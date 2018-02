Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XVII, Nro. 720: Acto en Piriápolis. ¿Qué queda del Frente Amplio?

09.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 12 titulando en su portada: 'Acto en Piriápolis. ¿Qué queda del Frente Amplio?'.

Maxwell L. Anderson, Marco Álvarez, Peter Conrad, Antonis Davanellos, James K. Galbraith, Lloyd Green, Daniel Gutman, Francisco Hidalgo Flor, Vanesa Jiménez, Sergio del Molino, José Antonio Pérez Tapias, Franklin Ramírez, Michael Roberts, Esteban Valenti

¿Qué queda del Frente Amplio?



Por Esteban Valenti



El pasado 5 de febrero se cumplieron 47 años de la fundación del Frente Amplio y lo conmemoraron con un importante acto en Piriapolis el domingo 4 de febrero. Hace mucho tiempo que el FA, que supo hacer los actos más grandes de la historia política del Uruguay, no movilizaba tanta gente. ¿15 mil personas? No importa el número, son muchos, en febrero y en Piriapolis, fue un gran acto.







EE UU: Dos reseñas de Fire and Fury



Por Peter Conrad y Lloyd Green



Fire and Fury: Inside the Trump White House, de Michael Wolff [Little Brown, 2017]



Todo el mundo sabía lo que contenía este libro antes de que nadie lo leyera, y las primicias esquilmadas en los titulares previos a la publicación son ya noticias antiguas. Sí, aquí tenemos la afirmación de Bannon de que la campaña de Trump puede que tuviera una reunión con agentes rusos que fuese “traición”, además de la funesta advertencia de que Ivanka cree que su marca es potencialmente presidencial. Wolff asemeja inevitablemente el encubrimiento del asunto ruso a los embustes de Watergate, y nos pone brevemente al día del Pissgate y el Pussygate – que son, respectivamente, la espuria historia de la “lluvia dorada” [de prostitutas con Trump en un hotel] en Moscú, y la baladronada de Trump, de la que hay más pruebas, acerca de su éxito como sobón (aunque, creyendo evidentemente que el privilegio del ejecutivo protege su mendacidad, afirma ahora que “la verdad es que no soy yo” el de esa grabación).







Lo que la reforma fiscal de Trump significa para la economía de Estados Unidos



Por James K. Galbraith



El objetivo declarado de política económica de la administración Trump es incrementar el crecimiento en Estados Unidos de la tasa post-crisis financiera de 2 a por lo menos 3 por ciento. En términos históricos, alcanzar ese nivel de crecimiento no es imposible. El crecimiento real (descontando la inflación) del PIB rebasó el 3 por ciento en 2005-2006 y alcanzó el 4 por ciento en el periodo 1997-2000. En cada uno de los últimos dos trimestres la economía ha crecido a una tasa anualizada de 3 por ciento. La cuestión es si ese ritmo de crecimiento puede sostenerse.





Ecuador: La consulta del 4-F y el fin de un ciclo político. Dossier



Por Francisco Hidalgo Flor, Franklin Ramírez



Resultados de los referéndum en Ecuador

Estos son los resultados oficiales

Pregunta 1 - Inhabilitación por corrupción: Sí 73.91 % / No 26.09 %

• Pregunta 2 - Derogación reelección indefinida: Sí 64.32 % / No 35.68 %

• Pregunta 3 - Consejo Participación Ciudadana: Sí 63.15 % / No 36.85 %

• Pregunta 4 - Lucha contra la pederastia: Sí 73.72 % / No 26.28 %

• Pregunta 5 - Explotación minera: Sí 68.79 % / No 31.21 %

• Pregunta 6 - Ley de plusvalía: Sí 63.2 % / No 36.8 %

• Pregunta 7 - Reserva del Yasuní: Sí 67.44 % / No 32.56 %







Davos y Trump



Por Michael Roberts



El 26 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump pronunció su discurso de apertura de la reunión de la élite global, el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Era muy esperado por los grandes empresarios, financieros y magnates de los medios sociales de alta tecnología, así como otros dirigentes de gobierno. El año pasado en Davos, la estrella del espectáculo fue presidente de China, Xi Jinping que le dijo a su glamurosa audiencia que China está dispuesta a asumir el liderazgo en la lucha por la 'globalización' y el libre comercio dado que los EEUU con Trump han dado un paso atrás y vuelto al camino del proteccionismo.







¿Todavía la necesitamos?: ¿Tiene futuro la UNESCO?



Por Maxwell L. Anderson



Desde su fundación en 1945, la UNESCO ha hecho aumentar la consciencia global acerca de las amenazas al patrimonio natural y cultural de la humanidad, y ha alentado la acción colectiva entre los estados miembros, de Afganistán a Zimbabue. Por medio de convenciones, declaraciones y comunicaciones en las que se abordaban cuestiones cruciales, la UNESCO ha arrojado luz sobre problemas que asolan un planeta cada vez más atestado e irritable.







Grecia: El giro a la derecha de SYRIZA y su bancarrota política



Por Antonis Davanellos



El 15 de enero, 2018 se presentó al Parlamento griego, y posteriormente fue adoptado por la mayoría de SYRIZA-ANEL [Griegos Independientes], el proyecto de "ley-maleta" por el cual el gobierno de Tsipras garantiza el "buen" desarrollo de la tercera evaluación de la economía griega por los acreedores. Por lo tanto, el gobierno sigue su hoja de ruta hasta el final formal del tercer memorándum (firmado el 14 de agosto de, 2015), prevista para agosto de 2018.







El conflicto de Catalunya bajo la lupa de Maquiavelo



Por José Antonio Pérez Tapias



El nacionalismo españolista oculta la realidad de un Estado crisis, con una democracia seriamente mermada.

La revolución de Maquiavelo enseñó a mirar la política de frente, sin paños calientes, afrontándola en toda su crudeza si éste fuera el caso. La verdad de los hechos es lo que concita el compromiso analítico y teórico de quien escribió El Príncipe, convencido como estaba de que “es más conveniente decir la verdad tal cual es, que como se imagina”.







No eran héroes, pero lo parecen



Por Vanesa Jiménez



Con ‘The Post’, el peso de la involución te cae encima de golpe. Hoy no parece posible la suma necesaria de tantos actores para defender el derecho a la información frente al poder.







El sexo ya no es divertido



Por Sergio del Molino



No sé cómo esta amalgama siniestra de desprecio al placer y de criminalización del puro deseo ha logrado colarse en medio de una protesta dignísima y necesaria contra las agresiones sexuales.







Entrevista con Michael Löwy, sociólogo y filósofo marxista y uno de los principales impulsores de la alternativa ecososcialista



Por Marco Álvarez



"Una reorganización del conjunto de modos de producción y de consumo es necesaria, basada en criterios exteriores al mercado capitalista".







La Patagonia argentina se rebela contra los residuos petroleros



Por Daniel Gutman



BUENOS AIRES, 2 feb 2018 (IPS) - El proyecto para instalar un enorme depósito de residuos de la actividad petrolera provocó una crisis en el norte de la Patagonia argentina y volvió a poner en primer plano en el país el debate sobre el impacto ambiental de las industrias extractivas.









