estuvo muy presente, la seguridad y la solidaridad con los que menos tienen. La salud, las jubilaciones y el sistema de cuidados. Nuestros dirigentes pusieron especial énfasis que se debe de militar más, que se tiene que marcar más presencia en las calles, con nuestras banderas y símbolos. Con consignas centrales que marquen en entorno de los que quieren los vecinos. Marcar más la presencia de los dirigentes en ferias y barriadas. Eso y solo eso nos asegurara el cuarto gobierno del Frente.

Nadie nos regalara nada.