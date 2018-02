Vivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLas redes socialesLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaTema complejo: el comercio de las drogas. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Qué es eso de la posverdad?Esteban Valenti, un producto. ¿Quiénes son los inteligentes?La ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazExpectativa de vida: cuando algunas presunciones no se cumplenTrías, Corbyn: en buena compañíaInseguridad: basta de echar las culpas a otrosYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientesEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaLas preguntas pendientes en el refrendo de EcuadorEl drone iraní fue el que desató la escalada¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Sobre Ruben BudelliLucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoAutoconvocados: la punta del icebergCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Arzobispo de La Plata

Aborto en Argentina: Macri “ni sabe hacerse bien la señal de la cruz y ahora sale con estas cosas”

24.02.2018

BUENOS AIRES (Uypress) — Se instaló fuertemente la polémica en Argentina respecto a la posible aprobación de la despenalización del aborto, y la Iglesia marcó presencia.

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, cuestionó al gobierno de Cambiemos por habilitar en el Congreso el debate respecto a la despenalización del aborto. El religioso dijo que el Gobierno "no tiene principios" y afirmó que la novedad "no le habrá hecho gracia" al papa Francisco.

Aguer dijo con cierta sorna respecto a Macri que "ni sabe hacerse bien la señal de la cruz" a pesar de su formación religiosa. "Este es un gobierno sin principios de orden moral y natural", denunció.

Aguer dijo estar de acuerdo con el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Argentina, que reclamó un "diálogo sincero y profundo" sobre la interrupción voluntaria del embarazo, de cara al debate en el Congreso. En ese sentido, habló de "una serie de contradicciones" del Gobierno por su decisión de no obstruir el tratamiento del proyecto, más allá de que. Como trascendió, tanto el presidente Macri como la mayoría de sus ministros están en contra del proyecto.

"Hay una serie de contradicciones en el caso del Presidente actual, un hombre que ha sido formado en el colegio Newman y en la UCA, que yo creo que ni sabe hacerse bien la señal de la cruz, y ahora sale con estas cosas", dijo el arzobispo en declaraciones al programa Sábado Tempranísimo, por radio Mitre, recogidas por Clarín.

A su vez, reiteró que "la doctrina de la Iglesia siempre ha ubicado al aborto dentro del mandamiento 'No matarás'".

"Lo que me llama la atención de este proyecto es que se despenalizaría el aborto a partir de las 14 semanas (de gestación). Yo me pregunto, ¿por qué no después? ¿Antes qué es eso, un bicho? ¿Se convierte en humano repentinamente a las 14 semanas?", se preguntó.

En tanto, pidió que "muestren las estadísticas" sobre muertes causadas por abortos y advirtió que a las mujeres que incurren en esa práctica "no se las asiste para que no aborten".

Puso también como ejemplo los casos de aborto por violación. "Para liberarla de ese peso se mata al niño... ¿por qué no se pena de muerte al violador? ¿No nos atrevemos a eso?", cuestionó, aunque luego aclaró que no está a favor de la pena de muerte para abusadores: "Con esto muestro, con una analogía, lo que no se puede hacer".

Aguer descartó que tengamos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. "El hombre no es un 'pegote' de cuerpo y libertad, sino una unidad", argumentó.

En un comunicado de la Comisión Directiva de la Conferencia Episcopal Argentina, la Iglesia reclamó un debate "sincero y profundo" sobre la despenalización del aborto, en el que "se escuchen las distintas voces". El texto, elaborado luego de que se conociera que Mauricio Macri habilitó a sus legisladores para que abran un debate y opinen libremente en el Congreso sobre la despenalización del aborto, también reafirmó la posición de la Iglesia que defiende la vida humana "desde el comienzo de la concepción".

El texto completo es el siguiente:

Respetuosos de la vida

La vida humana es un don. Esta es una experiencia compartida de muchos hombres y mujeres, sean creyentes o no. Se refleja en el rostro de los padres cuando contemplan por primera vez a sus hijos. El anuncio de la espera de un hijo es una alegría que se comparte con familiares y amigos.

Pero a veces en la historia de otras personas no es así, no es algo deseado, esperado, decidido, aunque en ocasiones en los meses siguientes se redescubre la belleza de esa vida que viene en camino.

Para otros, la concepción de esa vida no fue fruto de un acto de amor, y hasta pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer.

Allí es cuando surge la pregunta humana y ética sobre qué hacer. En la forma de responder la pregunta se cae muchas veces en plantear un enfrentamiento entre dos personas en situación de vulnerabilidad. Por un lado la mujer, que no decidió ser madre, suele encontrarse en soledad y la mayoría de las veces en un contexto de pobreza; por otro lado, la vulnerabilidad de la vida humana concebida que no se puede defender. Debiéramos escuchar tanto las madres embarazadas que sufrieron una terrible violencia sexual, como así también contemplar el derecho a la existencia de los inocentes que no pueden defenderse.

La pregunta humana y ética es: ¿hay que optar por una vida y eliminar a otra?

La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros. Hace unos años con la sanción de la Ley "Asignación Universal por Hijo", el Honorable Congreso de la Nación demostró una vez más en su historia republicana un alto grado de sensibilidad humana a favor de la familia y de la vida de los niños y jóvenes más pobres. ¿No se podrá continuar por ese camino legislativo?

La solución o el camino para abordar estas situaciones es la implementación de políticas públicas que:

- Establezcan como prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía, en la que se fomente y capacite para la decisión libre y responsable de concebir una vida humana. Todos tenemos necesidad y derecho de ser recibidos como hijos.

- Reconozcan la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción pasando por todas las etapas de su desarrollo, la dignidad e igualdad de la mujer y el varón, y se implementen acciones tendientes a encarar las causas de la violencia hacia la mujer generando nuevas pautas de conductas basadas en el respeto al otro - Acompañen, desde lo social, las situaciones de conflicto y atiendan las heridas que quedan por sanar en quienes están atravesando por estas situaciones.

El diálogo democrático. Estamos ante el debate parlamentario de distintos proyectos de ley. Es necesario, que más allá del buen funcionamiento de nuestro sistema republicano en el cual se legisla a través de los representantes del pueblo, se tenga en cuenta que este tema toca profundamente el tejido de nuestra sociedad.

Que este debate nos encuentre preparados para un diálogo sincero y profundo que pueda responder a este drama, escuchar las distintas voces y las legítimas preocupaciones que atraviesan quienes no saben cómo actuar, sin descalificaciones, violencia o agresión.

Junto con todos los hombres y mujeres que descubren la vida como un don, los cristianos también queremos aportar nuestra voz, no para imponer una concepción religiosa sino a partir de nuestras convicciones razonables y humanas.

Comisión Ejecutiva Conferencia Episcopal Argentina

Buenos Aires, 23 de febrero de 2018