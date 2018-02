La civilización de los celularesTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLas redes socialesLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaTema complejo: el comercio de las drogas. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Qué es eso de la posverdad?La ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientesEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaLas preguntas pendientes en el refrendo de Ecuador¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Lucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

La civilización de los celulares

Esteban Valenti

26.02.2018

Hay objetos o materiales que definieron una civilización, un cambio de época. La rueda por ejemplo, el hierro, los diversos alfabetos, los números decimales, el ladrillo, la imprenta de tipos móviles, las vacunas, el vapor, la electricidad.

Se trata de objetos o materiales, más o menos complejos sobre los que se articuló un cambio de época, de producción, de cultura porque estaban integrados a un sistema. Tomemos el ejemplo: el vapor de agua, es simplemente un gas, pero a partir de su generación en calderas, se transformó en el motor de las locomotoras o de naves y de millones de máquinas que fueron la base de la revolución industrial y del transporte.

Si hubiera que elegir en nuestro tiempo cual es el objeto que se ha difundido con la mayor velocidad y que tiene directa relación con casi todas las actividades actuales, nadie tendría que dudar: es el teléfono móvil, el celular. El diminuto aparatito es la célula, el átomo de un sistema muy complejo que tiene intervención en todas las cosas de nuestras vidas, desde las más gigantescas a las pequeñas y cotidianas.

El mundo se asombró con el teléfono fijo, invento de Antonio Meucci y, fue comprendiendo lentamente que había iniciado una nueva era en las relaciones entre las personas, pocos años después no había por cierto dudas, interrogantes y cuestionamientos de carácter ideal, moral e incluso antropológico. Su uso se fue extendiendo por el planeta, mucho, pero mucho más lentamente que los celulares y con un marcado sesgo social. Primero y segundo llegó a los países y a los hogares ricos o medio ricos y recién mucho después tocó tierra. Relativamente tocó tierra, en algunos países todavía lo está haciendo.

Con los celulares el proceso fue explosivo. En pocos años pasó de ser un elemento de distinción y alcurnia a transformarse en el más popular y universal de los instrumentos tecnológicos disponibles. Hoy casi ni se mide la penetración de los celulares como factor de progreso. Invadieron, irrumpieron, dominaron todo, incluso países realmente muy pobres.

Según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el año 2000 había en todo el mundo poco más de 700 millones de líneas móviles. Quince años después, el número se situaba en los 7.000 millones, prácticamente lo mismo que el número de habitantes del planeta.

Uruguay está entre los 10 países con más líneas celulares por habitante del mundo! (1)

En pocos años pasamos de tener un ladrillo tosco en la mano, con una antenita y sobre todo con una sola función: hablar por teléfono a disponer de un aparatito cada vez más chico, más sofisticado y que tiene innumerables funciones. Ya no es un teléfono, es una computadora con más capacidad y velocidad de cálculo que la que envió el primer hombre al espacio y tenía las dimensiones de una cancha de fútbol. Dispone además de una cámara filmadora y fotográfica de la mejor precisión y calidad y todo lo que se les pueda ocurrir. Todavía no da café con leche...ni mate.

Hasta aquí todo perfecto. ¡Viva la ciencia y la tecnología!

No todo es tan simple y ni siquiera voy a referirme a lo que en millones de casas, de academias, en los consultorios médicos se discute en forma permanente: los peligros que existen por el uso obsesivo y excluyente de los celulares para todas las saludes, la individual, la familiar, la personal, la cerebral, la social y otras, si existieran. Y sobre todo para los niños y los adolescentes.

Voy a referirme a los celulares en la bioesfera, es decir en el completo sistema que va cubriendo el planeta de sensores para captar, para transmitir, para hacer de los datos la más valiosa de todas las mercancías y la mayor fuente de poder, económico, comercial, militar y político. Los datos y sus emisores como el corazón del sistema económico dominante, omnipresente, el capitalismo.

Voy a tomar dos ejemplos, hay muchos más. Las últimas generaciones de celulares "Smart", inteligentes, no permiten a sus dueños sacarles las baterías, es necesario ir a una casa especializada. Me asalta una curiosidad ¿Por qué?

