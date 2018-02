Las redes socialesLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaTema complejo: el comercio de las drogas. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Qué es eso de la posverdad?Esteban Valenti, un producto. ¿Quiénes son los inteligentes?La ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazExpectativa de vida: cuando algunas presunciones no se cumplenTrías, Corbyn: en buena compañíaInseguridad: basta de echar las culpas a otrosYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientesEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escalada¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Las redes sociales

William Marino

23.02.2018

Que tema esto de las redes sociales. Esto mirado desde el punto de vista político. Muchos con solo escribir algo ahí ya creen que se las saben todas y lo peor es que creen que las redes sociales sustituyen todo el trabajo que se realiza en el diario vivir, en el contacto de cabeza a cabeza.

Las redes son buenas para comunicar, alguna instancias, para trasladar alguna opiniones, para leer un libro, para conquistar una persona del sexo que sea, pero no lo es ni lo será para conquistar ideológicamente a otro ser. Este método jamás puede sustituir a una reunión, a una manifestación, saben porque, porque te lo pueden bloquear. Te pueden anular y aun cambiar opiniones. Por las redes es una de faltar el respeto a su semejante, infernal, pues muchos creen que porque no dan la cara les da el derechos a una falta de respeto total, con puteadas incluidas. Pocas son las páginas o blog donde se pide y respeta el lenguaje, donde se discuten y comparten ideas. Podríamos decir que pocas son las páginas donde el intercambio de ideas es solo bienvenido sino que es el tema central. Porque aquí lo que más necesitamos saber es quién está detrás de cada nombre y foto.

Alguien ha observado como las páginas de "derecha", las rosaditas, las independientes, aun las de ultra izquierda, tienen un denominador común pegarle al Gobierno frenteamplista, no importa porque, con razón o sin ella, pero pegarle. Ellos tienen una línea, "no nos matamos entre nosotros". Eso está bien o está mal, es otro problema. Hoy todos los medios de comunicación, prensa, escrita, en papel o internet, T.V., radio por cualquier medio, comunitaria, AM, FM o por internet, todos levantan "noticias" de las redes. Pero levantan para pegarle al Gobierno, porque hoy en el Uruguay hay un Gobierno de izquierda, aunque muchos no lo quieran admitir o no les guste. Ahora, el tema es porque nos pasa eso de negar toda la propaganda y agitación al nivel tradicional de la izquierda. Cuando nos referimos a negar la propaganda y agitación nos referimos a nuestra fuerza política, el Frente Amplio, esto será porque se cree que los tiempos cambiaron, hoy es mejor, ¿mejor? no usar la militancia para las tareas propagandísticas pues para eso están las empresas que se dedican a eso en forma profesional. Pero si bien hay que aprender de los profesionales, porque según muchos son los que estudiaron en la Universidad toda la parte teórica y en ocasiones han salido a "realizar campo" y el militante solo tiene campo, tiene calle, tiene boliche, eso si no sabe "casi" nada de teoría.

La derecha está contenta por la falta de militantes de izquierda, ese militante anónimo, ese que creo con su esfuerzo, este Frente Amplio, ese militante que el Frente debe de salir a reconquistar no para manejar una computadora, sino para militar en las calles, tal cual quedo probado que es posible, en ese despertar hacia el 5 (4) de febrero en Piriapolis. Los Militantes que van quedando, junto con los dirigentes, como frente o sector, se deben de preguntar: ¿el militante ya fue? Aunque hoy vemos que puede venir, que viene cuando ve que la derecha nos ataca y nos pretende masacrar, en lo político y en lo físico. ¿O ya nos olvidamos lo que se dijo en Durazno? O acaso no se ve todo lo que la derecha larga por las redes sociales, un día sí y otro también. Dirigentes Rosados, en especial los blancos, alientan tipos de acciones bastantes radicales hacia el Presidente, pero también hacia los militantes o aun con provocaciones como la de quemar banderas del Frente. Todo esto después sale en las redes sociales, pues para eso, si sirve y más cuando los militantes frentistas "desaparecen" de las calles. Y allí nuevamente aparece algo que se retroalimenta, cosas "muy simples", aunque parezcan separadas entre sí, los propios manipulares de las redes, se encargaran de direccionar todos esos videos, placas junto a todos esos personajes que comenzaran a escribir en forma por demás coordinadas, -la mas de las ocasiones con nombre que no se saben si son real.

Si bien las redes sociales, tal cual las concebimos hoy son muy nuevas, ese concepto NO lo es, pues nació hace muchos años, cuando se comienza es estudiar aquello de la reacción de las masas a principio del siglo pasado, cuando los medios de comunicación era la prensa, ya masiva y a bajo precio, además de los incipientes medios radiales que comenzaban a irrumpir en el dial. Los temas que preocupaban a la sociedad eran otros muy diferentes a los de hoy, pero la reacción a hechos concretos son "similares". También podemos decir que es ahí donde comienza a jugar una gran papel el Militante de izquierda, aquel que está detrás del esos medios de comunicación como militantes organizados. Hoy podría ser ese el caso de las "redes sociales". Pero sin militantes organizados, con una nula propaganda y agitación de parte de la fuerza política, en las calles y en las redes sociales. Si con comunicación e información, que no es lo mismo.

En el folleto, intitulado "Estrategia política del Frente Amplio hacia el 2020" se dice: "La etapa que se avecina será un proceso que nos demandara trabajo, creatividad, paciencia, modestia, tolerancia, espíritu crítico y autocritico, capacidad para escuchar y seguir aprendiendo, experimentar y rectificar, permanecer apegados a la realidad de nuestro pueblo, desterrar entre los frenteamplistas la cultura de la desconfianza, impedir que entre nosotros prospere las confrontaciones personales y de grupos y bregar en todo momento por la unidad y el respeto a las normas orgánicas, observando en esta materia la regla de oro; asegurar la discusión democrática, adoptar posición y acatar disciplinadamente lo que se decida. Este proceso deberá estar signado por la ética."