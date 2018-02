Inicio | Política Te encuentras en:

PACO CASAL

El subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ocultó US$1,2 millones de Paco Casal

18.02.2018

BUENOS AIRES (Uypress) - Díaz Gilligan confesó que el dinero no era suyo. Dijo que fue por hacerle un favor a un amigo “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor”.

Agencias internacionales y medios argentinos recogen la información y dan cuenta del pedido de explicación del presidente Macri hacia su funcionario en el gobierno.

Díaz Gilligan, alto cargo del Ejecutivo argentino que preside Mauricio Macri, figuró ante el banco como representante de la empresa y accionista. Sin embargo este señala que los fondos no eran suyos.

Existen documentos confidenciales de la Banca Privada d'Andorra donde se menciona la relación entre el subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, con la sociedad Line Action Ltd, que figura como titular de una cuenta en el banco andorrano y el país de Madrid publica facsimilares de esto documentos.

Dice El País que "la cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires. Y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del Consistorio bonaerense".

Agrega la nota que Díaz Gilligan explica que el dinero no era suyo sino de Francisco Casal que en ese entonces tenía problemas en su país por un juicio con el fisco que ganó y que no le permitía figurar a él personalmente.

Luego Díaz Gilligan dice que pidió que lo sacaran del tema "No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso".

La sociedad referida es Line Action que Díaz Gilligan dice que se desvinculó el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar en el Ayuntamiento de Buenos Aires.

La cuenta de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de U$S1,2 millones de dólares y se nutría de transferencias de Uruguay de "clubs de fútbol", según el banco.

Por su parte la Oficina Anticorrupción de Argentina anunció que investigará al funcionario que no había declarado esa sociedad.

Por su parte Macri dijo "Tengo un apego absoluto a la transparencia y a una administración clara. Vamos a dar información. Tenemos que dar explicaciones cada vez que sea necesari