Dentro de esta misma línea de interrogantes ¿Por qué al activar un celular nuevo tenemos, antes que nada validar con nuestro asentimiento una cantidad de preguntas que liberan a los fabricantes y operadores de todas las responsabilidades? ¿Estamos creando un nuevo derecho universal que supera, sobrepasa los derechos nacionales?

Prueben a activar un celular nuevo, recién recibido sin pasar por ese tortuoso camino de validaciones. El interrogatorio será implacable y hasta que no lo terminen el celular será un pisapapel.

Vean este video, del periodista norteamericano Tucker Carlson de Fox News. No le agrego ni un comentario...

La gigantesca marcha de los celulares a la conquista del planeta está creando su propio derecho, sus propias normas, sus propias limitaciones jurídicas (¿limitaciones?) y sus propias fronteras. Y sus dependencias absolutas.

Hace pocos días las agencias de seguridad de los Estados Unidos (CIA NSA y otras) alertaron a la población de su país, sobre el riesgo de utilizar tecnología china, concretamente los celulares ZTE y Huawei. Antes lo habían hecho con celulares de una marca rusa.

Según informo la cadena CNBC el director del FBI, Chris Wray, ha declarado en el Comité de Inteligencia del Senado el pasado martes que "estamos profundamente preocupados por los riesgos de permitir que cualquier empresa o entidad que está en deuda con los gobiernos extranjeros que no comparten nuestros valores para ganar posiciones de poder dentro de nuestras redes de telecomunicaciones". En concreto las acusó de servir para el espionaje.

Que sutiles están ahora, en tiempos de Trum, las agencias de seguridad norteamericanas, simplemente alertan pero no prohíben...La razón es muy simple, tienen pavor que los chinos por su lado tomen medidas de prohibición de ventas en China, el mayor país consumidor y usuario de celulares - muchos de ellos de marcas norteamericanas. El comercio antes que la seguridad...antes que todo.

De algún lado les debe haber surgido esa "preocupación"... Saben perfectamente que los celulares son un elemento fundamental, insustituible para influir, para tratar de dominar redes de telecomunicaciones. Las redes de los "otros". Ellos lo hacen regularmente e instalan los dispositivos necesarios para hacerlo. Disponen además de las mayores empresas del mundo en el manejo de datos: Facebook, Twitter, WhatSapp, Google y otras. Todas norteamericanas.

Convendría preguntarse ¿Para qué se instalaron un billón 400 mil millones de sensores en los países del norte global en solo tres años? (Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia, Corea y Nueva Zelanda) Me refiero a todo lo que se ve (los Smart) y lo que no se ve y está incorporado en edificios, cámaras de vigilancia, institutos de enseñanza, hospitales, autos, televisores, electrodomésticos, etcetc etc. Sin los celulares, serían inútiles, necesitan ser alimentados y utilizados y eso es precisamente lo que hacen los teléfonos móviles, integrar todo en un gigantesco sistema.

En este pasaje de la domótica a la humanótica y antes de que por razones de seguridad en algunos años y con el argumento de la seguridad, nos injerten un chip bajo la piel, lo que hará todo mucho más eficiente, invasivo y funcional al sistema "tecnológico" de control, los celulares son fundamentales. En ese momento serán complementarios.

Yo no soporto hablar de un tema, mostrar sus potenciales peligros gritando en el desierto, resignarme.

Cualquiera con un poco de imaginación comprenderá que la conjunción en la bioesfera, de las red de redes, las terminales individuales (celulares u chips subcutáneos), las nuevas leyes y normas no aprobadas por nadie, solo por las gigantescas corporaciones y empresas (incluyendo Facebook, Twitter, Instagram, Google) y sobre todo el complejo que maneja los datos y la red de redes, en una mezcla de privados y público, son un cambio de civilización y no una revolución tecnológica. Son algo mucho más profundo y grave que estamos obligados a conocer. ¿Es un tema de discusión, de análisis en los organismos internacionales, en las academias? ¿Dónde?

No me gusta que el tamaño del problema nos aplaste de tal manera que no nos quede otra alternativa que aceptarlo, con resignación y un poco de conocimiento o, simplemente ignorándolo y sometiéndonos.

