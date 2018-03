La distribución de la tortaEE.UU. quiere cobrarnos el muro y los platos rotos8 de MarzoDe izquierda., ahora que dice. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los culpables de la inseguridad y las muertesMagna urbs, magna solitudo“Rodolfo, no estás solo”Ingerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaLa ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientes¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Lucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

De izquierda., ahora que dice. (Abordando eso gris, que parece la teoría).

Jorge Aniceto Molinari

01.03.2018

En 1984, el Uruguay fue a elecciones generales, con candidatos proscriptos, con cientos de presos políticos, y con un poder Judicial en manos de la dictadura. En esas elecciones ganó el Partido Colorado y surgió la primer Presidencia de Julio María Sanguinetti.

¿Cuál es la diferencia con la Venezuela actual?: muchas y muy variadas.

En Venezuela, no hay partidos proscriptos, ni candidatos proscriptos, ni prensa proscripta, si hay políticos presos, que han participado en atentados terroristas.

Pero la principal diferencia no es interna sino externa. En 1984, los servicios de EE.UU. ya no bancaban más a la dictadura cívico-militar de Uruguay, a diferencia de Venezuela donde al otro día de la elección legítima de Maduro comenzaron las acciones tendientes a su derrocamiento, con la intervención directa del llamado Comando sur de EE.UU. al que anexaron la Secretaría General de la OEA.- Trataron de influir al ejército venezolano del que solo lograron anexar unidades, síntoma de un nuevo tiempo porque recordemos que hasta Venezuela los ejércitos eran la mano armada de la intervención externa. Los ejemplos abundan y no hay país en América que no lo haya sufrido. Intentaron un referéndum revocatorio (que existe impulsado por Chávez, caso único en las constituciones vigentes en los distintos países) pero no consiguieron las firmas necesarias, si trataron de imponerlo a prepo, utilizando campañas de prensa en todo el mundo.

Sin embargo su arma principal ha sido la económica, donde el gobierno constitucional de Venezuela ha tenido las principales dificultades, particularmente con el manejo de la moneda que se convierte en estas circunstancias en un elemento central en la política de desestabilización y un instrumento además de corrupción del que no está libre ningún gobierno en el mundo, más particularmente en economías donde se parte de un 80% de informalismo, y con toda una cultura stalinista predominante en la izquierda de que los Estados estatizando pueden ser autosuficientes.

El gobierno de Maduro enfrentó así todo un periodo de tremendo sofocón en el cual la oposición triunfó logrando mayoría en la Asamblea Nacional.

La derecha creyó que había tocado el cielo con las manos e inmediatamente empezaron a predominar en su interior todas las fuerzas golpistas, entonces el objetivo no era cogobernar con Maduro, sino derrocarlo inmediatamente para que todo lo que el pueblo venezolano había avanzado democráticamente con Chávez fuera destruido.

Pero el dulce les picó los dientes. El chavismo se rehízo, y las fuerzas democráticas que había en la oposición fueron internamente derrotadas, lo cual no era ni es una buena noticia.-

La respuesta de Maduro no se hizo esperar, y en el campo de las confrontaciones democráticas impulsó la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, para la cual la oposición democrática derrotada -dentro de la oposición- ya no pudo participar, con lo cual se restó un actor que hubiera sido importante si de tender puentes se trataba.

Esto en la realidad política actual es tal vez lo más difícil de explicar. ¿Cómo avanzar en conquistas democráticas evitando las confrontaciones en otro terreno que no sea el de los derechos humanos, democráticos, donde el capitalismo como sistema por su propia definición competitiva tiene las armas para destruir? Chávez en esto fue magistral, y por eso la derecha sentía hacia él odio de clase (recordemos él: "¿por qué no te callas"? y todo lo que sucedió después), Maduro ha sido un buen discípulo, aún cuando en la interna no faltan los que presionan en el otro sentido. Además los servicios del otrora imperialismo yanqui, hoy convertidos en servicios del mayor Estado gendarme de la historia, tratan por todos los medios de que las definiciones no sean en el terreno democrático, donde sienten que van nuevamente a una etapa de derrotas, su tarea no es la democracia sino la guerra, con acento por ahora en la guerra económica con un eje en el manejo monetario, donde saben además que pueden corromper y donde lo han hecho.

La historia enseña, y para los que tenemos lecturas y algo de estudio en este sentido, nos surgen las enseñanzas de un hecho paradigmático en la historia de la humanidad: 1871 la Comuna de Paris, justo ahora que estamos en el año del 50 aniversario del mayo francés de 1968. El capitalismo ya no es el mismo, ahora está llegando a sus los límites posibles, y la crisis ya irreversible pone en trance de muerte su predominancia, hay que ayudar, a esa predominancia a morir en paz.

El actual proceso electoral, tiene sus peligros para todos los actores que quieren el progreso del pueblo venezolano. Los golpistas presionan para que no se consolide.

No cabe duda de que el pueblo ha hecho su experiencia, las elecciones que ganó la oposición tuvieron en las fuerzas chavistas el peso de una importante abstención, como hoy ocurre en toda América, en relación a las fuerzas progresistas que no logran equilibrar su accionar con las aspiraciones populares, abstención que hoy el gobierno de Maduro mide como que ha logrado asimilar.-

La situación no es fácil, el no manejo de la moneda, o mejor dicho el que creer que se maneja el no manejo de la moneda, como lo creen prácticamente la totalidad de los gobiernos, a excepción de Ecuador, a donde han recurrido al no poder hacerlo, a otras armas. En el Uruguay por ejemplo hoy el tema que los sectores conservadores (o restauradores) ponen sobre la mesa es el llamado atraso cambiario, el que se reclama se maneje para bajar los costos sociales del empresariado nacional.

Pero además casi siempre los que especulan con estos temas tienen los huevos en las dos canastas, en el gobierno y en la oposición.- Un ejemplo muy claro es en la Argentina Lázaro Báez.-

La presión es muy grande, EE.UU. trata de aprovechar una coyuntura económica, producto de la política de Trump, que saben tiene poca proyección para el futuro donde el panorama económico es extremadamente preocupante. Hoy conocimos un informe del Secretario General de la ONU (Antonio Guterres) sobre los gastos militares en el mundo y sobre el stock de armas nucleares, sencillamente aterrador, y que solo tiene explicación como válvula de escape a la crisis de rentabilidad en las inversiones del capitalismo (en nuestro idioma: agostamiento irreversible de la tasa de ganancia).

A su vez la presión estatista sobre el gobierno de Maduro es también un peligro. Venezuela necesita aliados (particularmente económicos) en el mundo que sean vehículo de diálogo y a su vez dar pasos seguros y no retroceder en sus objetivos democráticos al servicio de los más.-

El arma de la estatización, coyunturalmente y aplicada en casos concretos tiene la efectividad de preservar el aparato productivo, tiene la contrapartida de su burocratización, efecto que no es fácil de combatir en el mundo actual donde la matriz económica del capitalismo es cada vez más contradictoria, contradicción que se multiplica a nivel de los Estados, y frente a lo cual les es a estos imposible reivindicar soberanía, más aún en el caso venezolano, donde predomina el petróleo y todo lo demás está para construir.

Los hechos muestran que la presión sobre el gobierno uruguayo, entre otros, ha sido enorme, y por ahora lo que vemos es que su canciller que había mantenido una conducta de principios ha cedido.

De todos modos no nos apuremos, porque los que si tienen apuro son los que ven comprometido su interés particular cuando en el mundo la crisis avanza cada vez más.-

