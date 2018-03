Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XVII, Nro. 723: “Nuestras” dictaduras

03.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 5 titulando en su portada: '“Nuestras” dictaduras'.

Escriben en este número:



Nuria Alabao, CTXT, Elise Gazengel, Alfredo Jalife-Rahme, Roshan Kishore, Sam Levin, Michael Löwy, Hugo Martínez Abarca, Eric Nepomuceno, Manel Pau, Luis Paulino Vargas Solís, Michael Roberts, Clara Serra, Esteban Valenti, AAVV







“Nuestras” dictaduras



“Nadie de izquierda puede sentirse representado por Maduro”

Rodolfo Nin Novoa



Por Esteban Valenti



La posición de Uruguay en la OEA es responsabilidad y decisión del gobierno, de la presidencia de la república y naturalmente de la cancillería. Que algunos en el FA, como el PCU, no se hagan los distraídos arremetiendo contra Nini Novoa y que algunos derechistas tampoco se mareen y quieran marearla hablando del embajador ante ese organismo. Es una decisión del gobierno que apoyo con mucha fuerza y convicción.







La huelga feminista y la envidia de pene



Por Nuria Alabao



El 8M no es un fin sino el principio de un proceso que está en nuestras manos construir para reclamar cosas concretas, e imaginar otras formas de organización social. La huelga constituye la constatación y toma de conciencia colectiva de nuestro poder.







Modelos de propiedad pública para un futuro cercano



Por Michael Roberts



Acabo de asistir a una conferencia especial convocada por el Partido Laborista británico para analizar modelos de propiedad pública. El objetivo de la conferencia era desarrollar ideas sobre cómo podría un gobierno laborista desarrollolar el sector público si gana las próximas elecciones generales.







El romanticismo revolucionario de Mayo del 68



Por Michael Löwy



El espíritu de la 68 es un brebaje potente, una mezcla picante y intoxicante, un cóctel explosivo de varios ingredientes. Uno de sus componentes - y no menos importante - es el romanticismo revolucionario, es decir, una protesta cultural contra los cimientos de la civilización industrial / productivismo capitalista moderna y su consumo, y una combinación singular, única en su género, subjetividad, deseo y utopía - el "triángulo conceptual" que define, de acuerdo con Luisa Passerini, 1968.







Antoni Domènech: el realismo de la inteligencia



Por Manel Pau



La principal aportación de Antoni Domènech al pensamiento político-moral escrito en castellano es la recuperación de la tradición republicana y en especial del valor de la fraternidad. Y la interpretación del socialismo como la continuación moderna del republicanismo. Esto es seguramente lo que quedará de su obra integrada por dos libros[1] y múltiples ensayos e intervenciones diversas. No pretendo en estas lineas ni resumir sus ideas —siempre será mejor leer o releer directamente sus escritos— ni continuar estas investigaciones. Tampoco exponer el núcleo de su aportación[2] sino poner de relieve una dimensión de su manera de hacer filosofía: su caracterización como filósofo político racional, explorador racional de un programa político.







¿Quién tiene la culpa de la crisis de la izquierda en la India?



Por Roshan Kishore



La anunciada perdida de la hegemonía del Partido Comunista de la India (Marxista) en Bengala Occidental -a diferencia de Kerala- ha supuesto un golpe a la influencia de la izquierda en la política india. Hemos intentado seguir este debate desde la victoria de Modi y el BJP en 2014, como atestiguan nuestros archivos. La semana pasada publicamos un artículo de Dipankar Bhattacharya, secretario general del PCI (ML) Liberación, sobre el debate estrategico abierto en el Congreso de Calcuta del PCI (M) en enero de este año, que continúa ahora esta aportación de Roshan Kishore.







Italia: Nunca más fascismos, nunca más racismos



AAVV



El auge del fascismo en Italia viene ligado al rechazo frontal contra los inmigrantes. El eco mediático de organizaciones como Casa Pound o Forza Nuova se complementa con el nuevo discurso de la Liga de Matteo Salvini. Abandonado el discurso independentista padano, ha decidido articular su ofensiva electoralista desde la premisa de la muerte de las ideologías y teniendo como eje el racismo y la xenofobia.







Costa Rica: Neopentecostalismo y neodemagogia en las elecciones de 2018



Por Luis Paulino Vargas Solís



El malestar con la política

Las elecciones presidenciales y legislativas 2018 se realizaron bajo el influjo de una atmósfera emocional propicia a la emergencia de un nuevo tipo de demagogo. Y digo “nuevo tipo”, teniendo presente que la demagogia ha sido combustible del sistema político costarricense desde hace muchos años. Lo que ocurre es que, en general, la “vieja demagogia” respetaba ciertos límites discursivos y ciertas reglas, propias de la institucionalidad democrática y de las “buenas maneras” aceptadas por las élites neoliberales. En resumen, era algo así como una demagogia “políticamente correcta”.







