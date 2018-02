Yankees, come back!“Con el sol a la espalda. Vida y poesía”La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaSe trata del método. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hacia el 26 de MarzoLa política y los parientesLos cajeros de la inseguridadEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaSobre nepotismo, acomodos y amiguismoLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de Uruguay¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoEl pasado que vuelve...Autoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Por primera vez en democracia

Temer decide la intervención militar en Rio de Janeiro

16.02.2018

BRASILIA (Uypress) — El presidente de Brasil, Michel Temer, adoptó la decisión de decretar la intervención militar en el Estado de Rio de Janeiro para hacer frente a lo que define como una incontenible escalada de violencia.

"El crimen organizado casi ha tomado cuenta del Estado de Rio de Janeiro", afirmó el presidente Temer al inicio de un mensaje emitido por cadena. "Es una metástasis que se esparce por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo", dijo el mandatario. "Por eso decreté hoy la intervención federal en la seguridad pública de Rio de Janeiro. Adopto una medida extrema porque así lo exigen las circunstancias", sostuvo para justificar su decisión.

Según el decreto firmado este viernes por Temer, la policía pasa a estar subordinada al Ejército hasta el 31 de diciembre. Es la primera vez que desde la recuperación de la democracia se adopta una medida de estas características.

La seguridad de la ciudad estaba hasta ahora en manos de las fuerzas de seguridad estaduales, y en 2017, de acuerdo a la plataforma Fogo Cruzado, se registraron casi 6.000 tiroteos en los cuales murieron 700 personas. solo en enero de este año se contaban más de 317 tiroteos en la capital, 41 de ellos concentrados en la misma favela, Cidade de Deus.

Walter Souza Braga Netto, general y jefe del comando militar del Este, al ser designado "interventor federal" pasó a tener poderes de gobernador en todo lo que refiere al área seguridad pública, por lo que convivirá en funciones con el gobernador civil Luiz Fernando Pezao, del PMDB, que continuará al frente de las demás áreas del Estado. Braga Netto pasará a comandar las Policías Civil y Militar, el cuerpo de Bomberos y la Administración Penitenciaria del Estado.

Sin embargo, los planes de acción aún permanecen en una nebulosa, y el propio interventor se limitó a decir que recibió la misión "y ahora vamos a entrar en una fase de planificación".

El decreto de intervención federal debe pasar por el Congreso (Parlamento) en un plazo máximo de diez días, y una vez en vigor no estará permitida ninguna modificación constitucional, lo que le genera un problema a Temer, embarcado en el proceso de reforma de la Previsión Social. Si bien el mandatario afirmó este viernes que puede revocar temporalmente su decreto para posibilitar que se vote la reforma, eso no es lo que establece la Constitución y no existe consenso al respecto entre los juristas.

"Se trata de un paso más en la misma dirección de siempre. Sacraliza e mito de que la solución pasa por el Ejército, que la militarización es la solución", sostuvo el sociólogo Ignacio Cano, especialista en seguridad pública de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

En anteriores ocasiones las Fuerzas Armadas llegaron a actuar en conjunto con las Policías Militar y Civil y bajo las órdenes del Gobierno del Estado. Es más, de hecho, un contingente de casi 10.000 militares ya estaba en el estado desde el año pasado. La diferencia ahora es que el general Braga Netto actúa como gobernador y reporta directamente al Presidente de la República.

"La intervención puede generar resistencia en los aparatos de seguridad, porque muchos están en desacuerdo. Y no va a resolver el problema, porque el Ejército no investiga. Se trata de una operación cosmética para mostrar que los gobiernos están haciendo alguna cosa", explicó Cano.

De hecho, la intervención fue solicitada por el propio Gobernador del estado, que es del mismo partido que el presidente Temer.

Lo que menos existe sobre la decisión es certezas, y hay ya quienes sospechan de que atrás de este "experimento" hay algún proyecto político.