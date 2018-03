“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”Entre peores y parecidosLa distribución de la tortaEE.UU. quiere cobrarnos el muro y los platos rotos8 de MarzoDe izquierda., ahora que dice. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los culpables de la inseguridad y las muertesMagna urbs, magna solitudo“Rodolfo, no estás solo”Injerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoGeorge Harrison, 75 añosHay que parar la jodaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaLa ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientes¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971El animal simbólico“Sever la odnum le”. (El mundo al revés)Alto en el campoCuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracasoEppur si muove ReloadedLas políticas sociales nos hacen mejor sociedad

¿EVASIÓN?

“S.A. para protección”: Documento interno de BPA relaciona a Casal con los millones en Andorra

04.03.2018

MADRID (Uypress)- Documento interno de la Banca Privada de Andorra (BPA) señala que Francisco Casal estaba vinculado con la sociedad anónima que le compró, en 2014, al ex subsecretario de Presidencia Argentina, Valentín Díaz Gilligan, y que se utilizó para guardar dinero del empresario.

El documento, publicado por el diario El País de Madrid, según consigna el Portal 180, reafirma la versión de Díaz Gilligan, que le declaró al diario que esa sociedad guardaba 1.200.000 dólares de Casal porque en ese momento el empresario uruguayo tenía problemas con la Dirección General Impositiva (DGI).

Cuando se conoció esta información, Díaz Gilligan renunció a su cargo. El subsecretario de Presidencia argentino representaba a una sociedad anónima cuyo nombre era Line Action, que tenía depositados 1.200.000 dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA).

A su vez, Line Action era propiedad de una sociedad panameña llamada Nashville, cuyos dueños fueron un misterio hasta 2014, momento en que Casal compró las acciones de Line Action al argentino y quedó como único dueño de todo.

Díaz Gilligan le declaró al diario español que aceptó representar a Line Action para ayudar a Casal, el verdadero dueño del dinero. "Tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", dijo.

Ahora, El País de Madrid publicó un documento interno de la BPA que reforzó lo dicho por Díaz Gilligan sobre el papel de Casal en esta historia.

Allí se explica que en noviembre de 2014, el ex subsecretario de Presidencia argentino le vendió Line Action al empresario uruguayo y la directiva del banco le recomendó a sus funcionarios que acepten la operación. Además, se menciona que Casal ya tenía vinculación con esta firma y se resalta que había superado su diferendo con la Dirección General Impositiva (DGI) en Uruguay.

"El caso acabó con una resolución firmada por el presidente de Uruguay para dejar sin efecto la resolución de la DGI y con la destitución del director nacional de rentas que inició la demanda contra Paco Casal", dice el texto.

"La DGI inició una investigación contra Casal por presunta evasión fiscal entre 1998 y 2007. Los residentes en Uruguay no tributan por su renta mundial, sino únicamente por la nacional y, en este sentido, la discusión se centraba en si el traspaso de jugadores era una gestión que se desarrollaba en Uruguay o en el extranjero.

El importe total de la reclamación ascendía a 104 millones de dólares en impuestos no pagados, una cifra que en 2009 el ministro de Economía rebajó hasta 10 millones", agrega el documento que hizo circular BPA entre sus funcionarios.

El cierre del expediente en Uruguay

En 2008, la DGI le inició un juicio a Casal por el no pago del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) e IVA en la venta de jugadores.

Mientras Díaz Gilligan era accionista de la empresa con el supuesto dinero de Casal, en noviembre de 2013, Presidencia solicitó el expediente del caso al Ministerio de Economía y Finanzas, fue la primera vez en la historia que eso pasó en Uruguay.

Luego, el presidente José Mujica lo archivó basado en una recomendación de la Fiscalía de Gobierno, que además cuestionó la actuación de la Impositiva.

En ese informe, usado por Mujica como argumento, se habló de desviación de poder por parte de los funcionarios de DGI, mala aplicación del derecho, irregularidades formales en el procedimiento y se recomendó que se los investigue para determinar su responsabilidad. Incluso, se argumentó que los funcionarios debían responder con su patrimonio personal en caso de que Casal hiciera un juicio al Estado y lo ganara.

Como respuesta, los funcionarios afectados escribieron una carta que hicieron circular internamente y a la que tuvo acceso 180 en aquel momento. El título era "Situación de los funcionarios de la DGI frente al tema Casal" y en ella decían que actuaron cumpliendo con sus funciones correctamente y que pretendían "responsabilizarlos".

"¿Qué tranquilidad puede tener el funcionario de trabajar en futuras actuaciones (informar, dictaminar, hacer pases, notificar, auditar, etc) si luego puede ser sometido al escarnio público, procedimientos disciplinarios y amenazas de perder sus bienes?", era el final de la carta.

Cuando el expediente se cerró, el reclamo contra Casal era por 11 millones de dólares y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la DGI estaban convencidos de que se debía ese monto.

Un mes después del cierre, el presidente José Mujica declaró en TV Ciudad que todos los fallos judiciales estuvieron en contra de la DGI y que tomó su decisión para evitar un juicio. "Yo cargué con ese fardo para no hacerle comer un choclo al gobierno que viene de 200 o 300 millones de dólares. Estoy convencido. El fiscal de gobierno reclamó que si había reclamo contra el Estado se aplicara un artículo de la Constitución de ir contra los funcionarios del gobierno. La justicia penal laudó que no había fraude y todos los fallos han estado en contra de la DGI", sostuvo.

Lo que dijo el ex presidente Mujica en ese momento era parcial porque en otro ámbito judicial la DGI ganó en todas las instancias. La Justicia civil le dio la razón a la DGI en primera instancia y después la decisión fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones, que integraban tres jueces, entre ellos el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Este fallo contra Casal fue por unanimidad.

La DGI solo perdió en la Justicia Penal, donde la fiscal Dora Domenech pidió el archivo del caso sin dar chance a un juicio.

El actual presidente Tabaré Vázquez también se pronunció a favor de la solución impulsada por Mujica y agregó que el juicio contra el Estado "podría ser muy millonario". "Puede afectar mucho planes, tenemos que desarrollar muchas políticas sociales, para eso se necesitan recursos económicos, tratemos de no dilapidar esos recursos. A mí los abogados me enseñaron, yo no soy abogado, que más vale un mal arreglo que un buen pleito", afirmó.

Luego, entrevistado en No Toquen Nada durante la campaña electoral, aclaró que cuando expresó estas palabras no se refería específicamente a este caso.