La película Black Panther reabre el debate sobre el encarcelamiento de los auténticos Panteras Negras



Por Sam Levin

The Guardian / El Diario (España)



Varios miembros de los Panteras Negras continúan en prisión 40 años después por delitos que ellos niegan haber cometido. "Muchos de ellos están en las peores cárceles y soportando las peores condiciones, y están envejeciendo y tienen problemas de salud", dice Sekou Odinga, que pasó 33 años en prisión.







Orden mundial gélido: Rusia y China juntas en la Ruta de la Seda Polar, según Sputnik



Por Alfredo Jalife-Rahme

La Jornada



The Financial Times, portavoz del caduco neoliberalismo global, con tal de defender sus intereses plutocráticos amarra navajas entre Rusia y China por el control de la creativa Ruta de la Seda Polar (https://goo.gl/HGB1C1), mientras el muy bien informado portal ruso Sputnik devela la coordinación entre Moscú y Pekín.







La ocupación militar de Río de Janeiro



Por Eric Nepomuceno



La Jornada



Hace poco más de tres meses, afirmé en este espacio que la situación de violencia en mi ciudad, Río de Janeiro, era asustadora. Escribí que el Estado tenía un gobernador inepto y omiso, que la clase política estaba ahogada en corrupción, que la alianza entre narcotraficantes y policías estaba plenamente establecida, que había diputados estatales que dependían directa o indirectamente de los cárteles que controlaban vastas extensiones territoriales de la ciudad. Y afirmé que todo indicaba que la única salida sería una intervención federal, pero que tal medida era impensable para un gobierno nacional que, además de ser rechazado por 90 por ciento de la opinión pública, también estaba plagado de corruptos.







Santiago Sierra / Artista

“El Estado está penetrado por el crimen organizado”



CTXT



Santiago Sierra (Madrid, 1966) es un artista potente, muy político, bien conocido en los ambientes del arte contemporáneo internacional. Ayer se hizo famoso en el resto del mundo. La decisión de Ifema de exigir la retirada de su intervención fotográfica Presos políticos en la España contemporánea, expuesta por la galería Helga de Alvear en Arco, y la aceptación por parte de la galerista de ese acto de censura, convirtieron a Sierra en el personaje más buscado y citado del día.







Tribuna. La libertad de expresión es para los enemigos



Por Clara Serra y Hugo Martínez Abarca



La Declaración Universal de Derechos Humanos, que cumple 70 años, es hoy un programa político revolucionario que tiene una ventaja sobre cualquier otro: que toda la humanidad ha asumido el compromiso con ella.







STELIOS KOULOGLOU / EURODIPUTADO Y PERIODISTA



Por Elise Gazengel



“Una buena manera de comprobar si funciona la democracia es midiendo su tolerancia con el humor”

Stelios Kouloglou (Atenas, 1953) es periodista, director de documentales y eurodiputado por Syriza. Su larga trayectoria en la televisión pública griega –por la que fue premiado varias veces gracias a sus largos reportajes de investigación– y su polémico despido por haber realizado un documental sobre la “Generación de los 700 euros” le valió ser uno de los seis diputados elegidos en la lista del partido griego en 2015. “En Grecia no hay números en las listas y el ciudadano elige marcando una casilla preferencial; por eso fui elegido, de lo contrario, hubiera sido difícil que el partido me pusiera arriba de su lista”, matiza.







Una huelga de mujeres que cambia la conciencia universal sobre la igualdad, los derechos y las relaciones entre los géneros



Montserrat Vila Planas



“Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino sobre ellas mismas”.

Mary Wollstonecraft (1759-1797)



“Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer”.

Flora Tristán (1803-1844)



El 8 de marzo de este año se desarrollará una acción internacional inédita. Mujeres de todo el mundo convocan una Huelga Feminista. Una huelga para acabar con el riesgo de pobreza, con las tasas de paro insoportables y de un 3,5% más alto entre las mujeres, con la brecha salarial y con la violencia machista. Esto significa situar en el centro la vida de las personas, dar valor a los cuidados que cada día ponen en marcha a niños y niñas, hombres y mujeres, a todas las personas que habitan el planeta. Estos cuidados, tanto en el ámbito doméstico como en los ámbitos laborales feminizados, son una base de la humanidad para alcanzar la capacidad de avanzar en los conocimientos y la ciencia, para alimentar la máquina productiva.









