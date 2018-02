Inicio | Columnas Te encuentras en:

La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la Armada

Carlos Visca

15.02.2018 13:45

Una pequeña ubicación en el tiempo y la evolución de la especie.

Desde su fundación en el siglo diecinueve hasta la mitad del siglo veinte nuestras Fuerzas Armadas mantenían un rumbo relativamente firme e independiente (exceptuando la triple alianza, una triste experiencia), al finalizar la segunda guerra mundial y el comienzo de la guerra fría cambió la situación al alinearse el gobierno de turno al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia

Reciproca) o Tratado de Rio, firmado el 2 de setimbre de 1947 heredero de de la Junta Interamericana de Defernsa (JID) creada el 30 de marzo de 1942, transformando el ADN de nuestras FF.AA. con todas las consecuencias acarreadas posteriormente, advertidas en la interpelación del Dip. R. Arismendi a los Ministros de Defensa y Exteriores en el año 1947 sobre

el Plan Truman.



Plan Truman, síntesis de sus 5 capítulos:



1- “Cooperación militar y naval”, por la integración de un Ejercito único, desde Alaska a la Antártida;

2- Establecimiento de una sola norma de instrucción y organización de todas las fuerzas armadas;

3- Uniformización del material de guerra de las 20 Repúblicas sobre el padrón norteamericano, y suministro total del mismo por los arsenales estadounidenses;

4- Utilización del capital humano de estos países para la construcción militar y los objetivos estratégicos norteamericanos;

5- Derivado del anterior: censamiento de la población latinoamericana según las necesidades militares precedentes





El plan sumado a la Junta Interamericana de Defensa, fue el inicio de una organización militar panamericana; Luego el 30 de abril de 1948 se crea la OEA (Organizacion de Estados Americanos) y el 15 de marzo de 2006 reconoce a la JID como integrante.



Todo esto fue comprometiendo el desarrollo e independencia latinoamericana, dependiendo de EEUU en lo militar y luego en lo económico.



A partir de ese tratado, el desarrollo de la Armada y su formación fue totalmente subordinada y dependiente de el; En formación y logística (Préstamo y arriendos) e indirectamente alineados a la Guerra Fría iniciada en la Segunda Guerra Mundial.



Surgen nuevas doctrinas y organización, contrarias al rumbo anterior.

La Armada se fue transformando en una fuerza mas burocrática que operativa, ver la evolución gráfica de los siguientes organigramas (1), donde el uso del presupuesto se derivo al que hacer burocrático y sus consecuencias posteriores.

A un hoy seguimos con esa doctrina y dependencia, seguimos mandando personal a capacitarse y formarse según los planes del departamento de estado de ee.uu. y sus servicios de inteligencia.



Muchas veces no obedecen a nuestras necesidades pero como son de costo cero van a recibir determinados cursos que ellos planifican y ofrecen según sus planes para América Latina.



Uruguay debe retirarse del TIAR y la Junta Interamericana de Defensa, no obedecen a los intereses Latinoamericanos, no somos el patio trasero de nadie y no tememos a que nos consideren un país de mierda.



Renunciar a este tratado militar no solo seriamos mas independientes en la toma de decisiones en los temas militares y la lucha por la paz sino que reduciríamos los agregados militares que son tres en EE.UU con un gran ahorro en divisas, también habría que rever en el análisis de reducir los

gastos del estado, cual es el costo y beneficio de los agregados militares diseminados por el mundo.



Al no tener una doctrina militar nacional sin que obedezca a lineamientos internacionales como los emanados desde ee.uu a través del comando sur y su cuarta flota, que no es ajena a la OTAN, y escuchamos hacia donde debemos desarrollar nuestras fuerzas a través de los lobbys que impulsan

las ventas de sus productos, muchas veces sus promotores son ex integrantes o no de las FF.AA. y formados en plena Guerra Fría por no decir otras cosas.



Seguimos incorporando buques y otras unidades, como ser aéreas que van quedando obsoletas en otras flotas, significan estar en reparación constante, mas que en navegación, no cumpliendo las tareas asignada, basta ver la historia de las Fragatas que vinieron de Francia y Portugal.



Cuando incorporamos unidades nuevas como las construidas en Francia botadas (puestas a flote) entre octubre de 1980 y enero de 1981 durante el proceso cívico- militar y siendo las unidades mas modernas en la flota, que fueron puestas a la venta en 2004 , negocio que no se concreto, vaya a

saber por que. Siguieron operativas escalonadamente por muy poco tiempo y ya fueron desguazadas, nunca se dijo el por que y quienes fueron los responsables de que eso pasara, sin hablar propiamente de los desguaces, es un tema para la Glasnost.



