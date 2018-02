La política y los parientesLos cajeros de la inseguridadEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaSobre nepotismo, acomodos y amiguismoLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaSalió bienLa condición humana. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La reconstrucción de Uruguay¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaAlto en el campoEl pasado que vuelve...Autoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosNo más parches a las viejas cubiertas. Algunas propuestas de cambio y por dónde empezar.El futuro no se espera, se construyeObras de Arquitectura, Obras en el espacio público de la trama Urbana y Grandes Obras de Infraestructura.El campo, el mito fundante y el comunity manager

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Jacob Zuma/Archivo/Xinhua

Será reemplazado por su vice

Renunció el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma

15.02.2018

JOHANNESBURGO (Xinhua/Uypress) — El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció en la noche de este miércoles que dimite como presidente para evitar la división del partido gobernante.

"El Congreso Nacional Africano (CNA) nunca debe estar dividido por mi causa. Por consiguiente, he tomado la decisión de dimitir", dijo Zuma en un mensaje a la nación de 30 minutos.

Zuma, de 75 años de edad, dijo a los medios que aunque no está de acuerdo con el CNA, decidió dimitir. Considera que debió ser removido a través de medios constitucionales.

"Debo aceptar que si mi partido y mis compatriotas desean que me retire del cargo, deben ejercer tal derecho conforme a lo estipulado en la Constitución", indicó.

"Por consiguiente, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia con efecto inmediato. No obstante, estoy en desacuerdo con la decisión de la dirigencia de mi organización. Siempre he sido un miembro disciplinado del CNA", añadió.

Zuma dijo que su decisión se produce después de ser convocado por el comité ejecutivo nacional del CNA y luego de semanas de especulaciones sobre su futuro como presidente.

Sostuvo que haber trabajado como presidente fue una gran experiencia de aprendizaje y una tarea ingente.

El CNA reemplazó en diciembre a Zuma como líder del partido por el vicepresidente Cyril Ramaphosa y hoy le ordenó dimitir como presidente por las acusaciones de corrupción en su contra.

Ramaphosa asumió la presidencia interina y prestará el jueves o viernes.

Zuma asumió la presidencia en 2009, luego de que su predecesor Thabo Mbaki -de quien era vicepresidente- también fuera obligado a dimitir, luego de ser derrotado en la interna del CNA por Zuma, quien lo acusó de haber conspirado en su contra.

Zuma se ha visto envuelto en varios litigios con la justicia. En 2005 fue acusado de abusos sexuales, pero fue absuelto. Años más tarde debió enfrentar varias acusaciones de corrupción y crimen organizado.

Es polígamo y se ha casado en seis ocasiones, en tanto se afirma que tiene unos veinte hijos. El Estado le asigna un monto cercano a los dos millones de dólares anuales para sufragar los gastos de su amplia familia.

Entre tanto conflicto, parece desvanecerse el legado de Mandela.