Izquierda, el canciller y Venezuela

Jorge Rodríguez

28.02.2018

Mucho se ha dicho en estos días sobre el voto uruguayo en la OEA en la que acompañó la Resolución en la que se exhorta al Gobierno de Venezuela a que “reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral”, en su parte esencial.

Otra vez Venezuela. Cómo nos duele Venezuela! Lo que sucede lo sentimos como una tragedia. Durante años miramos con gran esperanza el proceso de transformación social de una izquierda que ganaba elección tras elección. Sin embargo, para nuestra preocupación, el Gobierno liderado por Maduro fue asumiendo progresivamente decisiones autoritarias que fueron cuestionando cada vez más la democracia venezolana. Hoy, con angustia, vemos que el Gobierno acelera la polarización y afecta gravemente al sistema democrático.





La convocatoria a elecciones adelantadas en abril sin lograr previamente un acuerdo con la oposición y con muchos de sus líderes proscritos, entre ellos Capriles, es sin dudas, un gravísimo error. El desconocimiento al Parlamento y la gravísima situación económica y social terminan de cerrar un panorama absolutamente sombrío.





En frente tienen a una pésima oposición. Una derecha cavernaria y golpista parece predominar sobre sectores más moderados y democráticos. La alevosa presión de los Estados Unidos y una muy torpe intervención de Almagro desde la OEA, terminan de completar todos los elementos que determinan esta tragedia que sufre nuestro hermano pueblo venezolano.





Sólo él diálogo entre las partes y lograr un acuerdo político que fije las reglas de juego de unas elecciones libres puede ser el camino de salida.





Cuál es el deber de Uruguay en esta situación? Sin dudas contribuir a ese diálogo y a generar las condiciones para que el pueblo venezolano pueda decidir soberanamente su destino en elecciones libres.





Para eso es muy importante no aislar a Venezuela y que siga participando de los espacios multilaterales. Por eso nuestro Gobierno y nuestra Cancillería defendieron el derecho de Venezuela de asumir la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR en su momento y por eso en estos días ha rechazado integrarse al Grupo de Lima.





Por eso votó una Resolución que "exhorta", no interviene, a reconsiderar las elecciones convocadas sin acuerdo y con tantos proscritos. Es un voto coherente con nuestra posición inalterable de apostar al diálogo y a generar elecciones acordadas.





Rodolfo Nin Novoa ha conducido con dignidad y acierto nuestra política exterior. Con el respaldo del Presidente de la República ha enfrentado los intentos intervencionistas de Estados Unidos y todos los intentos de aislar a Venezuela. Con ese mismo respaldo ha bregado sin descanso por una salida basada en el diálogo y los principios democráticos para el pueblo venezolano.

Condenó valiente y duramente la reforma laboral anti obrera de Temer en Brasil y ha trabajado incansablemente para abrir nuevos y mejores mercados para nuestra producción en todo el mundo.





Hemos leído algunas manifestaciones que intentan menoscabar a Nin. Ninguna de ellas podrán ensombrecer al compañero que siendo Intendente electo por el Partido Nacional juntó firmas y luego hizo campaña por el voto verde contra la Ley de Caducidad, que fue fundador del Encuentro Progresista, que cuando quedó en el llano fue leal a su opción progresista, que hizo campaña en el plebiscito de ANCAP, que contribuyó a la victoria de 2004, que ejerció la Vicepresidencia de la República con dignidad y absoluta lealtad con el Presidente y de la misma forma ha conducido nuestra política exterior.





El lunes pasado tuvo el gesto político de presentarse con el Subsecretario Ariel Bergamino a explicar lo actuado a sus compañeros del Secretariado del FA.





Los hechos venezolanos nos deben llevar a afirmar en forma contundente que no hay camino para la izquierda latinoamericana si no es en democracia. Izquierda y democracia deben ser conceptos indisolubles. No puede haber presión imperialista o de nuestras derechas que nos puedan alejar de la defensa absoluta de las libertades públicas. No hay cambio social sin democracia. Nuestro Frente Amplio lo tiene muy claro para nuestro proyecto nacional. También lo debemos asumir para todos nuestros hermanos latinoamericanos.





