Lugano denunció que fue amenazado de muerte “por opinar y entrometerme contra el sistema"

14.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Diego Lugano, de 37 años, es el nuevo director de relaciones institucionales del San Pablo. Aboga para que su club se maneje con humildad y salga a conseguir títulos. Sobre el fútbol uruguayo dice que es un desastre y una vergüenza.

Explicó que hay en el fútbol uruguayo hay "contratos eternos, mal hechos, entrega de poder, poca democracia". Lugano denunció que "fui hasta amenazado de muerte públicamente por opinar y entrometerme contra el sistema".

Sobre su club dice que "No sé si el Sao Paulo se ha detenido en el tiempo. Nuestros adversarios crecieron en este período". Agrega que "antes, ganarle a Corinthians y Palmeiras era hasta fácil porque ellos no tenían ni de cerca la estructura de São Paulo". "Ganábamos de forma asidua, dijo el ex zaguero.

En sus declaraciones a Folha de S.de Paulo que su carrera fue mucho más lejos de lo que imaginaba cuando dejó la ciudad uruguaya de Canelones en 1998. "Voy a seguir haciendo mucho de lo que hacía como jugador, como capitán, pero ahora fuera de campo. Comienzo de cero y tengo que aprender a ver las cosas más institucionalmente. Tengo que tener paciencia y no sé tener paciencia. Estoy descubriendo", dijo el ex capitán celeste.