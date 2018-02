Hacia el 26 de Marzo

William Marino

15.02.2018

"No puedo estar alineado con quienes, con los mejores deseos de cultivar una ideología modernista y renovadora, conduzcan a transformar el Frente Amplio en un partido tradicional; una cooperativa de votos sin sustancia política".

Líber Seregni

Cuando en 1971 se realizo el bautismo del Frente Amplio en el primer acto público, allí en la explanada Municipal, el pueblo que rodeo el estrado se cifro en unas cien mil personas. Éramos la fuerza política que surgía del pueblo y para el pueblo. Era algo único en el mundo. Los comunistas unidos con los católicos, blancos y colorados, socialistas e independientes, el POR y "anarquistas", ateos y creyentes. Todos convergíamos en una sola vertiente: la UNIDAD de la izquierda. La derecha decía que ese "matrimonio", esa "colcha de retazos" no podía durar, hablaba con despecho y de una manera muy frívola y superficial, sin analizarse a sí misma que ya se estaba alejando de su base, el pueblo.

Ya cumplimos 47 años, pasando los 12 años de dictadura, donde nos quisieron aniquilar, física y políticamente. Hoy vivimos una época en que se recuerda las atrocidades que cometió la dictadura, aunque muchos -por no decir la mayoría- NO quieren ni recordar y menos oír de cómo resistió esos embates, la fuerza política llamada Frente Amplio. No queremos saber como se comunico esa fuerza política con su pueblo, con su base. Seguro que los tiempos han cambiado los relacionamiento de los individuos entre si. Las técnicas de comunicación, información, propaganda y agitación, siguen siendo las mismas en cuanto a objetivos se refieren, lo que puede haber cambiado son los medios de información y comunicación. Este 5 de Febrero pasado, que se festejo en Piriapolis, fue bueno, no porque el Frente lo allá planificado así,pues en esemomento la diligencia hablaba de unas 2.000 personas. NO simplemente fue bueno porque la derecha, los Rosados en general, realizaron una movida, con la gente necesitada del campo. Para ello pusieron, no solo toda la carne en el asador, sino TODOS sus medios de comunicación, que son muchos, que llegan a cubrir hoy por hoy el 90 % de la población del Uruguay, informando (desinformando) el tema del campo, que en nuestra lentitud de resolver cosas, luego nos lleva a andar a las corridas para resolver lo que la derecha nos pone en el tapete. Sobre este tema campo, solo voy a recordar algo, muy poco, pues el campo no es la finalidad de esta nota. El 17-11-87 el Frente Amplio realiza una charla sobre las necesidades del campo en el Centro Euskaro Español, bajo el título de "el problema de la producción lechera y las propuestas del Frente Amplio". Una de las definiciones más importantes que allí se decía y desde que el Frente es Gobierno se aplica es: "el Frente Amplio sostiene que hay que dar un trato favorable a los medianos y pequeños productores para compensar de alguna forma sus desventajas productivas, tanto en créditos como en asistencia técnica".

Pero volvamos a la fuerza política. Luego del acto del 5 (4) de febrero, al cual la militancia respondió, es decir "el susto despertó al mamado", no es que se le paso la mamúa y el mismo volvió a su estado consiente. La militancia quiere volver, pero no sabe cómo. La militancia está presente y está latente, pero los dirigentes tienen "miedo", de las exigencias de esos militantes, por eso decimos en política jamás se puede desmovilizar la Militancia y el solo hecho de no escucharla significa que la queremos desmovilizar. La pregunta de algunos militantes que hoy andan por el "WhatsApp" y las redes sociales es: "cuando reabrimos los comité, los poco que van quedando, cuando salimos a visitar a nuestros adherentes, llevándole la palabra oficial de nuestro Frente Amplio, no la palabra de un sector, la oficial del Frente". Podremos hablar en los Comité, y que los dirigentes que se inviten vaya, no por obligación de juntar un voto, sino para charlar con los vecinos, sin la soberbia de que está todo bien y resuelto. Charlar, intercambiar opiniones sobre temas tan importantes para las bases como lo son: el empleo y salarios digno, vivienda, salud, educación. Eso a nivel nacional, en lo departamental (Montevideo) tenemos transporte de pasajeros, lo que el pueblo llama los ómnibus, recolección de residuos, limpieza de calles y plazas, alumbrado público, el estado de las calles, es decir su pavimento. Pero charlar en serio sin enojarse, creyendo que el vecino lo está atacando y lo que está realizando es una simple pregunta de un porque sucede tal cosa. Creemos que si logramos que nuestros dirigentes bajen a tierra, es decir a los barrios, lograremos que la Militancia vuelva, que la bandera de Fernando Otorgues, que el 26 de marzo de 1815 izo en la ciudadela de Montevideo, vuelva a flamear en las casas y en todos los actos nuevamente. La bandera Roja - Azul y Blanca que tomo el Frente Amplio como propia. Como bien decíamos al principio el próximo 26 de marzo se cumplirán 47 años del bautismo del Frente Amplio con su pueblo. Al parecer por decisión de la Mesa Política, el mismo se realizara, en Paso de los Toros, a unos 240 km.de Montevideo. Con el viento en la camiseta del acto de Piriapolis es difícil al día de hoy, por no decir imposible, llevar más gente que el 4 de febrero. Pero de todas maneras hay que llevar más de seis o siete mil personas, pues Durazno esta cerquita de ahí y la derecha nos mira, no vaya a ser un balde de agua fría a la militancia frentista.