Yankees, come back!“Con el sol a la espalda. Vida y poesía”La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaSe trata del método. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hacia el 26 de MarzoLa política y los parientesLos cajeros de la inseguridadEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaSobre nepotismo, acomodos y amiguismoLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de Uruguay¿Considerando enfermedades que lo pudieran afectar, ¿cuál sería su mayor preocupación?Comunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoEl pasado que vuelve...Autoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Inicio | Política Te encuentras en:

¿Solución?

Larrañaga quiere militares en las calles

18.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — El viernes tomábamos conocimiento de la decisión del Gobierno de Brasil de intervenir militarmente la seguridad del Estado de Rio de Janeiro y dejarla bajo el comando del Ejército. Acá, Larrañaga quiere a los militares en la calle.

"El crimen organizado casi ha tomado cuenta de las calles de Rio de Janeiro", afirmaba Temer. "Estamos sitiados por la delincuencia, por el narcotráfico y por la violencia indiscriminada", afirma Larrañaga en una publicación en su cuenta de Facebook, donde reitera que es partidario "de utilizar militares para que ayuden a la policía", tomando como disparador el asesinato de una cajera de supermercado ocurrido este sábado durante un asalto.

Sostiene Larrañaga que hace ya 15 años que viene alertando sobre esta situación y que ha señalado reiteradas veces que "lo que se estaba viendo en países vecinos, si no se cambiaba la política de seguridad, inexorablemente nos iba a suceder". El legislador blanco reitera que ha realizado un sinfín de propuestas en las campañas electorales de 2004, 2009 y 2014, pero que el "rol de la oposición es, lamentablemente, acotado".

"Soy partidario de medidas de fondo cómo lo he planteado y lo vuelvo a realizar. De utilizar militares para que ayuden a la policía, de mayores penas, de luchar barrio a barrio contra el narcotráfico y el delito para que la gente de bien, los honestos, no sean rehenes de los delincuentes y los narcos que hoy mandan y tienen territorio propio" dice Larrañaga, que recuerda además que en 2016 propuso la censura del ministro Bonomi, pero no tuvo los votos necesarios "y tampoco el gobierno tuvo la reacción de realizar cambios en la política de seguridad".

"El gobierno debe reaccionar. Estamos sitiados por la delincuencia, por el narcotráfico y por la violencia indiscriminada", argumenta, y concluye que "no hay más tiempo. No se puede mirar para el costado ni plantear medias tintas. Es tiempo de tener coraje y determinación. Nosotros seguiremos proponiendo y alertando para que los cambios necesarios, lleguen".

En su cuenta de Twitter afirmó, en igual dirección:

"Soy partidario de utilizar militares ayudando a los policías, de aumentar penas, de hacer que se cumplan efectivamente y no sean perforadas por beneficios liberatorios. Estamos sitiados por los delincuentes. El Gobierno debe reaccionar. Hace años que lo venimos sosteniendo".