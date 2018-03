La distribución de la tortaEE.UU. quiere cobrarnos el muro y los platos rotos8 de MarzoDe izquierda., ahora que dice. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los culpables de la inseguridad y las muertesMagna urbs, magna solitudo“Rodolfo, no estás solo”Ingerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaLa ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientes¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Lucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

EE.UU. quiere cobrarnos el muro y los platos rotos

Juan Raúl Ferreira

01.03.2018

El pretender cobrarle, por parte de EEUU, el Muro Fronterizo, tipo guerra de la Edad Media, a México cuando, la decisión de hacerlo fue suya, se ha transformado en la caricatura del desprecio que nos tiene a los Americanos del Sur del Río Bravo el Presidente Trump.

Pero en medio de problemas internos, que pueden llegar a comprometer a su familia y a él mismo penalmente, todos los días se mete en más líos y el agua ya le está llegando al cuello. Más grave aún es que el Muro no es un tema aislado, esos platos rotos, que van terminando con la vajilla de la Casa Blanca, también nos lo quiere cobrar a nosotros.

Hace algunos días, se ha sumado un nuevo nombre a la lista de asesores cercanos, que se van, o los echa, porque los requiere la Justicia, o porque no le siguen incondicionalmente. Robert Porter, secretario del "Staff" de la Casa Blanca, acusado de acosador sexual, al renunciar dice, en la misma puerta de la Casa Blanca, que "todas las locuras que se rumorea ocurren dentro de aquellas paredes (...) hay que multiplicarlas por 100 para tener una idea sobre de qué se trata." El Gral. Kelly quien viene dirigiendo la política de Seguridad de EEUU (o de inseguridad para el resto del mundo) es además Jefe de Staff de la Casa Blanca, máximo Cargo del Gabinete Presidencial, no ha ocultado su deseo de renunciar ni de ocultar su hartazgo de tanto tweeter, marchas y contramarchas.

Y como ocurre a menudo, esta vez, sin lugar a duda, los manotazos de ahogado se quieren disimular agrediendo a sus vecinos del Sur. Uno creía que ya no podía hacer más: pudo. Nos ha tratado de una bolsa de m... , "Los hispanos son delincuentes, narcos y una amenaza a la seguridad pública." Las cifras dicen otra cosa: de los inmigrantes hispanos ilegales en EEUU, solo el 2.5 % ha cometido una violación de la ley. De ellos, la mitad lo ha hecho falsificando un número de "social security" o de tarjeta de residencia. Solo la mitad ha cometido delitos de sangre. O sea un porcentaje infinitamente menor que el de los residentes blancos. Cada año la criminalidad aumenta un 8.6% en el total de la población.

Sin embargo sigue la obsesión por deportar. Los llamados "soñadores", niños que fueron llevados por sus padres como inmigrantes ilegales y que se han criado en dicho país, aportan al PBI de EEUU bastante más que el promedio de los demás habitantes. Trump ha sido capaz de negociar su Presupuesto Federal a cambio de ceder en "algo" (no ha dicho qué ni cuánto) con los demócratas: plata por el trato digno a los inmigrantes honestos. No incluiría el acuerdo los que hayan cometido crímenes federales ni estaduales.

Es en este clima en que, en año electoral (parlamentario: 173 del Senado y 100% de la Cámara) y con los índices más bajos de aceptación de un Presidente después de James Buchanan (1868), el más impopular de la Historia de EEUU , Trump goza de un 36% contra un 67% de aprobación de su gestión. Saldo negativo de 31%.Cuando se conocen estas cifras, Trump se vuelve hiperactivo y no mira al Sur, pero toma decisiones sobre el Sur.

Empieza llamando por teléfono al Presidente de México, a quien esperaba el 7 de este mes en la Casa Blanca. (Primer visita). Conversan casi una hora, Trump pierde los estribos... y no los encuentra a tiempo. Se niega a aceptar que Peña Nieto no vaya a decir que su país va a pagar el muro que prometió en SU campaña electoral Trump. Este a su vez, se niega a decir que acepta la decisión soberana de México. Durante la conversación le levanta la voz y le falta el respeto al Presidente vecino, quien una vez finalizada la conversación anuncia la cancelación (por segunda vez, de de su Visita.

Para quienes vivimos tanto en México como en EEUU, nos choca recordar que la tradición era, que cuando se elegía un Presidente deEEUU, en su territorio pocos días después recibía en su lado de la frontera a su par mexicano y a la inversa, el Mexicano electo hacía lo propio con su futuro colega de EEUU.

¿Es el muro lo que angustia al Presidente Trump? ¿O un tema de orgullo Imperial? Porque resulta que el Comité de Apropiaciones (1) del Congreso le autoriza a construir el muro en el Estado de Texas (antes territorio Mexicano, quitado por la fuerza) y Trump no acepta. Más que muro, quiere imponerle a un tercero el pago de su capricho.

