George Harrison, 75 años

Héctor Musto

25.02.2018

Hoy, domingo 25 de febrero, hace 75 años que nació George Harrison. A los Beatles los conocí, viviendo en Piriápolis allá por el 63 o principios del 64. Con su primer disco, Please please me. Y no tengo idea de por qué, desde ese momento me fascinó George.

Quizás porque era la "guitarra líder", o quizás por sus ojos, o quizás por no ser, en ese momento, tan genial como John y Paul. Y claro. Ellos siguieron haciendo discos y yo me fui enfermando cada vez más de eso que se llamó "Beatlemanía" (enfermedad que aclaro, con los años, no se me pasó sino que fue aumentando). Y comprar sus discos, ver sus películas. Y como gurí, verme representado en uno: en George. Quizás porque amasaba la guitarra, o porque hacía armonías excelentes, o porque cantaba con una voz pequeña, dulce... o porque componía poco porque estaban allí John y Paul haciendo maravillas y él, más joven, estaba un paso atrás... o quizás, muy probablemente, por todo eso.

En mis años de adolescente, allá por mediados de los '60s, los Beatles estaban antes que nada. Los adoraba (como hoy). Y esperaba cada disco como un regalo de reyes: ¿qué me regalarán? Y disco tras disco, iba recibiendo cosas nuevas. Genialidades de John y Paul. Y, poco a poco, fui aprendiendo a admirar la batería de Ringo. Pero siempre esperando cosas de George. Más cosas de George. Siempre sus maravillosos solos de guitarra, sus coros, sus "covers" tan bien hechos. Pero en mis adentros, sabiendo que "pelearla" contra John y Paul para él no iba a ser fácil. Gocé con "Don't bother me" de su segundo álbum. Su primera composición con los Beatles. (Años después me enteré que había un tema instrumental grabado en Alemania compuesto por George y John, llamado "Cry for a shadow").

Pero yo quería verlo hacer algo más. Tuve que esperar hasta Help! donde metió dos temas: "I need you", y "You like me too much". Me puse contento. Dos grandes temas. Pero se vino Rubber Soul. Y ahí, George, demostró que era un grande. No solamente por los temas que compuso y cantó ("Think for yourself" y "If I needed someone", que son temas gloriosos) sino porque metió cítara en "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)", de John, lo cual cambió los parámetros del rock. Se podía hacer rock con instrumentos no convencionales. Y fue George.

Y luego Revolver. Y George allí, metió tres temas. Como pionero (estamos hablando de 1966) compuso uno de los primeros "hard rock": "Taxman" (que por si fuera poco, abre el álbum). Y "I want to tell you" y sobre todo "Love you to" que marcó un paso adelante en la influencia de la música hindú y la cítara... tres grandes temas.

Y sigo. El gigante Sgt. Peppers y el temazo "Within you without you", que era difícil de escuchar pero iba demostrando la genialidad y mayor independencia de George. Podría seguir con ejemplos de otros álbumes, como el Album Blanco, donde pone cuatro temas de los cuales, que, para mi, hay tres que son históricos: "While my guitar gently sleeps" (invitó a Clapton para el solo), "Piggies" y "Long long long"; pero me detengo en Abbey Road. Allí George demuestra que su talento era... bueh... inmedible. Dos temas inolvidables. "Something" y "Here comes the sun".

George ya era "mayor de edad" y había superado todo examen posible. Su calidad compositiva era equivalente a la de John y Paul... me imagino que intentar componer en un grupo en el que estuviesen esos monstruos no debía ser fácil. Y lo logró.

Y los Beatles se separaron. Y George metió en el primer álbum de un ex Beatle en el primer lugar de los rankings del mundo: "All things must pass", con su canción emblema "My sweet lord".

Y claro que tuvo altibajos. Pero en esos años estuvieron "Give Me Love (Give Me Peace on Earth)", "All Those Years Ago", "Got My Mind Set On You", "When We Was Fab"... Y por si fuese poco, se inventa a los Traveling Wilburys mete nada menos que "Handle with care".

Y como le sobraba talento, fundó la productora de cine Handmade Films que trabajó nada menos que con los Monty Python.

Nació hace 75 años. Se nos fue en el 2001 con solamente 58 años. El Beatle de los ojos tristes. El genio detrás de los genios. El tipo que colaboró a cambiar la música. Lo quise desde el primer disco de los Beatles... y todavía lo sigo extrañando. Feliz cumpleaños, George!!!

