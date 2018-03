Los culpables de la inseguridad y las muertesMagna urbs, magna solitudo“Rodolfo, no estás solo”Ingerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLas redes socialesLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaTema complejo: el comercio de las drogas. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientesLas preguntas pendientes en el refrendo de Ecuador¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Lucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Documento que presentó Larrañaga al Directorio nacionalista

28.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — El pasado lunes 26 el senador Jorge Larrañaga volvió a subir las escaleras del Directorio nacionalista para entregar el Honorable su “Propuesta para intercambio y definición programática”.

Luego de casi cuatro años el senador Jorge Larrañaga volvió a subir las escaleras del Directorio del Partido Nacional, a pesar que en ocasión de haber sido derrotado por Lacalle Pou en las internas de 2014 había afirmado que no lo volvería a hacer.

Pero, en política vale eso de no decir de esta agua nunca he de beber. Es así que el legislador de Alianza Nacional presentó, con la finalidad de iniciar la discusión interna en su colectividad, "una serie de temas disparadores, no abarcando la totalidad de asuntos a considerar, pero sí algunos ejes ineludibles para el inicio de la importante labor que tenemos como Partido: ser el cambio que el país precisa y espera".

El material, titulado "El desarrollo como objetivo", está dividido en cuatro áreas:

La seguridad para alcanzar libertad

Economía para el desarrollo

Educación para el desarrollo

Estado y desarrollo

En los enlaces a continuación puede descargar el resumen ejecutivo y el documento completo

