Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XVII, Nro. 722: La civilización de los celulares

24.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 26 titulando en su portada: 'La civilización de los celulares'.

Escriben en este número:



Ilya Budraitskis, Emilio de la Peña, Manuel García Fonseca, Julio César Guanche, Robert Kuttner, EnricLlopis, Alejandro Nadal, Rosa Pereda, José Antonio Pérez Tapias, Daniel Raventós, Juan Torres López, Esteban Valenti, Cecilia Zamudi







La civilización de los celulares



Por Esteban Valenti



Hay objetos o materiales que definieron una civilización, un cambio de época. La rueda por ejemplo, el hierro, los diversos alfabetos, los números decimales, el ladrillo, la imprenta de tipos móviles, las vacunas, el vapor, la electricidad.







Las “revoluciones del 68”. De las soberanías reivindicadas a las soberanías perdidas



Por José Antonio Pérez Tapias



Los acontecimientos que jalonaron el año 1968 expresaban, y no por casual coincidencia, que la trayectoria de la modernidad, aparentemente recompuesta tras la II Guerra Mundial y la derrota del nazismo, entraba en una nueva etapa que iría a desembocar, como sabemos a posteriori, en la crisis de la modernidad en la que estamos inmersos.







Reflexiones sobre la izquierda y la ética personal



Por Manuel García Fonseca



En memoria de Jaume Botey



Las izquierdas europeas viven un momento de enorme debilidad. Su incapacidad para interpretar adecuadamente los cambios económicos, sociales y políticos y su comportamiento dubitativo, insuficiente, cuando no cómplice ha contribuido a afianzar políticas neoliberales y a dejar sin referencia política a considerables capas de la sociedad Los problemas van más allá de la capacidad de sus líderes y de sus desavenencias partidarias. Los problemas tienen mucho que ver con la pobreza de su arsenal teórico, con la dificultad de la época que nos toca vivir y con la inercia de unas organizaciones rígidas y anticuadas.







La concepción histórica de la libertad republicana para entender el mundo actual. Y una propuesta inmediata



Por Daniel Raventós



“Una izquierda no filistea, es decir, una izquierda que quiera ser realista, sensata y radical a la vez (de otro de mis maestros, Manuel Sacristán, aprendí la inolvidable lección de que, en la política como en la vida cotidiana, contra toda apariencia filistea, quien no sabe ser suficientemente radical, acaba siempre en la penosa insensatez del hiperrealismo mequetréfico) tiene hoy que aspirar a desarrollar políticas que sean más ambiciosas en el medio y en el largo plazo y, a la vez, más adaptadas a las presentes circunstancias.”



(Antoni Domènech, 2005)







Cuba: Último Jueves de "Temas" o como participar deliberando



Por Julio César Guanche



Prólogo a Último Jueves. Los debates de Temas (Vol. 8), Ediciones Temas, 2018

La revista Temas es un paradigma cubano en varias dimensiones. Entre ellos, su sostenida y ejemplar calidad académica; su tozudez a prueba de fuego para salir, siempre, en medio de “tantas dificultades que aún enfrentamos”; la calidad de su diseño; y su concepción abierta de revista que es, a la vez, espacio público de deliberación, editorial, productora multimedia y gestora del más importante concurso de ensayo académico del país.







EEUU: El falso dilema de los demócratas



Por Robert Kuttner



¿Deberían dejarse la piel los demócratas infundiendo energías a un “electorado en ascenso” de mujeres, negros, latinos, asiáticos, inmigrantes, personas LGBTQ y votantes jóvenes que se han puesto en marcha? ¿O bien deberían los demócratas dedicarse por completo a reconstruir su reputación hecha añicos como Partido de Roosevelt que se preocupa por la clase trabajadora blanca?