Basta ver la composición de la flota marítima y aérea, costo de mantenimiento y millas navegadas, en lo presupuestal cuanto se utiliza y si es de forma racional a las tareas asignadas, sin profundizar en el personal, jefes y subalternos que podríamos triplicar la flota y nos sobrarían jefes .

Los remiendos no rejuvenecen a la flota y parece ser una constante de seguir adquiriendo o integrando material que dan de baja otros países por que mandarlos a desguace le sale mas caro.



Ahora mismo hace unos pocos meses atrás salió de servicio el último helicóptero BOLKOW bo-105 adquirido en Alemania; no recuerdo bien, pero eran 6 y algunos de ellos eran para repuesto, supuestamente con mas horas de vuelo en su haber.



Ahora vemos que se sigue el mismo camino con los dos helicópteros que se compran a Italia, eso sí se dice que le quedan un buen remanente de horas de vuelo y no se dice que se debe de empezar a calificar personal de vuelo, mantenimiento y repuestos. Otro remiendo.



Lo mismo va ha pasar con la remotorizacion del buque ROU 04 ARTIGAS, un buque que fue prototipo de una serie de tres y que fue alargado, cuando lo adquirió Uruguay a precio de desguace, estaba frio ( lo que se dice de un buque cuando esta fuera de servicio y registro o dado de baja), es

de esperar que no se repita lo que significo la renovación de los generadores, desde su negociación para la compra y traerlo hasta el día de hoy, otro tema para la Glasnost.



Aquí parece que usado o nuevo no es el tema, puede andar por la genética y la formación. Cuando leemos los discursos de aniversarios o relevos sigue sin aparecer aunque sea una pequeña auto critica en la conducción de la Armada siempre los responsables son otros, pongo dos ejemplos

solamente el Balizador fluvial “Orion” recibió presupuestalmente lo necesario y aún no está operativo.



Cuántos discursos y Comandantes en Jefe pasaron y lo mismo con el ROU 20 “Cap. Miranda”. Otros temas, que enumerarlos llevaría mucho tiempo y no ayudarían a la Perestroica.





Se debe cambiar la pisada



Reorientar las FF.AA. de forma independiente a los Tratados renunciando a ellos.

Establecer una nueva Doctrina Militar y una Ley Orgánica que sirva de base para la posterior elaboración correspondiente a cada Arma, con las posibilidades de ir evolucionando de forma independiente como Nación.

La ley Marco de Defensa Nacional N.º 18650 en el articulo 5º dice “ La política militar de defensa establecerá la doctrina del empleo de los medios militares que aseguren la integridad territorial del país y el libre ejercicio de los derechos de jurisdicción y de soberanía en los espacios terrestre,

marítimo y aéreo del estado uruguayo. Asimismo, determinará la adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión militar externa”.



En este articulo se desprenden dos misiones, una propia de las FF.AA y otra mas amplia que figura en el articulo 2 “ La Defensa Nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía en la forma y en los términos que se establecen en la Constitución de la República y en

las leyes.



Es un bien publico, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado. En su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad.”



Como primer misión.

Elaborar la doctrina militar acorde a las necesidades inmediatas que aseguren nuestra soberanía, transformando parte de ellas en guardia fronteras, tarea que debe ser permanente y con medios apropiados, este es el primer escalón de la defensa y luego ir ajustando la doctrina a las necesidades de la actualización sin dejar de tener en cuenta la evolución de la economía.



Segunda misión.

Conjugando el articulo quinto con el segundo es necesario pensar en tener una estructura logística y profesional capaz de movilizar la reserva, luego transformarse en maestros de armas de la población en defensa de la Patria como proponía el Coronel Oscar Petrides.

Aquí se desprenden una innumerables tareas que son permanentes y otras que se deben de dejar de realizar de forma independiente por las FF.AA.

Terminar con la dispersión de los centros de formación y establecer un staff de docentes e instructores permanentes que no necesariamente se deben retirar por edad, erradicando el sistema de dietas, aquí se optimizaría el sistema de formación, conjugándolo mas estrechamente con otros

centros de educación superior del estado.



Instructores permanentes y que no estén involucrados en otras funciones, que muchas se deben de abandonar para ir a dar clases, ya se hizo costumbre designar a decenas y decenas de carácter precario hasta llamado a concurso que nunca se llevan a cabo, ¿por que?, ¿cuánto significan las

dietas en lo presupuestal?



Los costos del estado también pasa por aquí.

La designación de los agregados militares es un enorme gasto, estudiar si necesario tener tantos y que le aportan al país, ejemplo en el caso de agregado militar en Argentina estando a dos horas en barco y menos de una hora en avión.