Lo mismo, decíamos al comienzo está haciendo con los platos rotos. Amenaza de violación de nuestra integridad territorial, la de América del Sur. Ya hace algún tiempo, en un rapto de mal humor, no recuerdo de qué le habían acusado, lanzó algunos tweeter diciendo que no descartaba la intervención militar en Venezuela. El anunció no solo generó rechazo en América Latina, con algunos silencios elocuentes, sino en EEUU.

Rápidamente se improvisó una gira del Vice Presidente Mike Pence por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. Allí desmiente los "rumores" de que no se descarte la intervención de EEUU en Venezuela. Los periodistas le preguntaban "pero lo dijo el Presidente de EEUU" y el hábil declarante recurría a algunas frases cantinflescas cuyo contenido no se comprendía, pero aclaró que intervención: NO.

Hace apenas unas semanas: mientras que el Secretario de Estado, 7 meses después de la visita del Vice Presidente, recorre los mismos países para desmentirlo. En efecto, Tillerson va más allá de lo que había dicho Trump y habló de posibles escenarios de una intervención militar en EEUU en Venezuela.

Lo único peor que la actitud de EEUU es la de algunos, en desoladora minoría, quieren ver el tema bajo la óptica de si están de acuerdo o no con el régimen de Venezuela. La intervención militar en tierras de la Patria Grande es una afrenta tremenda. Estas son las lecciones que recibimos de niños y a las que no podemos renunciar. Todo discurso de Wilson sobre política internacional, tenía como eje "Patria Grande, Soberanía y no Intervención. Yo como Blanco, no como integrante del Partido Nacional que ha vacilado sobre este tema, repito: NO INTERVENCION.

Más allá del tema de fondo, que rechazamos plano, vale la pena imaginar el desastre que acarrearía en todo el continente. ¿Venezuela se va a rendir fácilmente? ¿La región está estable o es un barril de pólvora? ¿Que pasaría con el proceso de Paz en Colombia? ¿Y en Honduras con un Referendo que ha dejado dudas más allá de que ya tiene legitimidad jurídica? ¿Y en Basil donde al candidato ganador (38.7 %) se le prohibe participar y le sigue un neo nazzi con el 12.5 y luego Temer con el 2.5%.

Hoy en CNN Oppenheimer al Canciller Faurie (Hay que avisarle a que su compatriota Canciller se pronuncia "FORÍ), otrora brazo derecho del Presidente Menem y ahora portavoz (y se supone que ejecutor de la política exterior de Macri (¿¿??) no aceptó la intervención, buena cosa, pero si el bloqueo al petróleo Venezolano. ¿No era que nos preocupaba la situación humanitaria de Venezuela? El bloqueo perjudica a Maduro o a la gente de que vive en Venezuela. ¿Casi un cuarto de siglo de la Revolución Cubana, no demuestran que los bloqueos no funcionan? ¿no lo ha reconocido así el propio EEUU?

El Presidente de Perú niega la posibilidad a Maduro de participar de la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse en Lima el 28 de abril de este año. ¿Pero no es una reunión de miembros de la OEA? Puede el Pte. anfitrión negar la entrada de un Estado miembro? ¿No queríamos diálogo? ¿O preferimos apostar al aislamiento? ¿Por qué se cierran todas las puertas a una salida abierta? ¿Qué aporte contiene cada portazo a Venezuela en la cara? Nosotros en esto, como en muchas otras cosas, estamos el Papa Francisco: "Diálogo, diálogo, diálogo. Y cuando se agote el diálogo: más diálogo." Según Francisco, "la guerra es un pecado", supongo que tratar de hacerla inevitable es igual.

Luego de esto vino la cereza del postre : La Embajadora de EEUU ante la ONU,Nikky Haley, hizo una gira por América Latina. Por primera vez. ¿A donde fue? A honduras u Guatemala. El primero, un país con un dictador cuya reelección deslegitimaron todas las Misiones de Observación Electoral Internacionales deslegitimaron, (ONU, OEA, UNASUR). El otro un país consumido por la corrupción, donde va presa la esposa del Presidente Lobo el mismo día que llega el séquito de EEUU: ¿por que contra ellos no pesa amenaza de bloqueo ni de intervención militar? (las protestas de Honduras llevan varios muertos aunque no salgan en la CNN.)

La diferencia, es que el motivo de la visita fue exclusivamente, porque fueron los dos únicos países del mundo que una vez que EEUU decidió mudar su Embajada a Jerusalem, se les prendió la lamparilla, decidieron que es lo que debieron hacer siempre y trasladaron su Embajada. Yo quiero mucho a Israel. Por eso, además del respeto a la Ley Internacional me da pena el nivel de desprestigio democrático de los países que acompañan a EEUU contra la Ley Internacional. Alejan la posibilidad de la Paz.

(!) Comité que va autorizando paso a paso el gasto Federal incluido en el Presupuesto Federal Sistema distinto del nuestro: "Presupuesto por Programa":

Dr. Juan Raúl Ferreira