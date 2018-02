La clase media y el bloque de los cambiosLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazLevantando la piedra...Expectativa de vida: cuando algunas presunciones no se cumplenTrías, Corbyn: en buena compañíaInseguridad: basta de echar las culpas a otrosYankees, come back!“Con el sol a la espalda. Vida y poesía”La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaSe trata del método. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hacia el 26 de MarzoLa política y los parientesEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escaladaEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

PERFILES

Quién le gritó mentiroso al Presidente es un deudor contumaz del Instituto de Colonización

20.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Cuando el presidente Vázquez salió de la sede del MGAP y comunicó algunas medidas resueltas por él para apoya a los sectores agropecuarios en dificultades fue increpado por “mentiroso” por una de las personas allí presentes.

Quién, en forma agresiva le gritó al Presidente que era un "mentiroso" es un integrante de la Mesa de Colonos- Se llama Gabriel Arrieta y es ocupante de tierras del INC, Instituto Nacional de Colonización, en Kiyú -San José.

Desde el 2008 tiene deudas con el INC y, adicionalmente, tiene un conjunto de denuncias de otros productores. Entre las denuncias está la de hacer medianerías en las tierras que ocupa, lo que no le está permitido.

No ha pagado nunca por el uso de la tierra que le otorgó el Estado y desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra que ahora está en un proceso judicial.

"Seguí mintiendo" le gritó Arrieta la Presidente. Vázquez se dirigió directamente a él y le respondió "Yo no miento. Vos no tenés derecho. Vos me dijiste no mientas más, yo no miento" y le agregó "retirá lo que dijiste porque yo no soy un mentiroso",dijo Vázquez.

Y volvió a responder Vázquez "¿Entendiste? ¿Me entendiste bien? ¡No me digas mentiroso! Vos sos un mentiroso. Porque a mí no me llegó ninguna solicitud de los colonos. Esto es serio. No es a la marchanta. Retirá lo que dijiste, mentiroso" dijo el Presidente.