La contracara es proponer curitas, pomadas, cuando hablamos de tendencias universales que han calado y penetrado a nivel de las células de las sociedades, en sus neuronas, en sus ganglios, en todos sus órganos. Tiene que haber una proporción en las respuestas.

Oponerse a la tecnología, y proponer frenar el crecimiento de la penetración de los celulares no es una utopía, es una bobada, una tontería. Se me reirían en la cara, en cierta manera lo hubiera sido proponer en la era del bronce, enfrentar al hierro, porque produce armas más eficientes y mortales. Ridículo.

Por ello, lo confieso, no tengo propuestas serias, sólidas, capaces de enfrentar esta situación sin replegarnos en la historia, en el rechazo genérico a la tecnología, es el ridículo. No es con llamados a enfrentar el consumo de los celulares que podremos enfrentar los peligros que afrontamos. El enorme alud nos aplastaría siempre.

La historia de la humanidad siempre ha logrado conjurar ciertos peligros gigantescos a través de dos instrumentos; del conocimiento, del desnudar y debatir sobre las cosas, sus tendencias y sus procesos y a través de las leyes, de las legislaciones, de normas civilizatorias y civilizadoras.

Tomemos un solo ejemplo, la justicia belga, este viernes 16 de febrero 2018ordenó a Facebook dejar de rastrear a los internautas en Bélgica sin su consentimiento, so pena de una multa de 250.000 euros diarios, una decisión que el gigante estadounidense anunció que recurrirá.

Recurrirá porque le duele mucho. Muchísimo, es renunciar a su "corebusiness".

El grupo estadounidense debe "dejar de seguir y registrar el uso de internet de personas que navegan en Bélgica, hasta que cumpla con la ley belga de privacidad", escribe en un comunicado el tribunal de primera instancia neerlandés de Bruselas.

"Facebook debe también destruir cualquier dato personal obtenido ilegalmente", agrega la justicia belga, que urge además a la empresa a publicar el fallo de 84 páginas en su sitio web y las tres últimas páginas sobre las medidas reclamadas en los diarios belgas.

Si no acata la decisión judicial, el gigante estadounidense deberá pagar una multa a la autoridad belga de la protección de la vida privada de "250.000 euros por día", "hasta un máximo de 100 millones de euros" (124,5 millones de dólares).

Un pleito que habrá que seguir muy de cerca.

La decisión del tribunal sigue las alegaciones presentadas por la parte demandante, la Comisión de Protección de la Vida Privada (CPVP) belga, que estimaba que Facebook violaba la ley belga de respeto de la vida privada.

"La investigación muestra que si nunca ha visitado el dominio de Facebook antes, Facebook puede seguir su comportamiento de navegación sin que se de cuenta y todavía menos quererlo", indica el tribunal en el comunicado.

Los magistrados concluyen además que el gigante estadounidense no informa "suficientemente" sobre el hecho de que recaba información sobre los internautas ni "sobre lo que hace de estas informaciones".

El mayor uso de Facebook y obviamente de WhatSapp, es a través de los celulares.

Los celulares, la salud y el medio ambiente

Los teléfonos celulares emiten energía de radiofrecuencia (ondas de radio), una forma de radiación no ionizante. Las radiaciones, atendiendo a su energía, se clasifican en radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las primeras, entre la que se encuentran los rayos X, tienen energía suficiente como para arrancar electrones de los átomos, mientras que las otras no.

De acuerdo al Instituto Nacional del cáncer de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés), la radiación ionizante aumenta el riesgo de cáncer. Sobre la radiación no ionizante (presente también en hornos microondas), sostiene que aún no hay evidencia científica contundente que indique que genera dicho mal.

Aclarados estos puntos vayamos con el ránking de los celulares que emiten más radiación. La siguiente información ha sido difundida por el portal de estadísticas Statista teniendo como base, según indica, datos de la Oficina Federal Alemana de Protección Radiológica:

"Todo lo grande está en medio de la tempestad" Decía Platón y, es la cita con la que comienzo mi libro "Internet al sur" (Agosto 1999). El problema siempre es el mismo, si seremos juguetes de esas tempestades que nosotros mismos hemos creado o sus dominadores. El problema no son los celulares, somos los seres humanos.

(1) Países por número de teléfonos móviles

Esta es una lista de países por el número de teléfonos móviles.