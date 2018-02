“Con el sol a la espalda. Vida y poesía”La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaSe trata del método. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hacia el 26 de MarzoLa política y los parientesLos cajeros de la inseguridadEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaSobre nepotismo, acomodos y amiguismoLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de Uruguay¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaAlto en el campoEl pasado que vuelve...Autoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosEl futuro no se espera, se construye

“Con el sol a la espalda. Vida y poesía”

Daniel Vidart

15.02.2018

Acabo de recoger en una tardía antología una selección de mis poemas. Pienso, de algún modo y aun no sé si en cuerpo bibliográfico o en espíritu virtual — ¡oh la era cibernética!- publicarlos.

Por mi cuenta y por dos motivos. Uno, no hay editorial que publique poesías a un antropólogo visible pero desconocido poeta que, como el Marqués de Santillana ha procurado escuchar "los secretos de la filosofía en los fuertes pasos de la naturaleza" Dos: ya me he rebelado contra el miserable 10% que se le comienza a pagar a los autores a los seis meses de editado el libro.

El titulo que he decidido ponerle es diciente: "Con el sol a la espalda. Vida y poesía". Prosa y verso. Vasijas espaciales y contenidos temporales. Creo que un novedoso, o raro, experimento, según se le considere.

Quiero presentar para finalizar este adelanto y aviso, porque lo creo oportuno, lo que va escrito al final del poemario. He procurado decir mucho y escribir poco. Ojalá que así sea.

Y ahora, el prometido texto.

Termino ya el presente epílogo con la transcripción de un poema que escribí entre los 16 y 17 años, al que al finalizar mi exilio, cambié unas pocas palabras para adaptarlo al inolvidable y estremecedor momento en que regresé al Uruguay (1985)

El regreso a la patria

Piso de nuevo tu delgada tierra,

hundo mis labios en tu frugal gramilla,

y el viento, como un indio, desde la sierra

me lanza su caliente flecha amarilla.



Patria andante, me pierdo por tu río

rescatando guitarras federales;

pongo mi mano sobre tu abierto estío

y siento un pulso fresco de manantiales.



Patria breve, ¿qué tienes mi pequeña

que el rumor de tu nombre me quebranta?

Digo Uruguay y una silvestre leña

me hace hogueras de miel en la garganta.





Patria sola, me acuesto en tu regazo

de humos azules, de malvones rojos;

déjame dormir ceñido por tu abrazo,

quiero morir mirado por tus ojos.



Patria mía, ahuécame tu ala,

dame la bienvenida de tus beso

y ayúdame a volar igual que una luz mala

desde el cuerpo desnudo de mi hueso.



Qué así de nuevo en la matriz oscura

será tuyo mi amor sin desconsuelo:

como un verso de adiós a tu hermosura

escribiré tu nombre sobre el cielo.





Y no más. Alea jacta est. He atravesado el Rubicón del tiempo, descalzo, dorando bajo el sol de la tradición criolla los genes de mis antepasados vascos. Y no voy solo. Me acompaña, cargada sobre mis viejas espaldas, la ingrávida maleta de la poesía. Este es mi legado, que sin duda borrará el paso de los años, como ha sucedido con muchos más importantes escritores de esta patria olvidadiza o, si nos atenemos a la agonía de lo posmoderno y el advenimiento de la posverdad, a la prisa del mundo globalizado que nos lleva en el aquí y ahora de su impetuosa corriente. Aquí . No me quejo. Nada tengo que reprochar: miro alma adentro y arreglo las cuentas que tengo conmigo mismo: mas errores que aciertos, mas defectos que virtudes. A los estrépitos fugaces que golpean la puerta de una cultura liquida, como diría Bauman, ya no quiero escucharlos.

Sé que el presente libro nace con el invisible signo de lo perecedero estampado en su lomo. Es el destino innumerable de la obra literaria de quienes quisieron ser ilustrados pero jamás llegaron a ser ilustres. Sea como fuere, esta herencia rubrica la última ceremonia de paso de mi atormentada existencia y por breves momentos- esos puntos suspensivos de la felicidad- de mis entrañables intimidades. Entrego a los potenciales lectores las memorias poéticas de mi paso por el mundo.

Quiero finalizar esta presentación de mi obra lírica, que corre desde los 12 a los 97 años, con unos versos que les pedí prestados al lejano fantasma de Amado Nervo.

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.

Vida, nada me debes,

Vida, estamos en paz."

Amén.