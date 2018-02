“Con el sol a la espalda. Vida y poesía”La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaSe trata del método. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hacia el 26 de MarzoLa política y los parientesLos cajeros de la inseguridadEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaSobre nepotismo, acomodos y amiguismoLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de Uruguay¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?A una orquídea colombianaAlto en el campoEl pasado que vuelve...Autoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedadEran mil, eran miles, ya no se cuentan. los autoconvocadosEl futuro no se espera, se construye

Bonomi “la reforma policial está dando resultados”

15.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El procedimiento inmediato y coordinado entre jefaturas departamentales y direcciones nacionales que permitió atrapar a delincuentes extranjeros en delitos “fue un éxito policial muy grande que reflejó la reforma del Ministerio del Interior”, afirmó el ministro Eduardo Bonomi.

"Sorprende que no se den cuenta de que Uruguay es serio y tiene policía calificada y ética", subrayó el Ministro.

Bonomi también expresó que la visita anual de la Suprema Corte a las cárceles es la menor de las causas que explican la reducción en la baja de rapiñas registrada en el último trimestre de 2017.

"Me llamó la atención la controversia - con la SCJ- porque, en realidad, visitas de cárceles hay todos los años y todos los años hay un leve cambio en la tendencia al aumento del delito después de las visitas que, en el marco de lo que significa el delito de rapiñas, es leve", expresó.

Recordó que en octubre, mes de la visita a las cárceles, se registró un incremento de las rapiñas. "Lo señalé, tendiendo a explicar un aumento que se había dado en octubre y diciembre, que llevó a que en setiembre la baja estuviera ubicada en 13,5 % respecto a 2015 y al final del año se transformara en un 8,5 % de baja", dijo.

Según Bonomi la explicación implica varios componentes, entre los que la visita de cárceles es el menos importante.

Una de ellas es el despliegue de un nuevo Código del Proceso Penal en noviembre y diciembre, meses en los cuales bajó la cantidad de procesamientos. "Si uno compara la cantidad de personas privadas de libertad que había en setiembre, aproximadamente 11.400, con las que hay hoy, 10.500, esa cantidad de personas saliendo a la calle ha llevado a un aumento de las rapiñas. Eso es indiscutible", afirmó.

"La Suprema Corte cuestiona el leve aumento de octubre, que, a mi juicio, se produce por una liberación extra, no la normal de todos los meses y que pasa todos los años. Me llama la atención, pero no es una cosa para discutir ni ponerse con dos enfoques", argumentó.