Lo dijo el sindicalista Hugo Moyano

Argentina: “Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país”

21.02.2018

BUENOS AIRES (Uypress) — Una multitudinaria concentración contra el Gobierno de Mauricio Macri, encabezada por el dirigente sindical Hugo Moyano, se realizó en la capital argentina.

Al dirigente camionero se aliaron en la protesta gremialistas afines, el kirchnerismo, sectores de la izquierda y organizaciones sociales, y protestaron contra las políticas del Gobierno. Pero, también estaba en el aire la situación de Moyano, sobre quien se vienen acumulando numerosas causas por corrupción.

Durante sus discursos, los distintos dirigentes que tomaron la palabra intentaron dejar de lado la situación procesal del "Negro" y centraron sus dardos en decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Pasadas las 15 horas Hugo Moyano tomó el micrófono. Dijo que no tiene miedo de ir preso y que le sobran "pelotas" para enfrentar un eventual conflicto con la Justicia, al tiempo que llamó a votar a la oposición para sacar a "los gorilas" del Gobierno.

De acuerdo a una crónica del diario Clarín, estas fueron las principales frases expresadas por Moyano en su discurso:

"No estoy implicado en ningún tema de corrupción, por ahora. En ninguna denuncia.

"Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme solo."

"No soy muy valiente, pero lo disimulo bien. No me verán arrugar en nada."

"Señor Presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de la sociedad."

"A los jubilados los han engañado con la reparación histórica. Todo lo que anuncian es mentira."

"Ningún hombre y ninguna mujer que pertenezca al mundo del trabajo puede correrse de esta responsabilidad, de defender a estos sectores más sensibles."

"Moyano no es nada. ¿Quién es Moyano? ¿Saben por qué es algo? Porque es representante de los trabajadores."

"Estos señores hablan y hablan porque queda una pequeña parte de gorilaje que aún los escucha."

"No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la justicia dice que tengo que ir preso."

"Yo no tengo plata afuera. Fíjense que estos señores ni siquiera tienen confianza en los modelos económicos que aplican. Si no, traerían la plata que tienen afuera."

"Compañeros, preparémonos los trabajadores para cuando llegue el momento de expresar la voluntad popular. Reflexionen."

"Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país."

"Quiero decirle al Presidente una frase que escribió un premio nobel mexicano. No me acuerdo su nombre. La frase dice: 'Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria'."

Reapareció Aníbal Fernández y criticó a Cristina Kirchner

"Hace 5 meses que no hablo con ella. Yo decidí correrme porque si ella le confía la política a determinados compañeros -a los que le tengo mucho cariño, pero no tienen formación y los disparates que han hecho nos han traído dolores de cabeza- yo no tengo nada que hacer", fue la frase que descargó ante la prensa el ex hombre de confianza del kirchnerismo, Aníbal Fernández.

La molestia de Fernández -aunque no lo nombró- es con el hijo del matrimonio Kirchner, Máximo y con la agrupación que comanda, La Cámpora.

Se refirió también a la reunificación del peronismo y de las diversas líneas internas del movimiento obrero. "Estoy convencido de que uno tiene que discutir contra esta derecha corrupta que está en el Gobierno y del otro lado hay que buscar unidad, hay que buscar coincidencias", afirmó.

"Nadie tiene el peronómetro ni tiene un dedo gigante para decir este sí o este no. Hay que juntarse para que entre todos se pueda producir la unión en lo sindical y hay que hacer lo propio en lo político: sentarse y achicar las posiciones para poder dar una batalla en el 2019 y vencer", concluyó.

Fotos: captura de pantalla