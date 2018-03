La distribución de la tortaEE.UU. quiere cobrarnos el muro y los platos rotos8 de MarzoDe izquierda., ahora que dice. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los culpables de la inseguridad y las muertesMagna urbs, magna solitudo“Rodolfo, no estás solo”Ingerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaLa ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientes¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Lucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Con el nuevo Código del Proceso Penal aumentaron las denuncias en un 54%

01.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Llegan 28 mil denuncias por mes a las fiscalías. Esto supone un aumento del 54% en comparación a cuando funcionaba el anterior Código del Proceso Penal.

El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, expresó que se necesita multiplicar por cinco la cantidad de fiscales. Díaz sostuvo que estos recursos deberán estar incluídos en la próxima Rendición de Cuentas.

En declaraciones a Búsqueda, Díaz sostuvo que "No podemos correr bajo la utopía de que le vamos a dar respuesta a todo mientras no se incorporen más recursos humanos".

"La apuesta es dar respuesta a todos los delitos donde están identificados los responsables, y aquellos delitos priorizados que hay que investigar. Pero nadie pretende que el fiscal esté investigando 900 causas porque es imposible" dijo Díaz.

Díaz expresó que el sindicato de fiscales aún no se sumó al reclamo de más recursos "pero la idea es que vengan a plantear sus necesidades, porque cuando un gremio dice 'necesitamos X cantidad de cargos más', perfecto, pero el fiscal de Corte no dispone de esos cargos, hay que incluirlos en la rendición de cuentas y reclamarlos. Soluciones mágicas no hay. Probablemente necesitemos más recursos y hay que pedirlos".