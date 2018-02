Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XVII, Nro. 721: La clase media y el bloque de los cambios

17.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 19 titulando en su portada: 'La clase media y el bloque de los cambios'.

Eric Blanc, François Bonnet, Luis Casado, Carlos Gabetta, Beatriz Gimeno, Romaric Godin, Manuel Jardinaud, Fernando Molina, Raudiel Peña Barrios, Michael Roberts, Emmanuel Rodríguez, Ellen Salvi, Julianne Tveten, Esteban Valenti







La clase media y el bloque de los cambios



Por Esteban Valenti





Las fuerzas de izquierda desde su nacimiento asociaron su existencia, su futuro político y su propia identidad y cultura a la clase obrera, aunque en muchos casos se tratara de una simple aspiración, pues los obreros tenían expresiones políticas muy lejanas a las izquierdas. Comunistas y socialistas.







Cuando el problema es la izquierda



Por Emmanuel Rodríguez



Hoy asistimos a dos procesos distintos que no debemos confundir: un recambio de élites, frente a la crisis política del régimen, y a las primeras tentativas de formación de instituciones propias de clase.







Argentina: La hora de la verdad



Por Carlos Gabetta



Las batallas sindicales y económicas que libra el Gobierno son frentes de una misma guerra, aunque el presidente Macri y sus principales asesores no parecen considerarlo así, ya que basan su estrategia en un hipotético mejoramiento de la economía que, opinión pública mediante, ayudaría a neutralizar la oposición sindical.







Democracia y reforma constitucional en Cuba: Julio César Guanche



Por Raudiel Peña Barrios



Este trabajo es un análisis crítico de las reflexiones de Julio César Guanche sobre las reformas hechas a la Constitución cubana en 1992 y 2002, así como algunas de sus ideas respecto a lo que debe ser la próxima reforma constitucional en Cuba[1]. Debemos aclarar que, en todo caso, son consideraciones que este autor ha sometido al debate público desde un punto de vista jurídico y politológico, de ahí la gran valía de los mismos.







Rosa Luxemburgo y el socialismo polaco (1893-1919)



Por Eric Blanc



La contribución de Rosa Luxemburgo al movimiento revolucionario y al desarrollo del marxismo es sin duda importante. Sin embargo, muchos escritores idealizan actualmente de manera acrítica a Luxemburgo como una alternativa humanista, no dogmática, y democrática a la socialdemocracia, el leninismo, y / o el estalinismo.







La caída de la bolsa: ¿cómo 1987, 2007 o 1937?



Por Michael Roberts



El 5 de febrero el mercado de valores de Estados Unidos experimentó su mayor caída desde mediados de 2007, justo antes de la crisis crediticia, la crisis de la banca y el inicio de la Gran Recesión.







Emmanuel Macron, el Rey Sol y la Francia que dormita



Por François Bonnet, Romaric Godin, Manuel Jardinaud y Ellen Salvi



¡Qué bonita semana para el ‘macronismo’ triunfante! Una semana de puro placer para el jefe de Estado. Quien comenzó con el 24% de los sufragios en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado mes de abril (resulta útil recordarlo), puede, a día de hoy, constatar que ocupa sin gran esfuerzo la cuasi totalidad del campo político y mediático.







Bolivia: 12 años de Evo. Entre el gobierno fructífero y el caudillismo pernicioso



Por Fernando Molina



Evo Morales cumple 12 años en el poder. El balance de sus gestiones, la situación económica del país y las características políticas de sus mandatos, son imprescindibles para comprender lo que está sucediendo ahora en Bolivia.







Hola España y Españo!



Por Beatriz Gimeno



En los debates sabes si vas ganando si ves a los adversarios echar espumarajos por la boca. Por eso, no me da ninguna rabia Pérez Reverte y el otro… Marías, cuando sé que basta con decir portavoza para que les dé como un calambre.







Atónito



Por Luis Casado



Debo confesar que el fenómeno de la llamada escritura inclusiva me tira de espaldas, me descoloca, me deja atónito, confundido, estupefacto, desconcertado, boquiabierto, pasmado, aturdido.







Los tiburones tecnológicos resucitan la ciudad/empresa



Por Julianne Tveten



Facebook, Amazon y Google se convierten en promotores inmobiliarios y rescatan las peores utopías capitalistas del siglo XIX.



Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy