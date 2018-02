Inicio | Columnas Te encuentras en:

Yankees, come back!

Fernando Gil Díaz

16.02.2018

Un informe de la OSAC (Consejo Asesor de Seguridad Exterior) emitió una serie de consejos para turistas estadounidenses que visiten nuestro país. Recomendaciones que llegan en un tiempo por el que la Policía uruguaya es objeto de elogio internacional por asestar un duro golpe desbaratando una organización internacional protagonista de un efectista y millonario robo a una joyería del principal hotel de Punta del Este.

Al mismo tiempo de desbaratar a otras organizaciones criminales que clonaban tarjetas y explotaban cajeros (aunque de esta última modalidad se cree que hay imitadores locales que aprendieron la maniobra pues los golpes siguen con irregular efectividad). Algo no cierra del todo bien en lo que hace a la emisión de este informe justo en momentos que Uruguay registra un récord de visitantes extranjeros en una temporada estival que se supera año tras año.



You talking to me?



A estar por lo enunciado en las crónicas que recogieron la noticia en los periódicos nacionales, no parece ser un informe que se ajuste plenamente a la realidad nacional, salvo que los informantes sean la misma oposición que se niega a reconocer los cambios operados en una fuerza policial que vivió una profunda transformación en todos los niveles.

Más que informar deforma la realidad uruguaya en algunos aspectos como el punto que define -por ejemplo- a la Ciudad Vieja como uno de los lugares en los que opera la delincuencia. Precisamente, esa parte de la ciudad de Montevideo se ha transformado completamente pasando a ser una zona segura con el advenimiento de la videovigilancia, dándose de bruces con esa recomendación.

A dos días que se conociera dicho informe en nuestro país, la noticia de una masacre en un liceo del estado de Florida en EEUU inundó la agenda mundial. 17 muertos en un tiroteo fue el saldo primario, (hay más heridos de gravedad), que dejó un ex alumno munido de un potente rifle automático que seguramente adquirió fácilmente en un comercio local, protagonizando el que sería el mayor atentado que registra ese estado.

En ese caso me surge la duda si son capaces de discernir la diferencia con nuestra región y si, realmente, conocen la realidad nuestra como para emitir semejantes recomendaciones. Aquello de ver la paja en el ojo ajeno y omitir la que nubla el ojo propio parece aplicar en la mayor potencia mundial que se arroga el derecho de hacer juicios de valor que arriesgan la credibilidad de un país que tiene en el turismo una de sus fuentes de ingresos más genuinas y que debe preservar.

Seguramente no conocen que el Uruguay aprobó una ley de tenencia responsable de armas y que para adquirir una debe justificarse su necesidad y tenencia al tiempo de cumplir una serie de requisitos previos que otorguen idoneidad para su manejo así como sortear un test psicológico que permita conocer el perfil del adquirente. No tenemos libertad de armarnos a nuestro antojo, lo cual ya nos deja una señal de un país responsable para el manejo de esos instrumentos de alto poder de fuego.

¿No será mucho, Almirante?

En una parte del informe se expresa que: "el Departamento de Estado de EE.UU. ha evaluado a Montevideo como un lugar de ALTO peligro para delitos dirigidos o que afecten los intereses oficiales del gobierno de EE.UU."

Particularmente, transito todos los días por este Montevideo -que se pone más lindo en verano- con su rambla repleta de gente disfrutando las bondades de esta ciudad con vista al mar. Y muchos, muchísimos, lo hacen (hacemos) por las inmediaciones de la embajada estadounidense, enclavada en la rambla misma de la ciudad y, que yo sepa, no ha sufrido (ni sufrirá, estén bien tranquilos) de peligro alguno para los intereses norteamericanos.

Semejante paranoia parece adecuada para la realidad norteamericana con episodios como el de esa escuela de la Florida, pero de ahí a pretender transpolar esa realidad al Uruguay hay todo un continente de distancia.

Nos falta mucho todavía para mejorar en seguridad pública, pero tenemos un camino recorrido que no ha sido tiempo perdido sino una inversión que empieza a dar resultados. Hoy contamos con una Policía más capacitada y mejor equipada para enfrentar al crimen organizado y si bien el informe elogia los cambios operados, no deja de sorprender que se desconozca todo lo que se ha avanzado. Quizás debieran consultar al BID antes para conocer al detalle la reforma operada en lo que a seguridad se refiere, ya que ese organismo internacional monitorea y financia programas que se han aplicado con éxito en nuestro país al punto que hoy día pone como ejemplo mundial la transformación de la Policía uruguaya.

Los turistas norteamericanos pueden viajar tranquilos -de hecho lo hacen- que en el Uruguay hay razones para seguir afirmando que es un país seguro que cuida a sus visitantes..

el hombre decía "welcome",el perro ladraba en uruguayo...