¿Quién defiende de los defensores?

Dimite el “dos” de UNICEF acusado de “comportamiento inapropiado” hacia mujeres

23.02.2018

WASHINGTON (Uypress) — El segundo al frente de UNICEF, Justin Forsyth, se vio obligado a renunciar este jueves tras conocerse las quejas por su comportamiento hacia tres mujeres cuando era director de la ONG británica Save The Children.

Las ONG que aparentemente deberían estar esforzándose en trabajar por los más débiles e indefensos están en la picota tras luego e diversas denuncias de comportamientos inapropiados e incluso apartamientos de la ley. Días atrás se destapa el escándalo en la ONG británica Oxfam, dedicada al combate de la pobreza. En esa ocasión quedó demostrada la participación de varios jerarcas de Oxfam en la contratación de prostitutas -varias de ellas menores de edad- con dinero de la organización en ocasión de su estadía en Haití para colaborar en la reconstrucción del país luego del sismo de 2010, que dejara un saldo de muerte y destrucción indescriptible.

Ahora, el turno fue del número dos de UNICEF, Justin Forsyth, que ha dimitido este jueves tras conocerse las quejas por comportamiento inapropiado que recibió de tres mujeres en su anterior trabajo, cuando era el director ejecutivo de otra ONG dedicada a la infancia, la británica Save The Children , según ha informado esta tarde el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia.

"La directora ejecutiva Henrietta Fore ha aceptado este jueves la renuncia de Justin Forsyth de su puesto como director ejecutivo adjunto de Unicef. Aceptamos la decisión de Forsyth de dar un paso hacia adelante y reconocer errores pasados", informó en un comunicado la agencia de la ONU. Forsyth está acusado de comentar la vestimenta de jóvenes empleadas y enviar mensajes de texto inapropiados. Por el momento se desconocen más detalles.

En un comunicado, Forsyth ha afirmado que en el momento en que se produjeron los hechos, se disculpó "sin ninguna reserva", pero ha defendido que, pese a que su comportamientos fueron erróneos, la situación quedó solventada con los procesos de mediación establecidos hace muchos años. "No tengo ninguna duda de que alguna de la cobertura mediática sobre mí no es para hacerme responsable de mis acciones (adecuadamente), sino también para tratar de damnificar nuestra causa y la ayuda humanitaria", afirmó el ejecutivo.

Save The Children, la organización donde se produjeron los comportamientos de Forsyth, ha admitido que en 2015 recibió información preocupante sobre "comportamiento inapropiado y comentarios" de su director ejecutivo. Dos administradores realizaron investigaciones de tres quejas informales. "Ambas pesquisas resultaron en la contundente disculpa de Forsyth. Todas las partes estuvieron de acuerdo y el asunto quedó zanjado", explicó la organización en un comunicado.

Una investigación llevada adelante por un programa vespertino de la radio BBC informó que las acusaciones contra Forsyth decían que las damnificadas recibieron textos inapropiados y comentarios sobre la ropa que usaban y su apariencia y lo que él opinaba. Si no respondían a sus mensajes recibían un correo electrónico preguntado si habían visto el mensaje de texto. Si a pesar de ello no respondían eran citadas a tener una "rápida charla" personal.

Según da cuenta El País de Madrid, un informe publicado por The Sunday Times el fin de semana pasado afirma que al menos 120 trabajadores de organizaciones no gubernamentales fueron acusados de abusos sexuales en 2017. Oxfam registró 87 casos; Save The Children, 31; y Christian Aid, dos.