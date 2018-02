“Rodolfo, no estás solo”La civilización de los celularesTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLas redes socialesLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaTema complejo: el comercio de las drogas. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Qué es eso de la posverdad?La ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientesEl síndrome General Galtieri a la VenezolanaLas preguntas pendientes en el refrendo de Ecuador¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Lucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

“Rodolfo, no estás solo”

José W. Legaspi

27.02.2018

A quién corresponda: No tengo el placer de conocer al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. Por lo tanto, no soy su amigo. El título de esta columna lo tomé de una expresión del periodista y amigo Jorge Rowinsky, en Facebook

Los hechos

El viernes pasado, la OEA votó una resolución sobre Venezuela. En la misma, se exhorta al gobierno del hermano país que reconsidere la convocatoria a elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario que haga posible la realización de las mismas con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos, sin proscriptos de ninguna clase, observadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación, y con un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía y que goce de la confianza de todos los actores políticos.

También se solicita al Gobierno de Venezuela que implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.

Concluye dicha resolución que se mantendrá atento el organismo a la situación, reiterando su voluntad de apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático y la paz social a través del ejercicio efectivo de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho en el marco de las disposiciones de la constitución de Venezuela y en consonancia con sus obligaciones y compromisos internacionales.

Esta declaración fue votada por 19 países (entre ellos Uruguay), 8 abstenciones y 5 votos en contra.

Estas elecciones de abril se realizan con candidatos de la oposición vetados por el gobierno y con la prohibición de que los opositores se presentaran en coalición, como lo venían haciendo en anteriores elecciones.

Las críticas

Como ya mencioné al inicio de esta columna, no conozco personalmente al Sr. Ministro, por lo tanto no soy su amigo, ni mucho menos.

Jamás milité en el sector político al que perteneció, y ahora pertenece. Es decir que cuando fue blanco, yo era comunista y militaba en el FA.

Aunque, ahora recuerdo, compartimos una lucha titánica común. Juntar las firmas para someter a consulta popular la Ley de Caducidad, y el Voto Verde, expresión del intento por derogarla. En ese momento era intendente y recuerdo el papel que jugó, oponiéndose a la mayoría de su propio partido que apoyaba el voto amarillo. Nunca nos cruzamos, pero estuvimos comprometidos en cuerpo y alma en el objetivo.

Claro que lo voté a la vice presidencia las veces que integró la fórmula junto a Tabaré Vázquez, expresión de los deseos y necesidad de cambio en nuestro país. Pero nunca estuvimos ni cerca del contacto personal.

Podría agregar incluso, que nunca compartimos tribuna en esa expresión cultural, tan fuerte de nuestro pueblo, como es el fútbol. Mis gustos, al respecto, tienen que ver con el tradicional adversario del club de sus amores.

Es decir, no lo conozco, no tengo ese gusto, no hablo ni hablé nunca con él, y es probable que nunca lo haga.

Tengo las manos y la conciencia libres para expresar lo que pienso y siento.

Y me pregunto, a la vista de la sucesión de hechos políticos ocurridos en Venezuela, en los últimos tiempos: ¿se puede estar en desacuerdo con la resolución que votó Uruguay en la OEA? Digo terminantemente que no.

¿Cómo estarlo cuando el presidente Maduro convoca una Constituyente que sustituye a la Asamblea Nacional democráticamente electa, dónde no tiene mayoría?

¿Cómo estarlo cuando, bajo acusaciones de terrorismo, se encerró a opositores al gobierno?

¿Cómo estarlo ante la militarización constante de la sociedad, en aras de "la defensa del gobierno bolivariano"?

¿Cómo estarlo cuando se proscribe a dirigentes opositores y se prohíbe la coalición electoral de partidos opositores?

¿Cómo estarlo ante la permanente provocación, a todo aquél que se manifieste en contra del régimen, bajo la acusación de agresores terroristas?

¿Acaso los uruguayos nos olvidamos de lo que ocurrió durante la dictadura fascista en nuestro país?

¿Cómo estarlo cuando se "justifican" las graves carencias alimentarias que viven los venezolanos, detrás del bloqueo económico y financiero internacional, y la especulación de la "derecha oligárquica", sin reconocer errores propios, del gobierno?

¿Cómo no estar de acuerdo con las expresiones de Rodolfo Nin Novoa, a la salida de la reunión que mantuvo con el Secretariado Ejecutivo del FA?

"¿Uruguay iría a unas lecciones con dirigentes políticos presos, con un Poder Judicial que responde a las directivas de un Poder Ejecutivo, a unas elecciones con partidos proscritos? Yo creo que no. Y lo que no queremos para nosotros no queremos para otros".

Expresó también: "Hay gobernantes que aunque se autodefinan de izquierda tienen posiciones que no lo son".

Esta resolución disparó críticas desde el propio partido de gobierno, el Frente Amplio. Surgieron desde el grupo Casa Grande, de la senadora Constanza Moreira, el MLN-Tupamaros, y el Partido Comunista, en la voz de su secretario general, Juan Castillo.

Y lejos de minimizarlas, las reconoció: "tenemos puntos de vista diferentes, como tenemos en algunos otros temas. En materia de relaciones internacionales hay que admitir que hay dos visiones: una posición más cerrada en materia de acuerdos comerciales y otra que no cree en estas cosas".

Y remató: "Yo creo que nadie progresista o de izquierda puede sentirse representado por gobernantes que toman determinadas decisiones".

No puedo menos que expresar mi total acuerdo con estas expresiones. No lo hago como frenteamplista, ya no lo soy, pero si como un ciudadano progresista, de izquierda, "sin partido". El ministro tiene razón y lo apoyo totalmente.

Como ya dije en otros ámbitos, le pese a quién le pese, y le guste a quién le guste, Nin Novoa representa la mejor tradición democrática y republicana de la política exterior del Uruguay. La afinidad ideológica queda para los comités de base, la política exterior se rige por principios y definiciones de Estado. No es un partido de fútbol, ni una reunión de boliche, ni un asado entre amigos.

Rodolfo, no estás solo.