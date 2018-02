La política y los parientesLos cajeros de la inseguridadEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaSobre nepotismo, acomodos y amiguismoLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaSalió bienLa condición humana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La reconstrucción de Uruguay¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaAlto en el campoEl pasado que vuelve...Autoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.El futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity manager

El síndrome General Galtieri a la Venezolana

Michael Añasco

14.02.2018

Tal y como se esperaba, este 30 de enero de 2018 la ONU dejó en manos de la Corte Internacional de Justicia la disputa territorial entre Venezuela y Guyana. Tras más de 28 años de negociaciones que no arrojaron resultados. Ahora es el Tribunal Internacional será el medio utilizado para la "resolución de la controversia".

Podría calificarse como un logro para Guyana en la ONU, pero este no es el caso. Los analistas achacan al errático, manejo diplomático que el régimen Chavista-Madurista ha tenido sobre la disputa que, lleva hace más de un siglo. Esto aleja a un más a Venezuela del reclamo del territorio Esequibo, pudiera resultar más temprano que tarde en una pérdida irreparable para los intereses venezolanos.

Venezuela exige aproximadamente un 40% de territorio, unos 159 542 km² que de facto controla la Republica Cooperativa de Guyana, pero que con el paso del tiempo el socialismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro dejaron en el olvido. Durante su primer Gobierno (1999-2006) el fallecido presidente Hugo Chávez mantuvo la política de Estado de sus predecesores de defender la reclamación del territorio; pero todo cambió con una visita que realizó el mandatario a Guyana en 2004.Tuvo mucho que ver su interés de no perder el apoyo de los países del Caricom en varios foros multilaterales, empezando por la OEA, así como al entonces ya creciente influencia de Cuba, país que siempre ha apoyado a Guayana en su política geoestratégica regional. En su discurso, el 20 de febrero de ese año, Chávez dijo: "El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países" en otras palabras refinados de petróleobarato. SadioGaraviniex diplomático venezolano advierte"que Venezuela ha tomado una posición pasiva en la última década por parte del expresidente Chávez, y suceguera ideológica".Además, agregó que "Chávez quería tener una política exterior mundial, quería conseguir los votos del Caribe angloparlante, y por eso asumió una posición pasiva "segúnGarivani ofreciéndole dejar de lado la reclamación del territorio Esequibo, para así cohesionar todos los votos de la comunidad caribeña agregándole el proyecto Petrocaribe. Ese supuesto acuerdo influiría tanto en las votaciones de la OEA como de la ONU, donde Venezuela había aspirado a pertenecer al Consejo de Seguridad.

Guyana Esequibo.

El Esequibo es un territorio de 159.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos minerales y con salida al mar. En la cartografía venezolana figura como "zona en reclamación". Guyana considera suyo ese territorio desde que era colonia holandesa y luego británica. Venezuela y Reino Unido firmaron el Acuerdo de Ginebra en 1966 para buscar una solución que resultara "aceptable para ambas partes". Guyana considera suyo ese territorio desde que era colonia holandesa y luego británica. Venezuela y Reino Unido firmaron el Acuerdo de Ginebra en 1966 para buscar una solución que resultara "aceptable para ambas partes"

En el Tribunal del Arbitraje y la independencia. Tribunal de Arbitraje Paris 1899, que fue representado por EE.UU. fallo a favor de los británicos. En 1962 Venezuela por primera vez y de manera oficial reclama como suyo en la Organización de las Naciones Unidas el territorio ubicado al oeste del río Esequibo, alegando vicios de nulidad del en Los arbitrajes París. El Acuerdo de Ginebra fue firmado entre Venezuela y el Reino Unido (en representación de su entonces colonia Guayana Británica) en Ginebra (Suiza) el 17 de febrero de 1966. Es un acuerdo transitorio para llegar a una solución definitiva del diferendo limítrofe, muchos lo definen como "un acuerdo para llegar a otro acuerdo".

