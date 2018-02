La civilización de los celularesTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLas redes socialesLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaTema complejo: el comercio de las drogas. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Qué es eso de la posverdad?La ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientesEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaLas preguntas pendientes en el refrendo de Ecuador¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Lucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLo superfluo y lo importante: Durazno, la previa y las propuestas de los autoconvocadosLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Tribunal Supremo/Archivo

Nuevo revés

Tribunal Supremo rechaza recurso de Trump y se mantiene protección a los “dreamers”

26.02.2018

WASHINGTON (Uypress) — El Tribunal Supremo de los Estados Unidos asestó un duro golpe el presidente Trump al rechazar ser parte en las decisiones sobre el programa DACA y decidir que siga dirimiéndose en las cortes de apelaciones.

Ello implica que, por ahora, se mantiene indefinidamente la protección que impide la deportación a unos 700.000 dreamers, inmigrantes indocumentados que llegaron cuando eran niños a EE UU.

El mandatario había ordenado que el programa finalizara el 5 de marzo si el Congreso no adoptaba antes una solución para evitar la deportación de esos inmigrantes, lo que no ha ocurrido. Sin embargo, en las últimas semanas jueces federales de California y Nueva York han dictaminado que DACA no puede rescindirse por el momento y que la Administración debe seguir aceptando, pasada esa fecha, las solicitudes de renovación del estado migratorio de esas personas.

Según informa El País de Madrid, el Supremo validó que el programa se mantenga más allá del próximo lunes, lo que supone un enorme alivio para los inmigrantes y rebaja la necesidad del Congreso de actuar con rapidez.

En su primer año de presidencia, los tribunales han forzado a Trump a rectificar en algunas de sus medidas más polémicas, al considerarlas inconstitucionales, como el veto a la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana o la prohibición a los transgénero a servir en el Ejército.

Los magistrados de California y Nueva York consideraron válido el argumento de los demandantes (organizaciones sociales y varios Estados) que esgrimen que fue inadecuado el proceso utilizado por el Gobierno para acabar con las protecciones a los dreamers. Uno de los argumentos de los demandantes es que el fin del programa es discriminatorio, lo que vulneraría la protección de igualdad bajo la ley amparada por la Constitución.

Fue entonces que el Departamento de Justicia decidió arriesgarse y recurrir directamente al Tribunal Supremo, convencido de que el tribunal de apelaciones tiene tendencias progresistas. Sin embargo, los miembros del Supremo acordaron este lunes que "la corte de apelaciones procederá con expedición para decidir este caso".

César Vargas, codirector de Dream Action Coalition, una organización de defensa de los dreamers, calificó la decisión del Supremo como "el golpe final" a los esfuerzos del Gobierno para "acabar ilegalmente y abruptamente" el programa DACA. En un comunicado, Vargas pronosticó que la batalla legal sobre ese colectivo podría durar hasta 2020, lo que concede al Congreso más tiempo para impulsar una "solución permanente" para esos inmigrantes y a Trump para hacer "propuestas razonables" en ese asunto.

El programa DACA, una iniciativa del expresidente Barack Obama, concede permisos temporales de residencia legal en EE UU para decenas de miles de dreamers para trabajar, estudiar o servir en el Ejército. Los permisos tienen una vigencia de dos años y deben renovarse.