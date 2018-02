Tema complejo: el comercio de las drogas. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Qué es eso de la posverdad?Esteban Valenti, un producto. ¿Quiénes son los inteligentes?La ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazExpectativa de vida: cuando algunas presunciones no se cumplenTrías, Corbyn: en buena compañíaInseguridad: basta de echar las culpas a otrosYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaHacia el 26 de MarzoLa política y los parientesEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escalada¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoLos deseos que arrebató la “revolución”Eppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Tema complejo: el comercio de las drogas. (Abordando eso gris, que parece la teoría).

Jorge Aniceto Molinari

22.02.2018

En la historia de la humanidad, es siempre un tema de alta preocupación el comercio de las drogas, que acompasa también los avances, positivos y negativos, que en todos los terrenos se hacen.

Es un tema imposible de analizar fuera de la lucha de clases, y de las transformaciones, que la sociedad ha venido experimentado. Por lo tanto es hoy un ítem importante en la pugna de los complejos empresariales multinacionales que ejercen en dictadura (admitida y tolerada por el común de los círculos intelectuales: de eso no se habla) el gobierno del mundo. Las consecuencias, de este "gobierno irresponsable" son analizadas en un estudio profundo de las mismas, particularmente por Albert Al Gore, que aun siendo en su momento vicepresidente de EE.UU. no pudo incidir en un cambio.

¿Alguien responsablemente podría plantearse el problema partiendo de otro punto de vista?, estamos abiertos a considerarlo, como lo fue en su momento el planteo del entonces Presidente José Mujica, aunque nos consta que también tiene presente de alguna manera este enfoque sobre el manejo al más alto nivel empresarial del problema.

Podemos estar cometiendo un error, pero nuestra impresión es que su objetivo (el de Mujica) era promover el tratamiento controlado de una determinada droga (la mariguana), con la intervención responsable del Estado; con el doble propósito de controlar la salud de los consumidores y poner un dique a la comercialización por la vía "clandestina", para abrir así la posibilidad de una meta más ambiciosa en el futuro.

Nosotros compartimos el objetivo, aunque su insuficiencia no proviene de su instrumentación sino el de no querer saber qué es lo que ocurre con los grandes capitales que se mueven en ese "sub" mundo. O mejor expresado: la no existencia aún de la voluntad política mancomunada de lo mejor de la humanidad para pasar a imponer la democracia en las relaciones económicas.

Para los capitales que transitan este mundo, fueron más preocupantes las insinuaciones de Mujica en el discurso en la ONU (setiembre 2013), que la propia instrumentación reglada en el Uruguay.-

Aquellas podían marcar un camino, esta es apenas un paliativo que los grandes operadores de este tipo de capitales toleran, como toleran los controles de los Bancos Centrales en el mundo, sabiendo que sus grandes movimientos están por fuera de ese control.

Aquí una precisión: desde algunos sectores de la izquierda se teoriza sobre la "financiarización", como el mal de esta época, cuando en realidad lo que ocurre es el resultado de la crisis irreversible de la predominancia del modo de producción capitalista en el desarrollo del aparato productivo.

Se trata de explicar así la resistencia a la llamada "bancarización", como si a través de esa resistencia se pudiera impedir el uso de la tecnología en beneficio del gran capital, una reiteración ampliada de lo que fue en su momento la oposición a los telares en el siglo 19.

El problema no es menor porque además tiene ingredientes históricos que aún no han sido asimilados en la compresión intelectual de los mismos.

Existe consensuada, pero no debatida, una teoría del imperialismo (la posición de Kausky por sobre la de Lenin) que no explica por ejemplo el surgimiento de EE.UU. como centro del poder imperial en desmedro de lo que pudo ser en su momento la corona británica.

O en la actualidad el surgimiento de un nuevo centro que tiene como eje a la China dirigida por su Partido Comunista, que es lo que hace que el capitalismo organizado y en pugna, a través de los complejos empresariales, mantenga el crecimiento imprescindible para mantenerse vigente, aún cuando se perciba que los límites están cercanos y la extensión de la guerra, con todos sus efectos sociales, directos e indirectos, es el signo más preocupante del diario vivir.

A que llegamos con esto, a que el problema de la droga es apenas la punta de un iceberg, que tiene como centro el juego de intereses de los grandes movimientos de capitales a nivel mundial y que estamos llegando a un tiempo en que ya no se puede ignorar más la necesidad de un programa que aborde el conjunto del problema y una a lo mejor de la humanidad para que esta tome en sus manos el control económico y democrático del desarrollo futuro.

Si analizamos los programa políticos que hoy abundan predominantemente con carácter nacional, llegamos a la conclusión de que hay una peligrosa parálisis intelectual; programas como el del Frente Amplio en Uruguay o el de Podemos en España, por tomar ejemplo en distintos terrenos, pero podríamos citar el del Partido Comunista de China, no caracterizan la crisis y las proyecciones que se toman tienen un alcance sometido a las perspectivas limitadas que puedan prever para su desarrollo nacional. Por otra parte lo que planifica en sus programas la derecha, es trágico.-

Tal vez esta sea la causa de porque ha habido tanto silencio a lo insinuado por Mujica en la ONU (setiembre 2013), para nosotros son siempre importantes las medidas paliativas que como en el caso de la mariguana se han tomado en el Uruguay, pero en la dimensión del conjunto del problema son apenas eso: un paliativo.

Mientras tanto el deterioro social, se acrecienta, basta ver lo que hoy está ocurriendo socialmente con el crimen en el país mayor consumidor de drogas, y promotor de guerras como lo es EE.UU. o en Méjico o en Brasil, o el drama en medio oriente, luego de la trágica experiencia de la "primavera árabe".-

Ese país (EE.UU.) que en las etapas de nacimiento, dentro del desarrollo capitalista, fue ejemplo de democracia en el mundo, incluso en la entonces Liga Federal de nuestro José Artigas (del que luego Cristina Fernández diría -no sin razón- que no lo dejaron ser argentino).-

Confiemos en que el trabajo del topo de la historia, no demore en dar frutos, aunque sería muy bueno que pudiéramos ayudarlo, sobretodo sabiendo que las herramientas ya existen para hacerlo.

Jorge Aniceto Molinari