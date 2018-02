La clase media y el bloque de los cambiosLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazLevantando la piedra...Expectativa de vida: cuando algunas presunciones no se cumplenTrías, Corbyn: en buena compañíaInseguridad: basta de echar las culpas a otrosYankees, come back!“Con el sol a la espalda. Vida y poesía”La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaSe trata del método. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hacia el 26 de MarzoLa política y los parientesEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

La masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y paz

Emin Ibrahimov (*)

20.02.2018

En el año 2003 el entonces presidente de Armenia Robert Kocharián hizo un comentario suficientemente revelador con relación a la postura de Armenia sobre el conflicto con Azerbaiyán.

Declaró que los armenios y los azerbaiyanos no son étnicamente compatibles. Es muy lamentable que lo haya declarado un presidente de una república en el ejercicio de sus potestades. La intención fue muy obvia - justificar la limpieza étnica cometida por Armenia contra los azerbaiyanos tanto en los territorios ocupados de Azerbaiyán como en mismo Armenia. En total, más de 1 millón de azerbaiyanos fueron expulsados de sus propios hogares.

Sin duda, la masacre de Jodyalí fue la página más trágica de la limpieza étnica realizada por Armenia contra los azerbaiyanos.

Justamente en estos días estamos en vísperas de un nuevo aniversario de la tragedia de Jodyalí. Todos los años el 26 de febrero recuerda el pueblo de Azerbaiyán a las víctimas del Jodyalí. En la noche del 25 al 26 de febrero de 1992, las tropas militares de Armenia mataron, en Jodyalí, a 613 civiles incluyendo niños, mujeres y ancianos. Jodyalí fue un pueblo en la región de Nagorno Karabaj de Azerbaiyán.

Para entender lo que pasó en Jodyalí es suficiente referirse a los dichos de otro presidente de Armenia - el presidente actual Serzh Sargsián. En su bien conocida entrevista en el año 2000 con Tomas de Waal admitió el presidente Sarkisian que "Antes de Jodyalí, los azerbaiyanos creían que estaban bromeando con nosotros, creían que los armenios éramos un pueblo que no podía levantar su mano contra la población civil. Ahora pudimos romper ese estereotipo y eso fue lo que pasó" (Thomas de Waal, "Black Garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war", NY University Press, 2003, paginas. 169-172).

De hecho, las declaraciones mencionadas de los dos presidentes de Armenia explican muy bien la política de ocupación militar y la limpieza étnica cometida por Armenia.

Como resultado de la ocupación militar por parte de Armenia de casi 20 % del territorio de Azerbaijan ni un solo azerbaiyano continúa viviendo en estos territorios ocupados. El área ocupada por Armenia incluye la región de Nagorno Karabaj de Azerbaiyán y otras siete regiones adyacentes. A pesar de las exigencias de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en cuanto a retirar sus fuerzas armadas de los territorios ocupados inmediatamente y completamente, Armenia no las ha implementado todavía. Además, aquéllos que dirigieron la masacre de Jodyalí todavía no se han hecho responsables ante la justicia.

Debe subrayarse que no es posible lograr la paz en la región obstaculizando el regreso de las personas a sus propias hogares y ignorando las exigencias del Consejo de Seguridad de la ONU. Tampoco es posible restablecer una paz durable en el Cáucaso excluyendo la coexistencia pacífica. Nadie ha reconocido las consecuencias de la ocupación militar de los territorios de Azerbaiyán. Obviamente, nadie lo hará.

Asimismo, no es honesto crear una imagen de víctima mientras militarmente se está ocupando casi 20% de territorio de su vecino, causando tanto sufrimiento humano y matando a los civiles como lo hicieron en Jodyalí.

La historia ha mostrado en forma repetitiva que en el mundo no hay 2 pueblos étnicamente incompatibles. Contrariamente a las declaraciones del Gobierno de Armenia, los armenios y los azerbaiyanos no lo son tampoco. Creemos que los dos pueblos también pueden vivir en paz en la región de Nagorno Karabaj de Azerbaiyán nuevamente. Para lograrlo, la ocupación militar de Armenia debe cesar, la territorial integridad de Azerbaiyán debe ser restablecida y los azerbaiyanos incluyendo los familiares de las victimas de Jodyalí deberían regresar a sus hogares. La paz basada en estos principios también sería el mejor homenaje a las víctimas de Jodyalí.

(*) Encargado de Negocios de la Embajada de Azerbaiyán en Uruguay