Nicolás Maduro

Acuerdo

Aplazan un mes las elecciones en Venezuela

01.03.2018

CARACAS (Uypress) — La postergación de las elecciones presidenciales en Venezuela se produjo luego de que el Gobierno y partidos de la oposición que participarán en los comicios llegaran a un acuerdo.

El anuncio fue realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que confirmó que la nueva fecha será el 20 de mayo. Inicialmente estaba previsto que la votación se realizara el 22 de abril.

Las elecciones presidenciales se celebrarán junto con las de consejos legislativos estatales y municipales, según el acuerdo leído por el CNE.

Pese a que el propio presidente Nicolás Maduro había respaldado que se celebre una "megaelección" que incluya las legislativas, de momento no se habla de unas elecciones que supondrían renovar el Parlamento, único poder controlado por la mayoría de la oposición.

Jorge Rodríguez, ministro de Información de Venezuela y jefe del equipo que representó al gobierno en las recientes mesas de diálogo con la oposición, dijo que el "acuerdo forma parte de lo convenido en las negociaciones desarrolladas en República Dominicana", informó BBC Mundo.

A pesar de ello, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición que agrupa a la mayoría de los sectores opositores y que participó de los diálogos, ya había anunciado la semana pasada que no participaría de las elecciones por considerar que el gobierno no ofrece garantías. La MUD denunció fraude en las elecciones regionales de octubre del año pasado y decidió por ello no participar en las municipales de diciembre.

El dirigente Henri Falcón, que formaba parte de la alianza opositora, marcó distancia de la decisión de la MUD y presentó su postulación a la presidencia este 28 de febrero. La coalición opositora manifestó a través de Twitter su repudio a "la inscripción unilateral de Henri Falcón".

Se espera que el exgobernador del Estado Lara, que fue primero chavista y luego opositor, sea el rival más difícil para Maduro. Hasta este jueves hay tiempo para realizar inscripciones de candidatos, y resta por saber qué hará la MUD, si finalmente se mantiene en su posición de no competir.

Si bien el Gobierno pretende obtener legitimidad para el proceso a través de esta decisión y evitar nuevas sanciones, parece difícil que países de la región, la Unión Europea y Estados Unidos se aparten de ese sendero. Si esos gobiernos siguen viendo que el proceso electoral no es justo, podrían llegar más sanciones. Estados Unidos está estudiando la posibilidad de aplicar sanciones al sector petrolero venezolano que podrían agravar la situación de la economía del país, ya muy deteriorada.

Es muy difícil que sin la participación de la MUD y de sus principales partidos, Washington, Bruselas y los países vecinos vayan a relajar la presión sobre el gobierno de Maduro.

Si bien en el acuerdo firmado este miércoles se contemplan algunas de las peticiones formuladas por la oposición, como la solicitud de una misión de observación de la ONU, equidad en el acceso a medios y la realización de todas las auditorías, permanecen sin ser atendidas otras que reclamaba la MUD, como la posibilidad de que participen partidos ahora prohibidos, como Primero Justicia y Voluntad Popular, y la retirada de la inhabilitación de sus respectivos líderes: Henrique Capriles, doble candidato presidencial, y Leopoldo López, que cumple en arresto domiciliario una condena de casi 14 años.