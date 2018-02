¿Qué queda del Frente Amplio?Sobre nepotismo, acomodos y amiguismoLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaSalió bienLa condición humana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La reconstrucción de Uruguay¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaLa Gran Presa del Renacimiento EtíopeAlto en el campoEl pasado que vuelve...Autoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.La paja y el trigo en el conflicto del agroEl futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity managerA cien años de la gran transformación en EuropaHay que regular el turismo antes que sea demasiado tardeCIERRE DE AÑOSeregni amigo

Benjamin Netanyahu/Xinhua

“Terminarán en nada” según el jerarca

Policía israelí acusa de corrupción al primer ministro Netanyahu

14.02.2018

JERUSALEM (Uypress) — La policía de Israel recomendó procesar por corrupción al primer ministro Benjamin Netanyahu, de quien según afirman existen pruebas suficientes para procesarlo por soborno, fraude y abuso de confianza.

Los cargos que le atribuye la Policía son en dos casos diferentes.

El jefe de gobierno, de 68 años, convocó en forma inmediata a una alocución televisiva en la que negó las acusaciones y afirmó que se mantendrá en el cargo a pesar de los pedidos de la oposición para que renuncie. Calificó las acusaciones de infundadas y opinó que "terminarán en nada".

Según informa BBC Mundo, uno de los cargos pone la mira en una supuesta alianza de Netanyahu con el periódico más importante de Israel para que el diario le diera buena cobertura a su función como jefe de gobierno. De acuerdo con la acusación, el primer ministro le prometió a Arnon Mozes, el editor del Yediot Aharonot, que lo ayudaría a controlar a una publicación rival a cambio de artículos positivos sobre el gobierno.

La segunda acusación se centra en un reclamo de que Netanyahu, primer ministro israelí desde 2009, recibió regalos por un valor de al menos US$283.000 del magnate de Hollywood Arnon Milchan y otros partidarios.

Según el diario Jerusalem Post, los regalos incluían champán y cigarros, y fueron entregados a cambio de ayuda para obtener una visa de Estados Unidos.

La policía consideró que tanto el editor de Yediot Aharonot, como Milchan, productor de películas como "Fight Club", "Gone Girl" y "The Revenant", deberían enfrentar cargos de soborno.

La declaración policial sostiene que Netanyahu, después de recibir los obsequios, presionó para la aprobación de la Ley Milchan, que buscaba que los israelíes que vuelven a vivir a su país de origen después de residir en el extranjero estuvieran exentos de pagar impuestos durante 10 años.

Pese a las presiones del primer ministro, la propuesta fue finalmente bloqueada por el Ministerio de Finanzas.

De acuerdo a la Policía, Netanyahu también es sospechoso de fraude y abuso de confianza en un caso que involucra al multimillonario australiano James Packer. El Canal 10 de Israel informó en diciembre pasado que Packer le confesó a los investigadores que les había dado regalos al primer ministro y a su esposa.

De acuerdo a medios israelíes, Netanyahu ya ha sido interrogado por los investigadores al menos siete veces.

La decisión final sobre si el primer ministro debe enfrentar un proceso judicial la debe tomar el fiscal general, aunque el veredicto puede tomar meses.

"La oposición israelí ya ha pedido a Netanyahu que renuncie. Pero no hay ninguna razón legal, en esta etapa, para que lo haga. Por ahora el primer ministro sigue siendo la figura política dominante en Israel. Y conserva el apoyo de su partido y de su coalición gobernante", indica el corresponsal de BBC en Jerusalem, James Reynolds.

Las próximas elecciones legislativas en Israel están programadas para noviembre de 2019.

Durante su discurso, el primer ministro trató de descalificar las acusaciones y las comparó con otras que ha recibido durante su gestión.

"A lo largo de los años, he sido objeto de al menos 15 investigaciones. Todos esos intentos no dieron resultado y esta vez volverán a la nada", afirmó.

El primer ministro se encuentra en su segundo mandato y ha estado un total de 12 años en el poder de Israel.

Después de su primer mandato, la policía recomendó que tanto él como su esposa enfrentaran cargos por recibir regalos oficiales que deberían haber sido entregados al Estado.

No obstante, los cargos fueron retirados más tarde.

En julio de 2015, la pareja fue acusada de nuevo de cobrarle al gobierno por los servicios de un contratista que hizo trabajo privado para ellos, aunque nuevamente los cargos se anularon.

Netanyahu denuncia que es víctima de "una caza de brujas" y proclama una y otra vez su famoso alegato de inocencia que ha convertido en eslogan: "No pasará nada porque no hay nada".

En su intento de defensa, Netanyahu argumentó que la ley permite recibir regalos de amigos pero la policía considera que era una "relación de soborno", concluyendo que promovió la 'Ley Milchan' para proporcionar importantes rebajas fiscales a exisraelíes que viven desde hace décadas en el extranjero. Como Milchan, al que la Policía exige también su imputación.

"La compra del champán no se hacía a instancias de Milchan o Packer sino de los Netanyahu. Sara pedía botellas, seis o doce botellas de champán. Bibi pedía puros y conocía las cantidades de champán que su mujer recibía", dijo la ayudante de los empresarios, según una filtración, hace meses.

El denominado 'Caso 2000', según informa El Mundo, se refiere a las conversaciones mantenidas en secreto a finales del 2014 con el propietario de dos poderosos medios (diario 'Yediot Ajaronot' y web 'Ynet') Arnon Mozes. Ante el auge del diario gratuito y favorable a Netanyahu 'Israel Hayom', los ingresos de Mozes descendieron de forma vertiginosa. A cambio de una mejora en el agresivo trato de los medios de Mozes, Netanyahu limitaría la difusión de 'Israel Hayom'. El trato no fructificó, pero la Policía se hizo con la grabación de sus encuentros.

"He dedicado toda mi vida a garantizar el futuro y seguridad de Israel. Yo no trabajo para puros de un amigo o un trato favorable periodístico, sino para vosotros", reaccionó Netanyahu en un dramático mensaje televisivo en el que no sólo reivindicó su inocencia sino que se mostró convencido de volver a ganar en los comicios previstos para el 2019.

Un alivio para Netanyahu es que no es sospechoso en el "Caso 3000". Se trata de la adquisición de poderosos submarinos alemanes que podrían hundir a sus dos principales hombres de confianza, David Shimron e Isaac Moljo.