Todo cambio cuando prospecciones petroleras marítimas dieron positivo. Aunque bajo protestas Guyana llevaba tiempo en la explotación forestal y minera al oeste del Esequibo. EL petróleo es otra cosa...La Republica de Guyana ya adjudico bloques de extracción entre Shell, ExxonMobil y otras compañías menores. La identificación de marcadores de límites por la Fuerza de Defensa de Guyana y la Fuerza de Policía es un ejercicio anual. "Es importante mantener los marcadores porque no se quiere que las personas los muevan y los cambien a Guyana para que Venezuela pueda reclamar aún más territorio que en la actualidad es el caso", dijo Greenidge." En la realidad el presidente GuyanésDavid, informa El Gobierno de Guyana anunció planes para reforzar la vigilancia a lo largo de su frontera después de que se descubriera una carretera ilegal que enlaza ese país con Venezuela. Guyana ha expresado su preocupación por la gran cantidad de venezolanos que ingresan ilegalmente en ese país. Enrealidad, son cientos, pero no sabemos cuántos. Los tratamos como refugiados y hemos pedido ayuda a la ACNUR. No podemos cerrarles la frontera a personas con niños que llegan enfermos y desnutridos" aunque los recién llegados están iniciado un principio de xenofobia, especialmente en Georgetown donde ha aumento la criminalidad.

"Los miembros de los pueblos indígenas de Venezuela también se están marchando hacia otros países. El éxodo venezolano adquiere formas heterogéneas en cada sector fronterizo. La tribu Warao vive en ambos lados de la frontera, para ellos nunca existió una frontera, aunque ahora se trasladan Guyana literalmente con la aldea completa, "y en ese caso no podemos hacer nada " "Huyen de la falta de gobierno en Venezuela, ya no reciben visitas médicas, ayuda alimentaria y la selva ha quedado en manos de criminales y buscadores de oro" sostiene David Granidge, presidente guyanés.

El síndrome de Gral. Galtieri

La guerra de Malvinas tuvo, como uno de sus propósitos principales, salvar a la dictadura militar, darle aire ante una deteriorada realidad económica y ante las primeras denuncias de violaciones a los derechos humanos que jaqueaban a los militares en 1982. Galtieri quiso así eternizarse en el poder. ¿algún paralelismo con NicolásMaduro? Además del embargo petrolero, eléxodo masivo de refugiados politico-economico y a punto ser acusado de crímenes contra la humanidad. Enfin, una dictadura.

En los informes desclasificados de la Central Americana de Inteligencia, C.I.A. informa que el mismo día de la invasión, 2 de abril de 1982, el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, mantuvo una reunión con el embajador británico en Washington, sir Nicholas Henderson.

Haig le dio su versión sobre la ocupación: "El Secretario concluyó diciendo que estaba claro que el gobierno argentino estaba usando las Falklands como una maniobra política interna de distracción y que la operación terminaría por demostrar ser un problema mayor para lo que estamos tratando de hacer en este hemisferio", esto último en referencia a la lucha anticomunista. El embajador de EE.UU. en Buenos Aires, Harry Shlaudeman, tuvo la misma certeza. A las 10.22 de la noche de ese 2 de abril, apenas diez horas después de conocida la invasión de las Islas, el diplomático envió un cable al Departamento de Estado: "Galtieri tiene la esperanza de usar esta aventura para comprar tiempo político y quedarse en el poder hasta 1987 (...) Cuando la euforia popular pase, sin embargo, quedarán los mismos problemas: una profunda recesión y la impopularidad del gobierno militar". El embajador menciona una aparición de Galtieri "a lo Perón en Plaza de Mayo" con un único objetivo: "La extensión de su período de gobierno y la reelección como presidente civil electo". Imagine por un momento que Maduro da este zarpazo -o manotazo de ahogado, mejor dicho-invade Guyana cuyo ejército no pasa de los 4.000 efectivos. Mi gran interrogante es si habrá unacondena firme unánime a la invasión y ocupaciónde la región del Esequibo por parte de los países Latinoamericanos o saldrán con una perorata pseudo-anticolonialistas y viejos discursos izquierdistas. Donald Trump aplicara la doctrina Monroe, Teresa May aplicara las cláusulas de defensa de la Commonwealth ¿Estarán las tropas uruguayas defendiendo las calles de Georgetown?

Michael Añasco, Blogger.