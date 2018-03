“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”Entre peores y parecidosLa distribución de la tortaEE.UU. quiere cobrarnos el muro y los platos rotos8 de MarzoDe izquierda., ahora que dice. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los culpables de la inseguridad y las muertesMagna urbs, magna solitudo“Rodolfo, no estás solo”Ingerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaLa ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientes¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971El animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”

Alejandro Domostoj

02.03.2018

Así amanecieron algunos muros de Montevideo. Pintados con esa frase, tan sencilla como falsa e insultante. Un insulto propio de aquellos que padecen una autoprovocada miopía.

Dice el diccionario, en una de sus acepciones, que miope es la persona que no tiene la suficiente capacidad o perspicacia ver las cosas que son muy claras y fáciles de entender o para darse cuenta de algún asunto. En este caso la miopía es bastante particular, porque sus autores tienen sobradas capacidades, pero parece que han decidido vivir bajo la premisa de la ceguera selectiva.

La crisis económica, política, social y democrática que vive Venezuela es inocultable, solo quien padezca miopía hemipléjica puede ignorarla. Como la demostración empírica de lo inocultable está aquí nomás, al lado nuestro, con Venezolanos que deambulan en nuestras calles en busca de bienes tan suntuarios como "comida y medicamentos", ahora el tema pasa por buscar a los culpables. Es que parece que poco importa la desolación del país, importa dejar en claro que la culpa es "del imperio". Tan absurdo como responsabilizar al imperio de todos los males sería negar su injerencia y fogoneo de la crisis.

Ahora bien, paradojal resulta que un país rico en recursos naturales pueda achacar toda la responsabilidad de sus males a la influencia externa, por más que se elabore una sofisticada teoría sobre la baja de los precios de los hidrocarburos que, aunque tiene base cierta, tampoco puede explicar el descontrolado y corrupto manejo del país. Llamativo es que quienes esto sostienen son también defensores del proceso cubano y entonces cabe preguntarse cómo la isla, con muchos menos recursos y con embates mucho más duros, ha logrado soportar más de 50 años el proceso, exhibiendo buenosíndices en materia de salud, educación, mortalidad infantil, alfabetización, nutrición, etc. mientras que la rica Venezuela se desangra en un negro panorama que muestra todo lo contrario. Lo único que las iguala es la ausencia de democracia, pero he ahí también una diferencia, mientras Cuba es un proceso revolucionario, Venezuela es... no se sabe ni lo que es.

Tampoco es posible negar que la oposición venezolana no representa ninguna garantía y su posicionamiento, al menos para quien esto escribe, es también cuestionable.

La pregunta central de todo esto es, entonces, ¿qué significa estar con Venezuela?. Y es inocultable que para quienes realizaron las pintadas estar con Venezuela es respaldar el déspota, demente y sinvergüenza de Maduro y su intento de celebrar un acto electoral totalmente falto de garantías que le permita continuar en el Poder -lo que hará de cualquier manera-. La pintada se realiza en momentos en que el Gobierno Uruguayo, a través del Cancieller Rodolfo Nin Novoa (Ex Vicepresidente de la República) se sumó al pedido de la OEA para que las elecciones venezolanas sean legítimas, con garantías, respetando la separación de Poderes, sin proscriptos ni presos políticos. Gobierno que pertenece al Frente Amplio, partido al que los pintores pertenecen y gobierno cuyos representantes integran.

Pero no contentos con su embestida hacia el gobierno y al canciller, inspirados en su visión bipolar de las cosas nos espetan que quienes no estamos con Venezuela (en su visión de lo que estar con tal proceso significa), estamos con el Imperio. Así nomás, sin medias tintas nos desayunamos que Tabaré Vázquez, Rodolfo Nin y la mayoría del gabinete, siguiendo por las bancadas parlamentarias y los votantes frenteamplistas de ayer, de hoy y de siempre, que no estamos dispuestos a ser cómplices del autoritarismo venezolano, somos todos imperialistas. Seguramente el insulto lo hacen con la sinrazón que les otorga la miopía hemipléjica que han decidido padecer.

Se equivocan los camaradas. Estamos con Venezuela los que queremos volver el río a su cauce, lo que queremos parar la desesperada huida de mujeres y hombres en busca del destino que su patria les niega, los que queremos evitar las muertes, la desnutrición, el desabastecimiento, lo que queremos el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y la restauración de la democracia plena con separación de poderes, con una concepción política, económica y social de la misma.

No sé quiénes serán los imperialistas. Tal vez los que añoran la guerra fría. Pero está claro no los que estamos con Venezuela, e incluyo en ello al gobierno que ha actuado con ponderación y respeto, pero sin mirar para el costado, porque no puede confundirse el principio de libre determinación de los pueblos, con falta de solidaridad internacional e indiferencia ante una grave crisis humanitaria.

Sabemos lo que los pintores pesan la interna del Frente Amplio, no en votos, pero si en poder enquistado en el vetusto aparato de bases. Esperemos que, junto a sus nuevos aliados, no hagan rehén a todo el Frente Amplio de tan lamentable mensaje.

