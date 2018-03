La distribución de la tortaEE.UU. quiere cobrarnos el muro y los platos rotos8 de MarzoDe izquierda., ahora que dice. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los culpables de la inseguridad y las muertesMagna urbs, magna solitudo“Rodolfo, no estás solo”Ingerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaLa ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientes¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971Lucha electoral de aparatosEl animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)¿Más cerca del fin?Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

Foto: Twitter @jorgegandini

“MÁXIMA TRANSPARENCIA”

Diputado Gandini: “No debemos desconocer que una parte de nuestros representados no está conforme, están enojados”

02.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, asumió este jueves la presidencia de la Cámara de Diputados, destacando la necesidad de "la máxima transparencia a la labor parlamentaria", con una mayor presencia en redes sociales y la transmisión de las reuniones de comisiones.

"Me toca representarlos en uno de los momentos más difíciles de la consideración pública sobre nosotros los políticos", dijo Gandini a sus colegas. "No debemos desconocer que una parte de nuestros representados no está conforme. Algunos parecen enojados con todos por igual", lamentó.

Gandini agregó que la población reclama "celeridad del sistema político para enfrentar los problemas" y destacó la importancia de cumplir la tarea con "austeridad y prudencia en el manejo de los fondos", además de "decencia y eficiente en política públicas".

El diputado comprometió entonces "la máxima transparencia en la labor parlamentaria" y la búsqueda de una "mayor eficiencia en el gasto". Si bien recordó que el gasto de Diputados representa el 0,3% del gasto total del Estado, consideró que "la actitud cuenta y todo ahorro es una señal".

Gandini hizo hincapié en su voluntad de "comunicar mejor" el trabajo parlamentario y adelantó algunas de las medidas que tomará en ese sentido. "Me propongo que esta Cámara vuelva a la radio, esta vez por Internet", anunció, informando que se sumará la transmisión de audio a la de video que actualmente se hace a través de Youtube y Antel Vera.

El nuevo presidente dijo que también se comenzarán a transmitir las sesiones de comisiones. La primera transmisión será la de las sesiones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que tratará la Rendición de Cuentas.

El nacionalista transmitió también su voluntad de aumentar la presencia en redes sociales, porque "si la mayoría de la gente está en Facebook, la Cámara debería estar en Facebook nuevamente", en referencia a la antigua cuenta cerrada durante la pasada legislatura.

jwl