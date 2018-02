Los culpables de la inseguridad y las muertesMagna urbs, magna solitudo“Rodolfo, no estás solo”Ingerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLas redes socialesLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaTema complejo: el comercio de las drogas. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientesLas preguntas pendientes en el refrendo de Ecuador¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Lucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Magna urbs, magna solitudo

Daniel Vidart

28.02.2018

Despierta, bosteza, estira

los músculos cansados,

apaga los rescoldos

de inciertas pesadillas,



descuelga las lagañas del alambre del sueño,

contempla el orinal donde en horas perdidas

se ahogaron los ángeles guardianes

del arrorró materno.

Se rasca la cabeza, inspecciona el ombligo,

en la ducha se baña con las lágrimas

de quién sabe qué mundos,

examina la raya del pantalón cansado

y asume entonces su retablo de rutinas.

El sol, enemigo que retorna,

araña la ventana con uñas trasnochadas,

se apagaron los grillos de los cuentos

de la abuelita muerta,

y el gallo de la misa navideña

ya no canta ni encrespa su cola tempestuosa;

apenas si se escucha

un agrio zumbido, un resonar de suelas;

no es

el soplo del viento

que dormita en el campo virtual del noticiero,

ese viento, ese brazo de calor, esa mano

que limpia de malezas las tumbas pueblerinas,

que se enfría en el río vaciado de sus peces,

que persigue a los perros comidos por la sarna.

La ciudad murmura con voces entornadas,

crecen las alarmas, las dolientes sirenas,

en la calle hace fuego el fusil del petróleo,

ya trepa vidrio arriba la luz del desamparo.

No esperes otra cosa

que el ritual cotidiano, las gárgaras, el vaso,

el agua prisionera, el jabón presuroso,

la barba que convoca

la canción servicial de la abeja de acero.

Jadea el aire,

nada vale golpear en la ventana

que se asfixia de tedio,

en cambio sobrevive

el arte de la magia que promete alegrías,

el sésamo ábrete,

no importa si tan solo una hendija,

pero el genio de Aladino

a veces no responde,

no escucha los pedidos, no contenta deseos,

los deseos naufragaron temprano

en el asfalto humeante de una esquina.

Tal vez FataMorgana

escondida en la luz de las luciérnagas

que se fueron del aire apestado

se digne a contestar las preguntas de siempre;

humillado hombrecillo no aguardes

ni amor, ni paz, ni siquiera

la misericordia desde lo alto prometida,

esa es apenas el fantasma

de la sed en medio del desierto.

Resta el Señor de la Capilla Sixtina,

el de florida barba y dedo prodigioso,

todo lo sabía y perdió la memoria,

todo lo veía pero al fin lo cegaron

con agujas

al rojo vivo ardiendo

clavadas por el sastre de la historia.

Al cabo hay muchos nombres y una sola

y errada profecía.

No se han ido, regresan, perseveran

las guerras y sus lobos,

los gansos y sus botas,

las verdes medias lunas,

los tardíos menguantes,

el ay de mi, el sollozo,

y el charco de la sangre.

Por esta y otras cuentas

cobradas con usura

nadie siente nostalgia de los pueblos del Libro,

salvo aquel escarabajo estercolero

que empuja la Verdad al hambre de sus crías.

Yahvé, Señor Dios, Alá, como quieras llamarlo,

amarillo de olvidos

licenció a sus ejércitos

que una vez se llamaron celestiales;

nadie se apiada, nadie

recupera el diamante

de las ausentes gotas del rocío;

las horas que aguardan no juegan a los dados

ni hay niños con cometas ni nieves de altas cumbres;

zapatos y corbatas son las alas del día,

pronto, listo, vestido,

el ciudadano entero,

alacrán sin veneno, soldado sin victorias,

acata las rutinas, ordena los afanes,

mira el reloj con odio, le da brillo a las gafas,

hace girar la llave, la puerta ya suspira,

escupe en las baldosas tatuadas por la mugre

y endereza sus pasos a las mil soledades.

La ciudad, como Cronos, va comiendo a sus hijos.