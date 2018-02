Las preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaSalió bienLa condición humana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La reconstrucción de UruguayUn carnaval único¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Competitividad y gasto público: mucho para hacer¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeAlto en el campoEl pasado que vuelve...Autoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigo

Las preguntas pendientes en el refrendo de Ecuador

Juan Raúl Ferreira

11.02.2018

El refrendo de El Ecuador, no era meramente a favor o en contra de la re elección indefinida. Eran 7 preguntas y se podían contestar indistintamente por si o por no en unas y no en otras en forma diferente.

Por eso, pero sin hacer cuestión fundamental en ello, me llamó la atención que cuando en Costa Rica, donde se elegían los dos candidatos mas votados para la segunda vuelta presidencial, los tiempos de escrutinio eran tan distintos. A las 20 horas se conocían los resultados finales oficiales de Ecuador de siete escrutinios en una misma papeleta, mientras en ese momento en en Costa Rica, de gran tradición democrática, llevaban escrutados el 29% de las mesas.

No vamos a detenernos en cada pregunta de la papeleta, pero a vuelo de pájaro: van de la no reelección, a la reducción del área petrolera en Parques Nacionales. De finalización del mandato de los actuales miembros del Consejo de Control Ciudadana a la minería metálica. De los delitos sexuales a que el Presidente pueda ser elegido una vez. Eran siete preguntas. Yo puedo estar a favor de la re elección y contra la prescripción de los delitos sexuales, o vice versa.

Entonces estas siete preguntas, en un solo referendo, una única papeleta escrutado en tiempo record mundial, me plantea otras preguntas. Veamos, porque sobre esta no le han pedido aún opinión al pueblo ecuatoriano. Acá van mis siete preguntas:

1) ¿Está bien consultar cosas tan variadas en una mismo refrendo, o ello puede evitar las movilizaciones y campañas por las preguntas más importante?

2) ¿Se puede por la vía de un referendo declarar cesantes a quienes ocupan cargos en virtud de un mandato mandato constitucional? En algunas constituciones se puede votar el "revocación del mandato popular. Es otra cosa.

3) No se dice, pero surge de la consulta, que el único ciudadano que puede ser reelecto es el actual Presidente. Sistema único en el Mundo. En México, "sufragio efectivo, no reelección," lema de su revolución, nadie puede ser re electo nunca. En EEUU se puede una vez, un periodo fuera y luego se puede ser candidato. Igual que en Uruguay, donde Sanguinetti y Vasquez han estado dos veces en el cargo dejando pasar un periodo intermedio. Ecuador inventó un sistema único en el mundo: cuando se está en ejercicio del poder con todo lo que eso puede implicar en una elección, se puede, pero si estuviste hace cuatro años no. No existe en el planeta un régimen parecido.

4) Campaña electoral: Como es posible que los Partidos tuvieran que registrarse ante el Tribunal Electoral para poder hacer campaña por SI o por NO, en un referendo así? Eran, repito, siete preguntas sobre los más diversos temas. (Y así fue la campaña, por Si o por No).

5) ¿Cuando se votó la Reforma Constitucional indefinida, (tema sobre el que no me expido no corresponde que lo haga, será una injerencia en los asuntos internos de un país hermano), el actual Presidente Lenin Moreno ¿se opuso? Mi recuerdo es que no, es que recorrió todo el país cantando himnos al Presidente Correa y pidiendo el voto por la reelección indefinida.

6) ¿eso no daña, más allá de quien tiene razón, la credibilidad del sistema politico? Cómo ayer estaba a favor y ahora encabeza (por lo menos en la imagen pública) la campaña para derogarla? ¿cual es su creencia al respecto, o es que, legítimamente la cambió y prefiere ser el único ciudadano re elegible del Ecuador.

7) ¿No temió que, con los aliados que eligió el tiro le saliera por la culata? Decía Radomiro Tomic, (candidato democristiano derrotado en segunda vuelta por Salvador Allende) "Cuando se gana con la derecha, es la derecha quien gana." Por cierto, no era ningún izquierdista. Fue el candidato que corrió contra Salvador Allende. El gran ganador no fue Moreno sino quien le disputó hace pocos meses el cargo: Guillermo Laso. El Domingo comentó en CNN que esto recién empezaba ahora iba por la sustitución del Presidente. Con sus aliados tras su cabeza y él haber cortado la de sus amigos, ¿quién podrá defenderle?

Estas siete preguntas no figuraban en ninguna papeleta. Alguien puede decir que es una falta de confianza en el proceso que acaba de culminar. Pero no todos creen que fue perfecto.

La Corte Americana de Derechos Humanos, de carácter vinculante para aquellos países que integran el sistema de protección inter americano de los mismos, recibió un pedido de medidas cautelares. Tratemos de no informarnos por CNNE porque quien lleva el tema como especialista es el periodista Fernando de Rincón, que lo ignora tanto que confunde y utiliza indistintamente los nombres Corte, y Comisión. Organos distintos, con competencia distinta. En una oportunidad preguntó al Presidente de la Corte si dos casos eran vinculantes, creyendo que significaba vinculados entre y no de cumplimiento obligatorio. Lamentablemente es de allí desde donde se genera más opinión y referente para algunos, por cierto no todos los órganos de prensa de Uruguay.

La Corte no adoptó las medidas cautelares, (por 3 votos contra 2) que había solicitado por unanimidad la Comisión, que actúa como Fiscal (atención Sr. F. Del Rincón). El pedido respondía a que a juicio de la Comisión, era inválida la pregunta 3, sobre el cese del mandato de los miembros del Consejo de Control Ciudadana. Concluyó la parte jurisdiccional. Pero políticamente deja dos dudas muy grandes:

7 magistrados: 5 de la Comisión y 2 de la Corte dudan de la legitimidad de la pregunta. Son minoría, destituirán a los funcionarios. Ahora, ¿como se leen las sucesivas respuestas del Presidente Moreno. Cuando la Comisión pide a la Corte la suspensión, el Presidente Moreno llama "en consulta" al Embajador ante OEA, una medida de protesta por un fallo adverso. Se niega a responder la pregunta de qué va a hacer si el fallo de la Corte le es adverso. Y cuando le es favorable, envía a Washington nuevamente a su Embajador y anuncia que esto ha sido para él, "un gran triunfo."

Es decir, de algún modo el gobierno del Ecuador, al "citar en consulta" a su Embajador, niega la independencia de la Comisión ante los órganos de la OEA. AL retornarlo cuando la Corte no hace lugar deja planteada la duda: es un triunfo si el fallo es favorable por más que el procedimiento fue severamente cuestionado en órganos imparciales e independientes. ¿Y si hubiera sido adverso? ¿Hubiera acatado o se hubiera retirado del sistema de protección de DDHH de la OEA?

Cuando en Ecuador el clima político se ha deteriorado mucho, el Secretario de Estado Tillerson inicia una gira nefasta por América Latina. No hay país en donde no haya hablado de la posible intervención militar en Venezuela. Un Vietnam en Sud América. Argentina, una base militar de EEUU bajo el nombre de Task Force contra la droga. ¿todo eso ocurre al mismo momento pero no tiene nada que ver? Quizás esa debió ser mi 8a pregunta.

Dr. Juan Raúl Ferreira