Poder de mercado y enigmas macroeconómicos



Por Alejandro Nadal



La concentración de poder económico es algo que salta a la vista. Todos los días observamos cómo las empresas más grandes en la economía aumentan su influencia. Sabemos que ese poder les permite desplegar un comportamiento nocivo (por ejemplo, al manipular precios). Pero ese incremento del poder de mercado, ¿también tiene efectos macroeconómicos? Es decir, ¿puede explicar fenómenos como el lento crecimiento, el desempleo o la desigualdad creciente?







Rusia: Unas elecciones con resultados predecibles pero consecuencias imprevisibles



Por Ilya Budraitskis



Según las previsiones, las próximas elecciones presidenciales del 18 de marzo en Rusia se desarrollarán sin sorpresas, simplemente como la última legitimación de otro período presidencial para Vladimir Putin. Sin embargo, esta "victoria" previsible, ganada a través de una presión masiva sobre el electorado y el estricto control del Kremlin sobre la esfera política, marcará de todas formas una profunda crisis dentro del modelo de Putin de "democracia administrada".







Defender a las generaciones futuras



Por Juan Torres López



La necesidad de tener en cuenta los intereses de quienes vienen detrás de nosotros y la exigencia ética de no destruir lo que no es nuestro parecen obvias pero lo cierto es que no somos capaces de hacer algo tan elemental para nuestra propia supervivencia.







El supuesto retorno de la burbuja. Menos ventas, menos hipotecas y más desahucios



Por Emilio de la Peña



¡Que se agota, oiga, que se agota! Esta frase solía escucharse en los antiguos mercados de verduras y frutas. Era lógicamente un reclamo para incitar a la compra. Los mercados tienen sus señuelos para inducir a comprar. El inmobiliario también, cuando trata de vender casas. Claro, más sutiles que el citado, que suena a castizo. Por ejemplo, difundiendo que los precios mañana serán más caros que hoy. O que la gente se ha lanzado a comprar casas como loca. ¿Será cierto? ¿Será verdad que se avecina el boom inmobiliario de nuevo?







No te pongas Dostoievski. ¿Caza de brujos?



Por Rosa Pereda



Que sí, hombre, que basta ya de perseguir a los tíos, que esto se está convirtiendo en ….en algo absolutamente inesperado. Cada vez que leo un artículo o una declaración en la que, caiga quien caiga, se alteran los ánimos con las feminazis, el puritanismo macartista o los chicos buenos, que también los hay, faltaría más, me entran ganas de enrolarme en algún grupo radical. Y caer, van cayendo en todos los mundos, de momento cine y política, y me temo que habrá más, porque lo hay. Y todas lo sabemos, y que se incluyan ellos, por favor, que las que lo saben parece que somos más. Así que, a mi modo de ver –siempre inferior, por supuesto– se está destapando una olla hipócrita y resignada, pero igualmente insoportable, que ya era hora.







Comunicadores populares, entre la información y la lucha social



Por Enric Llopis



Rebelión





En la Finca Primavera –municipio de San Cristóbal de Verapaz- se hacen visibles décadas de conflicto agrario en Guatemala. La firma Eco-Tierra sostenía que en 2011 adquirió -a través de la empresa Madera Filitz Díaz SA- la propiedad de las tierras da la finca (2.000 hectáreas), a lo que 300 familias de origen maya Poqomchi’ contraponían sus derechos por habitarlas durante más de dos siglos y trabajarlas como “mozos colonos”. Las comunidades denunciaron la destrucción de documentos registrales y las amenazas de los administradores y guardias (armados) de seguridad de la empresa.







Víctor Jara, la voz más tierna del pueblo, en sus últimas líneas



Por Cecilia Zamudio

Rebelión





Recordamos a Victor Jara, cantautor del pueblo, comunista y dramaturgo, asesinado para callar su voz revolucionaria. Así se ha perpetuado, y se perpetúa el capitalismo: con el fascismo, el terrorismo de Estado, el exterminio de cualquier persona que alce la reivindicación social y politica. Así es cómo la barbarie capitalista ha truncado el proceso histórico de emancipación de los pueblos.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy