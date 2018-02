Inicio | Secciones | Cultura Te encuentras en:

Descubren un Torres García bajo una pintura de Picasso

17.02.2018

AUSTIN, TEXAS (Uypress) — Con la técnica de rayos X fluorescentes fue descubierto un paisaje del pintor compatriota Joaquín Torres García bajo el cuadro La Misereuse Accroupie (La pobreza agazapada), obra de 1902 de Pablo Picasso.

A la izquierda, 'La pobreza agazapada', de Picasso. A la derecha, la imagen tratada con rayos X que muestra una obra oculta. NORTHWESTERN UNIVERSITY / ART INSTITUTE OF CHICAGO CENTER FOR SCIENTIFIC STUDIES IN THE ARTS

El hallazgo fue dado a conocer este sábado y responde a una investigación de la Universidad de Northwestern, en Illinois y el Art Institute de Chicago.

La reutilización de esta obra, oculta en un cuadro perteneciente al Período Azul del creador malagueño y que actualmente está en la Galería de Arte de Ontario (Canadá), fue descubierta con rayos X fluorescentes, una técnica que permite de forma no invasiva profundizar en las capas del lienzo, informaron los autores del estudio en un encuentro de la Asociación Americana para el Avance Científico, en Austin (Texas). El profesor de la Northwestern University, Marc Walton, explicó que "la relación de amistad entre ambos artistas y la similitud en el uso de las técnicas permite pensar que el original pertenece a Torres García", nacido en Montevideo en 1874 y fallecido en 1949.

Tras los primeros hallazgos en 1992, los expertos advirtieron de que algunos colores no concordaban con la pintura de Picasso, así como ciertos trazos que hacían pensar que se trataba de un lienzo reutilizado. La directora de conservación del Art Institute, Francesca Casadio, apuntó que también aplicaron esta técnica a 39 esculturas de bronce de Picasso, centradas en la época de la invasión nazi en París. "Los rayos X nos han permitido conocer que Picasso empleaba materiales más dúctiles, como arcilla o yeso, para más tarde aplicar un recubrimiento de bronce", dijo.