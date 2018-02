La clase media y el bloque de los cambiosExpectativa de vida: cuando algunas presunciones no se cumplenTrías, Corbyn: en buena compañíaInseguridad: basta de echar las culpas a otrosYankees, come back!“Con el sol a la espalda. Vida y poesía”La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaSe trata del método. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hacia el 26 de MarzoLa política y los parientesEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoEl pasado que vuelve...Autoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Trías, Corbyn: en buena compañía

Luis C. Turiansky

19.02.2018

No hace mucho, causó cierto revuelo en nuestro medio la información por la cual el extinto Secretario General del PS Vivián Trías habría sido durante años colaborador del servicio secreto checoslovaco STB ("El caso Trías", Uypress, 23.10.2017). De la misma fábrica viene ahora otra andanada de miasmas contra un político de izquierda, esta vez el actual jefe de los laboristas británicos Jeremy Corbyn.

Los métodos son los mismos, el origen también. Basta con visitar el Arhivo de los Órganos de Seguridad de la República Checa y buscar con paciencia. Algún nombre conocido también puede aparecer en la documentación del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, donde figuran los agentes reclutados en el mundo. El plural del nombre del instituto es un eufemismo, porque en el fondo solo se trata de denunciar las actividades de los que estaban en el bando errado durante la guerra fría, y perdieron.

Luego es cuestión de encontrar un órgano de prensa dispuesto a lanzar la campaña. En el mundo periodístico británico ello no es tarea difícil teniendo a The Sun, célebre título sensacionalista de gran circulación. Y la oportunidad no puede ser mejor: las elecciones locales en el Reino Unido, previstas para el 3 de mayo de 2018 y paso previo para las parlamentarias de 2022. En estas condiciones, una campaña de descrédito del líder laborista, capaz en su juventud de reunirse con un diplomático checoslovaco que a la vez trabajaba para la STB y ser al mismo tiempo activo en los movimientos por la paz, discretamente manejados entonces por Moscú, es un tema que no dejará de tener efectos negativos en la fiabilidad de un posible futuro primer ministro de Su Majestad. Que uno de estos movimientos pacifistas, la Campaña Internacional por la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) se haya hecho acreedora del Premio Nobel de la Paz para 2017, puede, desde luego, pasarse por alto. Lo importante es no olvidar a los enemigos de ayer y de hoy.

Claro, a diferencia con nuestro Trías, Jeremy Corbyn vive y puede responder. Por eso han tenido que ser con él más cuidadosos y en ningún momento han recurrido, por ejemplo, a la mentira de que existió un acuerdo de colaboración, firmado por él con nombre ficticio.

También esta vez, como para dar verosimilitud a las afirmaciones, aparece un facsímil "probatorio", pero el mismo solo atestigua que un oficial del servicio secreto efectivamente se reunió con el diputado Corbyn en los salones del Parlamento y pide sus antecedentes.

Las similitudes entre ambos casos son evidentes y demuestran la existencia de una campaña de la derecha internacional contra las personalidades de la izquierda. Obsérvese que los comunistas de entonces están exentos. Pero esto se explica perfectamente porque el control de los camaradas corría por cuenta de las relaciones normales entre "partidos hermanos". Si alguien en Moscú o Praga descubría algo sospechoso sobre un miembro de un partido comunista, la dirección de este se enteraba sin dilación. Por eso las actividades ocultas de los agentes, efectivamente instalados en las misiones diplomáticas, estaban dirigidas a otros movimientos de izquierda. Especialmente los socialistas chilenos y uruguayos, que se habían independizado de otro lazo de control, el de la Internacional Socialista, hasta el punto que cuando Olaf Palme fue a Chile y trató de convencer a Salvador Allende de que los socialistas chilenos volvieran, recibió una lección de independencia que seguramente nunca más olvidó.

Ahora bien, ¿quiénes son los que hoy alimentan estas campañas con documentos amañados o francamente falsos? ¿Por qué en Praga, precisamente? El régimen instituido tras la "revolución de terciopelo" en Checoslovaquia en 1989 fue sumamente cuidadoso en conservar toda la documentación accesible, empezando por los sucesos del 17 de noviembre, para cuya investigación se estableció una Comisión Parlamentaria con amplios poderes. Posteriormente, de un modo bastante metódico se consiguió evitar el descarte y destrucción de los folios individuales. Una parte, la que contiene los acuerdos de colaboración con personas civiles, fue encomendada a una institución de derecho privado, el ya mencionado Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, donde la influencia de instituciones extranjeras, como la CIA, es innegable.

Parte del personal a cargo de esta documentación histórica son ex funcionarios de los servicios secretos, aunque paradójicamente, los comunistas tienen por ley el acceso funcionarial excluido. ¿Qué pasa por las cabezas de estas personas? Algunos quieren vengarse, del mundo que los traicionó, de la idea por la que obraron o del régimen que hoy les paga el salario.

Es un ejemplo elocuente del daño causado por la liberación de la información confidencial a cualquier interesado. Otro lugar donde las actividades secretas alcanzaron un desarrollo extraordinario, la STASI de la República Democrática Alemana, sin embargo el tratamiento de la información está más regulada y estos excesos no ocurren.

